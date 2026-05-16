Vízilabda: mindkét nemnél ott lehet a Ferencváros a Bajnokok Ligája négyes döntőjében

2026.05.16. 10:39
Az első mérkőzésen Leimeter Dóra állította be a 16–9-es végeredményt (Fotó: Dömötör Csaba)
Miután a férficsapat kedden biztossá tette továbbjutását a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, szombaton az FTC női vízilabdázói tennék meg ugyanezt: hétgólos előnyből várják a folytatást az UVSE ellen.

TÖRTÉNELMI SIKERNEK SZÁMÍTOTT egy évvel ezelőtt, amikor a Ferencváros először bejutott a női vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe (4. lett) – a női szakágat csupán 2017-ben alapították. Matajsz Márk együttese akkor az olasz Orizzonte Catania ellen előbb idegenben nyert, majd a Népligetben zárta le a negyeddöntőt – ebben az idényben fordított a sorrend a pályaválasztási jogot illetően.

Az UVSE elleni párharcban a Fradi öt hete fölényes, 16–9-es sikert aratott otthon, így a jelenlegi évadban negyedszer is legyőzték ellenfelüket. A hétgólos előny kényelmesnek mondható, ám kiemelendő, hogy az első mérkőzésen ennél nagyobb is lehetett volna a különbség. A két középső negyedben az UVSE csupán egy gólt lőtt, a harmadik negyed hajrájában tizenegy gólos hátrányban is volt, ám a záró nyolc percben egymás után öt gólt rámolt be, mielőtt Leimeter Dóra beállította a 16–9-es végeredményt. Ha Benczur Márton csapata éppenséggel az első negyedben nyújtana hasonlót a Hajós uszodában szombaton, izgalmassá tenné a visszavágót.

Hogy így lesz-e, vagy az FTC dominál, kiderül az első ráúszás után, mindenesetre az elő mérkőzés alapján a zöld-fehérek az esélyesebbek. Ha pedig továbbjut, akkor a Ferencváros mindkét vízilabdacsapata ott van a BL négyes döntőjében – a férfiak kedden, a Waspo Hannover elleni 17–8-as sikerrel tették biztossá a második csoportkör utolsó előtti fordulójában. 

BAJNOKOK LIGÁJA, NŐK
 Negyeddöntő, visszavágók
14.00: Vuliagmeni (görög)–Sant Andreu (spanyol) (az első mérkőzésen 11–11)
18.00: UVSE HELIA-D–FTC-TELEKOM (9–16)
18.00: Olympiakosz (görög)–Sabadell (spanyol) (17–12)
20.00: Roma (olasz)–Mataró (spanyol) (9–13)

BVSC: cél az Eurokupa-döntő!

Ami a BVSC férficsapatának az óriási küzdelem ellenére nem sikerült a Jadran Split ellen, az a női együttesnek még összejöhet – az Eurokupa döntőjének elérése. Béres Gergely csapata rákészülhetett a Catalunya elleni hazai visszavágóra, ugyanis legutóbb április 15-én játszott tétmérkőzést, az UVSE elleni bajnokin bejutott a fináléba, szombaton pedig nemzetközi színtéren tenné meg ugyanezt.

A barcelonai első mérkőzésen a rivális négy góllal (6–2) is vezetett az elején, ám Dömsödi Dalmáék helyzetkihasználása sokat javult a fordulás után, és a 13–13-as eredménnyel teljesen nyitva hagyták a továbbjutás kérdését. A BVSC a 2023–2024-es kiírásban már volt Ek-elődöntős, továbbjutás esetén fennállása eddigi legjobb nemzetközi eredményét érné el.

EUROKUPA, NŐK
Elődöntő, visszavágók
18.00: BVSC-MANNA ABC–Catalunya (spanyol) (Az állás: 13–13)
20.00: Trieste (olasz)–Barceloneta (spanyol) (Az állás: 12–12)

 

