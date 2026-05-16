Mocsári Bence nyerte a paratriatlonos vb-futamot Jokohamában

A viadal eredményközlő oldala szerint a 2024-es párizsi paralimpián negyedik Mocsári Bence 54:45 perc alatt teljesítette a 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és zárásként 5 kilométer futásból álló távot, így hat másodperces előnnyel diadalmaskodott a másodikként végző ausztrál riválisával szemben. A harmadikként záró német versenyző, a kétszeres paralimpiai bajnok Martin Schulz hátránya már majdnem 30 másodperc volt.

A magyar paratriatlonos pályafutása első győzelmét aratta vb-futamon, egyben ő az első, aki magyar színekben diadalmaskodott a sportág legmagasabb szintű nemzetközi versenysorozatában.

Az épek elit futamain csak a 42 fős férfi mezőnyben volt magyar induló: Dévay Zsombor a 23. helyen végzett az olimpiai, azaz 1.5 kilométer úszásból, 40 kilométer kerékpározásból és 10 kilométer futásból álló távon. Dévay ideje 1:42:05 óra, hátránya pedig 3:17 perc volt a győztes ausztrál Matthew Hauserhez képest (1:38:48 óra).

