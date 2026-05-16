Nemzeti Sportrádió

Mocsári Bence nyerte a paratriatlonos vb-futamot Jokohamában

K. Zs.K. Zs.
2026.05.16. 10:18
null
Mocsári Bence (középen) nagyszerű győzelmet aratott (Fotó: Magyar Triatlon Szövetség Facebook)
Címkék
triatlon Mocsári Bence paratriatlon
Mocsári Bence nyerte meg szombaton a paratriatlonosok világbajnoki sorozatának jokohamai állomásán a PTS5 kategória versenyét, míg az elit férfi mezőnyben Dévay Zsombor a 23. helyen zárt.

A viadal eredményközlő oldala szerint a 2024-es párizsi paralimpián negyedik Mocsári Bence 54:45 perc alatt teljesítette a 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és zárásként 5 kilométer futásból álló távot, így hat másodperces előnnyel diadalmaskodott a másodikként végző ausztrál riválisával szemben. A harmadikként záró német versenyző, a kétszeres paralimpiai bajnok Martin Schulz hátránya már majdnem 30 másodperc volt.

A magyar paratriatlonos pályafutása első győzelmét aratta vb-futamon, egyben ő az első, aki magyar színekben diadalmaskodott a sportág legmagasabb szintű nemzetközi versenysorozatában.

Az épek elit futamain csak a 42 fős férfi mezőnyben volt magyar induló: Dévay Zsombor a 23. helyen végzett az olimpiai, azaz 1.5 kilométer úszásból, 40 kilométer kerékpározásból és 10 kilométer futásból álló távon. Dévay ideje 1:42:05 óra, hátránya pedig 3:17 perc volt a győztes ausztrál Matthew Hauserhez képest (1:38:48 óra).

(MTI)

 

triatlon Mocsári Bence paratriatlon
Legfrissebb hírek

Mintegy húsz versennyel számol idén a szülés után visszatérő triatlonos Kuttor-Bragmayer Zsanett

Atlétika
2026.04.30. 10:58

Lehmann Csongor szerint a remek idénykezdés után több dobogós hely is reális lehet

Egyéb egyéni
2026.04.28. 21:08

Triatlon: Lehmann Csongor negyedik a szamarkandi idénynyitón

Egyéb egyéni
2026.04.25. 15:30

Útmutató a nemzetközi triatlonsorozatokhoz

Képes Sport
2026.04.25. 11:58

Filep Csaba: Nem kivenni, adni akarunk

Utánpótlássport
2026.04.24. 19:01

Triatlon Európa-kupa: Szalai Fanni nyerte az elit női viadalt Monte Gordóban

Egyéb egyéni
2026.04.11. 19:01

Módosult a párizsi paralimpia triatlonversenyének sorrendje: Mocsári Bence negyedik lett

Egyéb egyéni
2026.03.25. 15:18

Triatlon: Szalai Fanni kilencedik lett Lanzarotéban

Egyéb egyéni
2026.03.15. 18:40
Ezek is érdekelhetik