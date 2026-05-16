Dzsudzsák Balázs: Hálás vagyok a Lokinak az utolsó lehetőségért

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
2026.05.16. 07:03
Dzsudzsák Balázs 256. tétmérkőzését játszhatja szombaton a DVSC-ben (Fotó: Czinege Melinda)
A 109-szeres magyar válogatott Dzsudzsák Balázs szerint az utóbbi egy évben rengeteget fejlődött a Loki, ami elsősorban Sergio Navarro vezetőedző érdeme – a debreceniek a bronzérem megszerzésének reményében lépnek pályára szombaton az Újpest ellen.


Csodaév – így jellemezte Dzsudzsák Balázs a Debreceni VSC honlapjának nyilatkozva a klub idényét a záró forduló előtt. A Debrecen az Újpestet fogadja, győzelme esetén Konferencialiga-szereplő lesz (az NB I-ből a harmadik és a negyedik helyezett indulhat a selejtezőben), és még a harmadik helyre is odaérhet.

„Tavaly ilyenkor az életünkért küzdöttünk, az egész város remegett, hogy idegenben harcoljuk ki valahogy a bennmaradást a Videoton ellen – mondta a 39 éves, 109-szeres válogatott középpályás. – Kérdés volt, mi lesz a klubbal, ki lesz a tulajdonos, jobb, ha nem is sorolom, mennyi gond volt. Ehhez képest most azért játszhatunk, hogy megszerezzük a harmadik helyet és indulhassunk a Konferencialigában. Ez is mutatja, milyen hihetetlenül sokat fejlődött a csapat és a klub. Engem is sokkal jobbá tett ez az egy év. Az sem volt biztos, hogy maradok-e, folytatom-e, de álomszerűen alakult az egész évad. Kaptam egy utolsó lehetőséget, hogy bebizonyítsam, még tudok nagyot alakítani. Ez megtörtént, amiért nagyon hálás vagyok Sergio Navarro vezetőedzőnek. Megadta a kellő bizalmat és szabadságot, aminek köszönhetően kiteljesedhettem, és a pályán, illetve azon kívül is segíteni tudtam a csapatnak.”

A Loki helyzetét kicsit rontja, hogy két forduló óra nyeretlen és az előző hét találkozójából csak egyet nyert meg – igaz, akkor 5–0-ra győzött Diósgyőrben. Hazai pályán legutóbb februárban, a Paks ellen söpörte be a három pontot (1–0), azóta az MTK-t (2–2), a Nyíregyházát (1–1), a Ferencvárost (0–2) és az ETO FC-t (1–1) nem tudta megverni a Nagyerdei Stadionban. Az Újpest teljesítménye szintén hullámzó, a lila-fehérek elveszítették az utóbbi két összecsapásukat, ugyanakkor ők az előző hét mérkőzésükből hármat is megnyertek. Ami az egymás elleni bajnokikat illeti: tavaly októberben 5–2-re győzött otthon a Debrecen, februárban viszont Aljosa Matko duplájával Újpest-siker született (2–1). Érdekesség, hogy azon a találkozón Dzsudzsák Balázs büntetőt hibázott a 25. percben. Szombaton azonban ő is megvillanhat. Mint kiemelte, elsősorban a csapategységnek köszönhetően jutottak el idáig, és természetesen a szurkolók buzdításában is bízik. Azt se felejtsük el, hogy a vendégek számára már abszolút tét nélküli lesz a találkozó, a debreceniek viszont a bronzéremért küzdhetnek.

„Már az edzőtábortól kezdve tudatosan zajlott a csapatépítés – folytatta Dzsudzsák Balázs. – Ennek az lett az eredménye, hogy a játékosok mennek és küzdenek egymásért. A legnagyobb dicséret, hogy aki kevesebb lehetőséget kapott, az is mindent megtett az edzésen, nem dünnyögött, nem kereste a kifogásokat, nem rombolta a hangulatot. A legnagyobb áttörés, hogy mindig pozitív volt a hangulat. Ennek kapcsán muszáj kiemelni Sergio Navarro nyugalmát és optimizmusát. Nem voltak hangos szavak, senkit sem kellett megbüntetni, nem volt katonás fegyelem, az élvezet és a jókedv uralkodott. Ez alapozta meg a teljesítményünket. Ahogy jöttek az eredmények, egyre magabiztosabb lett a csapat. Szeretnénk európai kupaindulást érő helyen végezni. A Puskás Aréna után miénk az ország legszebb stadionja, már csak ezért is remélem, hogy sok szurkoló lesz kint szombaton. Olyan együttest látnak majd, amelyik mindent megtesz a győzelemért. Nem a saját kezünkben van a sorsunk, de megint visszahoztuk a korábbi futballhangulatot Debrecenbe, ahol mindig is nagyon fontos szerepet kapott a labdarúgás.”     

Sergio Navarróval kapcsolatban megjegyzendő hogy a haon.hu információja szerint az Újpest elleni lesz az utolsó mérkőzése a debreceni kispadon, a szakmai stábbal együtt már elköszönt a játékosoktól.

LABDARÚGÓ NB I
33. FORDULÓ
Május 15., péntek
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–2
Puskás Akadémia–MTK Budapest 2–2
Május 16., szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

32

19

9

4

64–30

+34 

66 

  2. Ferencvárosi TC

32

20

5

7

64–31

+33 

65 

  3. Paksi FC

32

14

8

10

60–45

+15 

50 

  4. Debreceni VSC

32

13

11

8

49–40

+9 

50 

  5. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  6. Puskás Akadémia

33

13

7

13

43–43

46 

  7. Újpest FC

32

11

7

14

47–55

–8 

40 

  8. Kisvárda

32

11

7

14

36–48

–12 

40 

  9. Nyíregyháza Spartacus

33

10

10

13

47–57

–10 

40 

10. MTK Budapest

33

9

11

13

55–62

–7 

38 

11. Diósgyőri VTK

32

6

10

16

38–62

–24 

28 

12. Kazincbarcika

33

6

4

23

31–70

–39 

22 

 

 

