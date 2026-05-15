„A jövőben sem tervez az MTK letérni az útról, játékosokat nevel és támadófutballt játszik” – Pinezits Máté a Puskás Akadémia elleni döntetlen után
PUSKÁS AKADÉMIA FC–MTK BUDAPEST 2–2
HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője
– Eseménydús második félidő után az utolsó pillanatokban mentettek pontot, elégedett?
– Szerettünk volna nyerni, de örülünk kell a döntetlennek. Reméltük, hogy Lukács Dániel gólkirály lesz, igyekeztük kiszolgálni, illetve minél több fiatalnak akartam lehetőséget adni.
– Az elmúlt évek dobogós helyezései után a 2025–2026-os idényt a hatodik helyen zárta csapata – hogyan értékeli ezt az eredményt?
– Elsődleges célunk az volt, hogy ne essünk ki, neveljünk fiatalokat, tartsuk be a fiatalperces ajánlást. Nálunk több kulcsjátékost egyetlen riválisunk sem veszített el, de örömteli, hogy négy magyar válogatott játékos alkotja a keretünket. A helyezésünkkel már kevéssé vagyok elégedett. Az egyértelmű, hogy Lukács Dánielen kívül nem ment jól a támadóinknak, kevés gólt szereztünk, így nem lehet nagyobb célokért küzdeni.
– Bár szerződése a következő évad végéig köti a Puskás Akadémiához, felreppent a hír, mely szerint a nyártól a Slovan együttesénél vállal munkát. Mi az igazság?
– Örülök, hogy ilyen patinás klubnál jelölt vagyok, egy edzőnek ez mindig a munkája elismerése. Élő szerződésem van a következő évadra is, sok minden múlik azon, hogy milyen jövőt tervez a klub. Hetedik idényemet húztam le itt, az életem része a Puskás, nem lehet csak úgy itt hagyni, de nem zárok ki semmit.
PINEZITS Máté, az MTK Budapest vezetőedzője
– Kétszer is megszerezték a vezetést, ám az utolsó pillanatban másodszor is egyenlített az ellenfél. Az egész évadjukat tükrözte ez a mérkőzés?
– Nyilván rossz érzés így pontot veszíteni, győzelemmel akartunk búcsúzni. A télen a kéthetes felkészülés óta nagy utat jártunk be, büszke vagyok a srácokra, két hónapja veretlenek vagyunk, nézhető meccseket játszunk.
– Folytatja a munkát az MTK élén?
– Nem tudok az ellenkezőjéről beszámolni.
– Az elmúlt három évadot tekintve lejtmenetben van a csapat, mi kéne ahhoz, hogy ez a tendencia megforduljon?
– Teljesítettük a célunkat fiatalokat játszatva, végül magabiztosan harcoltuk ki a bennmaradást. A jövőben sem tervez az MTK letérni az útról, játékosokat nevel és támadófutballt játszik.
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 2–2
Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője
– A lefújás után szabályosan szétszedték a szurkolók. Mi lett volna, ha nyernek?
– Nyilván az egész éves, azon belül is különösen a tavaszi teljesítményt díjazták. Szenzációs csapatom van, tele példaképpel, miattuk jön ki ennyi ember, közöttük is ennyi gyerek a mérkőzéseinkre.
– Az a tanulsága ennek a meccsnek, hogy akkor kell megnyerni, amíg meg lehet?
– Rengeteg helyzetünk volt, és még a végén is megnyerhettük volna, de tény, az első félidőben eldönthettük volna a három pont sorsát.
– A tavasszal látszott, hogy a Muhamed Tijani, Marko Kvasina csatárpáros teljesítménye nagyban meghatározza a csapat eredményességét. Mit lehet tudni a jövőjükről?
– Marko Kvasinának érvényes szerződése van, az ő maradása biztosra vehető. Muhamed Tijani kölcsönben szerepelt itt, az egymillió eurós kivásárlási árát most még nem tudja megfizetni a klub. Sajnálom, hogy így alakult, de örülök, hogy ennyi gólt szerzett, nekünk örömet szerezve, a karrierjét pedig ezzel is építette. Sok sikert neki! Más kölcsönben lévő játékosok is távozhatnak, így például Meldin Dreskovics visszatér Darmstadtba, úgyhogy lesz kiket pótolnunk.
KUTTOR Attila, a Kazincbarcika SC vezetőedzője
– Gyógyír a kiesésre, hogy három veretlen mérkőzéssel fejezték be a bajnokságot?
– Gyógyír nem lehet, de azért óriási büszkeség. Főként annak tükrében, hogy milyen körülmények között készültünk, de ezt különösebben nem szeretném részletezni. Látszott, hogy az utóbbi időben több lehetőséghez jutó játékosaink beleerősödtek a bajnokságba, a már hozzánk hasonlóan kieső csapatok nem úgy szokták befejezni a bajnokságot, ahogyan mi tettük, abszolút emelt fővel, nekünk sikerült.
– A meccs elején nagy nyomás volt a védelmen, aztán az első egyenlítést éppen a két szélső hátvéd hozta össze. Tudatos akció volt?
– Készültünk ilyesmire, azzal együtt is, hogy abban a periódusban a gólszerző Ferenczi János már feljebb játszott, de eredeti posztjukat tekintve valóban szélső védők hozták össze a gólt. Persze, volt nyomás a védelmen, de ilyen jó csapat otthonában ez nem is csoda. Örülünk Trencsényi Bence góljának is, pikantériája, hogy nevelőklubja ellen érte el első élvonalbeli találatát, amire nagyon rászolgál
– El tudja képzelni, hogy valaha NB I-es lesz még a Kazincbarcika?
– Tradíciója alapján talán nem elvárható, hogy úgymond liftező klub legyünk. Persze sportemberként szeretnénk minden sorozatban a lehető legjobban teljesíteni – meglátjuk, mire lesz lehetőségünk a pályán és a pályán kívül egyaránt.