Női kézi El: Danyi Gábor szerint az Esztergomban benne van a végső siker is

Danyi Gábor

„A csoportmérkőzések során az Esztergom megmutatta, hogy bárkivel fel tudja venni a versenyt – mondta a Nemzeti Sport megkeresésére Danyi Gábor. – Ha az elmúlt három év fejlődési ívét nézzük, akkor megkockáztatom, a négyes döntőben jelentős esélye van a végső sikerre is. Nyilván ez nem realitás és elvárás, de benne van a csapatban, ezt a hazai bajnokságban és az El-ben eddig látott jó formájára alapozom. A Dijon a hazai pálya miatt talán nehezebb ellenfél lehet, de ez visszafele is igaz, tehát a rendezés a franciákra is terhet rakhat, ilyenkor mindig az dönt, ki merít inkább erőt a helyzetből, nem nyomásként érezve. Ismerve Elek Gábort, biztos vagyok benne, hogy felkészültek és mindent megtesznek, nagy reményt és esélyt látok arra, hogy döntőbe jutnak és ott is felülkerekednek. A másik elődöntőben a Thüringer HC-t egy kicsivel esélyesebbnek tartom a Viborgnál, de kiegyenlített csata lesz az is.”

Hét magyar aranyérem már született

A KEK 2016-os megszűnése óta második számú kontinentális klubsorozatnak számító vetélkedés 1981 és 1993 között IHF-kupa, 1993 és 2019 között pedig EHF-kupa néven futott, a 2020–2021-es kiírás óta hívják Európa-ligának, azóta rendeznek négyes döntőt is. A magyar csapatok eddig hét arany- mellett kilenc ezüstérmet nyertek. Elsőként zárt a Debrecen (1995, 1996), a Dunaújváros (1998, 2016), a Fehérvár (2005), az FTC (2006) és a Siófok (2019), másodikként végzett a Vasas (1985), a DVSC (1986, 1994), a Győr (1999, 2002, 2004, 2005), a Dunaújváros (2003) és a Siófok (2021). Final fourban eddig csak egyszer szerepelt magyar klub, a siófokiak 2021-ben 36–31-re veszítették el a romániai Nagybányán rendezett finálét a francia Nantes-tal szemben.

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-LIGA

NÉGYES DÖNTŐ, DIJON

ELŐDÖNTŐ

Május 16., szombat

15.00: Thüringer HC (német)–Viborg HK (dán) (Tv: Sport1)

18.00: JDA Bourgogne Dijon HB (francia)–Mol Esztergom (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban és élőben az NSO-n!

Május 17., vasárnap

15.00: a 3. helyért (Tv: Sport1)

18.00: döntő (Tv: Sport1)