Infantino: Azt akarjuk, hogy Irán játsszon a világbajnokságon

„Azt akarjuk, hogy Irán játsszon, Irán játszani fog a vb-n. Nincs B, C, vagy D terv, csak A terv van” – nyilatkozta a mexikói N+Univision televíziós csatornának az 56 éves svájci-olasz sportvezető.

Infantino azt mondta, a FIFA biztosítani akarja, hogy Irán a lehető legjobb körülmények között vehessen részt a világbajnokságon, ugyanakkor elismerte, a szövetség is „a valóságban” él, a helyzet pedig „nagyon bonyolult”.

„Irán a saját népét képviseli, azokat, akik Iránban élnek, valamint azokat, akik külföldön” – fogalmazott a FIFA elnöke.

Irán február vége óta háborús konfliktusban áll az Egyesült Államokkal, valamint Izraellel, az iráni futballcsapat pedig emiatt nem Amerikában, hanem Mexikóban akarja lejátszani a három csoportmérkőzését Belgium, Új-Zéland, valamint Egyiptom ellen. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a FIFA ezt a kérést tudja-e, illetve akarja-e teljesíteni.

Az IRNA iráni állami hírügynökség közlése szerint Mehdi Taj, az ország futballszövetségének elnöke másfél héttel ezelőtt azt közölte, hogy az Egyesült Államokban nem hajlandók pályára lépni, azt azonban nem mondta, hogy a vb-n egyáltalán nem kívánnak szerepelni.

A sportág történetében először 48 csapat részvételével sorra kerülő vb június 11-én kezdődik, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.