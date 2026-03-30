Infantino: Azt akarjuk, hogy Irán játsszon a világbajnokságon

2026.03.30. 21:25
Infantino tudja, hogy bonyolult Irán helyzete (Fotó: Getty Images)
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktus ellenére azt szorgalmazza, hogy az iráni válogatott vegyen részt az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő nyári világbajnokságon.

„Azt akarjuk, hogy Irán játsszon, Irán játszani fog a vb-n. Nincs B, C, vagy D terv, csak A terv van” – nyilatkozta a mexikói N+Univision televíziós csatornának az 56 éves svájci-olasz sportvezető.

Infantino azt mondta, a FIFA biztosítani akarja, hogy Irán a lehető legjobb körülmények között vehessen részt a világbajnokságon, ugyanakkor elismerte, a szövetség is „a valóságban” él, a helyzet pedig „nagyon bonyolult”.

„Irán a saját népét képviseli, azokat, akik Iránban élnek, valamint azokat, akik külföldön” – fogalmazott a FIFA elnöke.

Irán február vége óta háborús konfliktusban áll az Egyesült Államokkal, valamint Izraellel, az iráni futballcsapat pedig emiatt nem Amerikában, hanem Mexikóban akarja lejátszani a három csoportmérkőzését Belgium, Új-Zéland, valamint Egyiptom ellen. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a FIFA ezt a kérést tudja-e, illetve akarja-e teljesíteni.

Az IRNA iráni állami hírügynökség közlése szerint Mehdi Taj, az ország futballszövetségének elnöke másfél héttel ezelőtt azt közölte, hogy az Egyesült Államokban nem hajlandók pályára lépni, azt azonban nem mondta, hogy a vb-n egyáltalán nem kívánnak szerepelni.

A sportág történetében először 48 csapat részvételével sorra kerülő vb június 11-én kezdődik, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.

 

vb 2026 Irán Gianni Infantino
Legfrissebb hírek

Szövetségi kapitánya szerint Curacao akár meglepetést okozhat a vb-n

Foci vb 2026
4 órája

Fiatalokkal juthatnak ki a vb-re a bolíviaiak

Foci vb 2026
7 órája

Vincenzo Montella változtat Koszovó ellen

Foci vb 2026
11 órája

Dino Zoff szerint az olaszok kijutnak a világbajnokságra – de ha nem…

Foci vb 2026
12 órája

Nem játszhat a vb-n Joaquín Panichelli, a címvédő argentinok csatára

Minden más foci
2026.03.27. 17:48

Videó: a bosnyákoknak szurkoltak az olasz játékosok a Wales elleni tizenegyespárbajban

Foci vb 2026
2026.03.27. 12:47

„Maradj a fogászatnál, Hallgrímsson!” – a korábbi válogatott játékos a szövetségi kapitányt hibáztatja az írek kudarcáért

Foci vb 2026
2026.03.27. 11:06

Az olaszok hozták a kötelezőt; a svédeket Gyökeres mesterhármassal lőtte tovább a vb-pótselejtezőben

Foci vb 2026
2026.03.26. 23:38
Ezek is érdekelhetik