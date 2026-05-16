Tour de Hongrie: rajt egy órával később, rövidebb lesz a királyetap

A negyedik szakasz – a magyar történelem egyik legjelentősebb csatájának 500. évfordulójára emlékező – Mohácsról eredetileg délben rajtolt volna, ám a szervezők reggeli tájékoztatása szerint ez 13 órára csúszik. Az útvonalból kikerül a Villány–Siklós–Harkány hurok, a mezőny Villányból egyből Pécs felé fordul majd. Itt a hegyi körpálya változatlan marad, a kerékpárosoknak négyszer is le kell küzdeniük a pécsi Bárány úti emelkedőt, mielőtt az Állatkertnél célba érnek. Az eredeti 188 kilométer helyett 143 kilométert tekernek, a befutó várható időpontja nem módosul – áll a viadal honlapján.

A rövidítés a csapatok kérésére történt.

A villányi és a pécsi Széchenyi téri gyorsasági részhajrák helyett a pécsi Szigeti úton jelölnek ki új részhajrápontot, itt az utolsó három körben osztanak majd pontokat és bónuszmásodperceket.

„Ez rendkívüli döntés – mondta Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője, aki hozzáfűzte: a végül kieső településeken is nagyon várják a Tour de Hongrie-t. – A versenyzők biztonsága, az egészségük megőrzése az elsődleges. Nem mindegy, hogy a pécsi hegyi szakasz elejéhez érve kettő vagy három órát áznak az esőben.”

Hozzátette: szervezési oldalról jelentős kihívás a módosítás, hiszen hetekkel, hónapokkal korábban leegyeztetett rendőri zárásokat kell most újraszervezni.

Az etapot az M4 Sport teljes egészében élőben közvetíti.

(MTI)