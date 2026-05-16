Nagy eredmény lenne Pakson egymás után a harmadik dobogós hely



Még három csapatnak van esélye, hogy bronzérmesként fejezze be a bajnokságot, s a legjobb helyzetben kétségtelenül a Paksi FC várhatja a záró fordulót. A szerződését a következő idényre is meghosszabbító Bognár György vezetőedző együttese azonos pontszámmal áll a DVSC-vel, ám több győzelmének köszönhetően megelőzi, a ZTE két ponttal lemaradva követi őket, ráadásul a sorsolása is a legnehezebb, hiszen a bajnoki címért harcoló FTC otthonában játszik. Egyszerű matematika: ha a Paks szombaton legyőzi a már kieső DVTK-t, mindenképpen harmadikként zár, de alakulhat úgy is, hogy egy pont is elég hozzá, sőt akár vereséggel is megőrizheti pozícióját

„Volt olyan időszaka az idénynek, amikor nem sokan mondták volna, hogy az utolsó fordulóban, a már kieső Diósgyőr elleni meccsen múlik a bronzérmünk – mondta lapunk érdeklődésére Kovácsik Ádám, a paksiak egyszeres válogatott kapusa. – A tavasszal mély gödörbe kerültünk, sokáig tartott, amíg kimásztunk belőle, utána pedig lendületbe jöttünk, s elértük, hogy óriási tétje legyen az idényzárónak. Egyben biztosak lehetünk: a DVTK nem úgy lép majd pályára, hogy el akarja veszíteni a találkozót, nem arra számítok, hogy a játékosai beállnak bekkelni és rugdossák előre a labdát, sokkal inkább biztonságos védekezés mellett próbálnak futballozni. Mindenki aláírta volna közülünk, hogy az utolsó fordulóban már kieső csapatot kell legyőznünk a bronz­éremért, szóval, eshet eső, fújhat szél, ezt a párharcot meg kell nyernünk.”

Amikor a Paks tíz veretlen bajnokival indította az idényt, minden adva volt ahhoz, hogy dobogón végezzen (akár a harmadik helynél is feljebb), s akkor kevesen gondolták, hogy a tavasszal egymás után jönnek a vereségek. Pedig az első bajnokit még sikerült 2–1-re megnyerni a Puskás Akadémia otthonában, a következő ötöt azonban kivétel nélkül elveszítette az együttes, ráadásul közben a Magyar Kupában hatalmas pofont kapott, hazai pályán maradt alul 6–2-re – éppen a DVTK ellen. Ha nem is a bajnokság első körében mutatott teljesítménnyel, a csapat kikecmergett a gödörből, és mivel közben a DVSC és a ZTE nem volt képes megfelelő előny kialakítására, a Paks a 32. fordulóban lehetőséget kapott az előzésre, ehhez hazai környezetben kellett megvernie a Lokit, a ZTE-nek pedig pályaválasztóként kellett botlania a Puskás Akadémiával szemben. Mindkettő megtörtént, Kovácsik Ádámék meggyőző futballal 5–2-re megverték ellenfelüket, a PAFC pedig 3–1-re nyert Zalaegerszegen, így a Paks dönthet a saját sorsáról.

Verpecz István „Tíz évet húztam le Debrecenben, ott lettem élvonalbeli kapus, ugyanakkor jó szívvel emlékszem arra az idényre is, amelyet Pakson töltöttem hihetetlenül jó, családias közegben, még Csertői Aurél edzősége idején. Úgy látom, a Lokinál Sergio Navarro irányításával összetartó közösség alakult ki, Dzsudzsák Balázs még mindig rengeteget tud segíteni a csapatnak, de ez Böde Dánielről is elmondható Pakson. Az előző fordulóban a Paks úgy vágott neki a DVSC elleni mérkőzésnek, hogy a játékosok tisztában voltak vele, győzelem esetén a saját kezükben lesz a sorsuk, utána már csak a kieső DVTK ellen kell három pontot szerezni, és lehengerlő futballal kedvező helyzetbe is hozták magukat. A Ferencvárosnak hazai pályán mindenképpen nyernie kell a ZTE ellen, hogy legyen esélye a bajnoki címre, behúzza a meccset, vagyis nálam kétesélyes a bronzéremért zajló csata. A DVSC-nek nem elég megvernie az Újpestet, harmadik helyéhez az is kellene, hogy a DVTK besegítsen, ne kapjon ki hazai pályán. A szívem azt mondatja, jó lenne, ha a Debrecen futna be harmadiknak, az eszem viszont azt, hogy a Paksé lesz a bronz: hatalmas esély, amikor már kiesett csapat ellen kell három pontot szerezni.” NS-SZAKÉRTŐ: VERPECZ István, a DVSC és a Paks korábbi kapusa

Tegyük hozzá, a DVTK a mostani idényben háromból háromszor győzött a Paks ellen, a bajnokságban kétszer 2–1-re, a kupában pedig 6–2-re.

„Nemcsak azért lett volna jó, ha az előző héten is rendeznek fordulót, mert előtte megvertük a Debrecent, hanem mert akkor nem esünk ki a ritmusból ilyen fontos találkozó előtt – folytatta Kovácsik Ádám. – Persze nem csupán mi jártunk így, ezzel nem tudunk mit kezdeni, de szerencsésebb lett volna, ha nincs szünet a bajnokságban. Hogy a DVTK háromszor is legyőzött bennünket az idényben? Nem jó erre gondolni, ugyanakkor azóta Diósgyőrben már más az edző, más a csapat. Amikor két éve Paksra igazoltam, vágytam rá, hogy a fiam, Zalán lásson érmet szerezni, ez tavaly megadatott a bajnokságban, megnyertük a Magyar Kupát, nemzetközi mérkőzéseken szerepelhettem, és nem csak epizódszereplőként. Az élet engem igazolt, jó döntés volt Paksra aláírni, vágyom, vágyunk rá, hogy újra érmesek legyünk, a klub életében óriási eredmény lenne egymás után harmadszor is a dobogón zárni.”

Húsz éve kezdődött a Paksi FC NB I-es története: az akkor Lengyel Ferenc által irányított együttes 2006. július 28-án Vácon játszotta le az első meccsét, amelyen Buzás Attila és Kiss Tamás góljával 2–0-s győzelmet aratott. A mostani sorozatban a huszadik idénye a legjobbak között, és ami az indulásnál távolinak, már-már elérhetetlennek tűnt, abból valóság lett: évek óta élcsapatnak számít. Tizenhat esztendővel ezelőtt, 2010. április 28-án a Paks döntőt játszott az akkor még létező Ligakupában a DVSC ellen, ám 2–1-es vereséget szenvedett, egy évvel később viszont visszavágott a riválisának, mert bár a sorozat (akkor már két mérkőzésből álló) fináléjának első meccsén 2–1-re kikapott az Oláh Gábor utcai stadionban, a visszavágót 3–0-ra megnyerte, és elhódította a kupát. Ennél is nagyobb eredmény volt, hogy öt ponttal elmaradva a bajnok Videoton mögött, hattal többet szerezve a harmadik Ferencvárosnál ezüstérmes lett a bajnokságban! Tizenegy évet kellett várni az újabb éremre, 2022. május 11-én az akkor már Bognár György irányította tolnai csapat 3–0-s vereséget szenvedett a Ferencvárostól a Magyar Kupa döntőjében. A csúcsot egyértelműen a 2023–2024-es idény jelenti, hiszen az együttes az FTC mögött ezüstérmes lett a bajnokságban, ugyanakkor a Magyar Kupa döntőjében hosszabbításban 2–0-ra nyert ellene ( Papp Kristóf és Haraszti Zsolt góljával), de a következő sem sokkal maradt el mögötte: a Fradi és a Puskás Akadémia mögött bronzérem a bajnokságban, illetve újabb kupagyőzelem a zöld-fehérek ellen (1–1 után tizenegyesekkel). Ha tehát úgy alakul, hogy a Paks a mostani idényt harmadikként zárja, története kilencedik érmét szerzi meg a legjobbak között: eddig kettő van a Ligakupában, három a Magyar Kupában és a negyedik lehet a bajnokságban. Fotó: Árvai Károly Két évtized alatt a kilencedik érmüket szerezhetik meg a tolnaiak

LABDARÚGÓ NB I

33. FORDULÓ

Május 15., péntek

Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–2

Puskás Akadémia–MTK Budapest 2–2

Május 16., szombat

17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)

17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)

17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)