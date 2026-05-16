Ligeti Richárd: Hiszek abban, hogy a munkám eredményes lehet

PÉNTEK DÉLELŐTT az MBSZ levelet küldött az elnökségének, amelyben kiemelte, hogy női szakágban a múlt évhez hasonlóan az idén sem sikerült az éremszerzés az Európa-bajnokságon: „Az olimpiai kvalifikációs időszak rohamosan közeleg, az elmúlt bő másfél évet mérlegelve úgy látjuk, hogy a női szakágban több lehetőség van annál, mint ami a legutóbbi három világversenyen elért eredményekben megmutatkozott. Úgy érezzük, hogy a szakág további fejlődéséhez változás szükséges.”

Ezután a szervezet Martin Gábor munkáját megköszönve arról adott tájékoztatást, hogy a folytatásban Ligeti Richárd koordinálja a nők felkészülését, az év végéig.

Martin Gábor röviden így nyilatkozott: „Nem sikerült érmet nyerni a legutóbbi két Európa-bajnokságon, ezért a szövetség azt a döntést hozta meg, hogy új szövetségi kapitányt nevez ki.”

Ligeti Richárd 2022-ben kezdett a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) edzőjeként dolgozni, az elmúlt években több utánpótlás leányválogatott vezetőedzőjeként tevékenykedett, sikeresen. Idén márciusban megválasztották a hónap utánpótlásedzőjének, 2025-ben a KIMBA-n kapta meg az év edzőnek járó elismerést.

Szoros együttműködésben segítette Martin Gábor munkáját az elmúlt időszakban: „Apait-anyait beletett a női válogatott vezetésébe, hogy miért nem jött ki az eredmény, az hosszabb elemzést igényel. A munkához való hozzáállását nagyra tartom, egyes alapelveit szeretném megtartani, emellett természetesen beépíteni az én elképzeléseimet is. Jól ismerem a versenyzőket, úgy vélem, hogy sokat tudok segíteni nekik, hiszek abban, hogy a munkám működőképes, eredményes lehet” – nyilatkozta Ligeti Richárd.

A 32 éves szakember kifejtette, rengeteg segítséget kap: „Szeretném megvalósítani az elképzeléseimet, sok tapasztalatot kell még szereznem, de kellően alázatos vagyok, és lesznek olyanok mellettem, akiknek a tisztábban látása adott esetben sokat jelenthet. Szeretnénk, ha Makszim Molonov továbbra is maradna edzőként a válogatottnál, emellett a jelenlegi kötöttfogású szövetségi kapitány, Lőrincz Viktor és a korábbi, Módos Péter is sok tanácsot ad, amiért hálás vagyok.”

Ligeti Richárd tisztában van a céllal, előre kell lépni eredményességben: „Mentálisan jelenleg nincsenek tökéletes állapotban a lányok, ők is tudják, hogy rengeteg minőségi munkát tettek az egészbe, ehhez képest a sors, a szerencse vagy éppen az adott szituáció nem volt kegyes hozzájuk. Fontos az önbizalmuk helyreállítása, szerencsére az elvégzett munkába kapaszkodhatnak. Szeretném úgy felkészíteni őket, hogy mindig, minden helyzetre meglegyen a megfelelő válaszuk a szőnyegen, hogy mindenre fel legyenek készülve, és olyan erővel, dominanciával birkózzanak, ami által megremegnek azok a stabil lábak is, amelyek eddig nem.”

A szakember végül hozzátette: „Elérhetjük azokat a célokat, amelyekre hivatottak a versenyzőink. Kihozhatjuk belőlük a legtöbbet, de az a fontos, hogy ezt ők is elhiggyék, elsősorban mentálisan kell előrelépniük, kellő hittel, szorgalommal és alázattal eljuthatnak arra a szintre, amelyikre érdemesek.”