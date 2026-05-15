„A jövőben sem tervez az MTK letérni az útról, játékosokat nevel és támadófutballt játszik” – Pinezits Máté a Puskás Akadémia elleni döntetlen után

PUSKÁS AKADÉMIA FC–MTK BUDAPEST 2–2

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Eseménydús második félidő után az utolsó pillanatokban mentettek pontot, elégedett?

– Szerettünk volna nyerni, de örülünk kell a döntetlennek. Reméltük, hogy Lukács Dániel gólkirály lesz, igyekeztük kiszolgálni, illetve minél több fiatalnak akartam lehetőséget adni.

– Az elmúlt évek dobogós helyezései után a 2025–2026-os idényt a hatodik helyen zárta csapata – hogyan értékeli ezt az eredményt?

– Elsődleges célunk az volt, hogy ne essünk ki, neveljünk fiatalokat, tartsuk be a fiatalperces ajánlást. Nálunk több kulcsjátékost egyetlen riválisunk sem veszített el, de örömteli, hogy négy magyar válogatott játékos alkotja a keretünket. A helyezésünkkel már kevéssé vagyok elégedett. Az egyértelmű, hogy Lukács Dánielen kívül nem ment jól a támadóinknak, kevés gólt szereztünk, így nem lehet nagyobb célokért küzdeni.

– Bár szerződése a következő évad végéig köti a Puskás Akadémiához, felreppent a hír, mely szerint a nyártól a Slovan együttesénél vállal munkát. Mi az igazság?

– Örülök, hogy ilyen patinás klubnál jelölt vagyok, egy edzőnek ez mindig a munkája elismerése. Élő szerződésem van a következő évadra is, sok minden múlik azon, hogy milyen jövőt tervez a klub. Hetedik idényemet húztam le itt, az életem része a Puskás, nem lehet csak úgy itt hagyni, de nem zárok ki semmit.

PINEZITS Máté, az MTK Budapest vezetőedzője

– Kétszer is megszerezték a vezetést, ám az utolsó pillanatban másodszor is egyenlített az ellenfél. Az egész évadjukat tükrözte ez a mérkőzés?

– Nyilván rossz érzés így pontot veszíteni, győzelemmel akartunk búcsúzni. A télen a kéthetes felkészülés óta nagy utat jártunk be, büszke vagyok a srácokra, két hónapja veretlenek vagyunk, nézhető meccseket játszunk.

– Folytatja a munkát az MTK élén?

– Nem tudok az ellenkezőjéről beszámolni.

– Az elmúlt három évadot tekintve lejtmenetben van a csapat, mi kéne ahhoz, hogy ez a tendencia megforduljon?

– Teljesítettük a célunkat fiatalokat játszatva, végül magabiztosan harcoltuk ki a bennmaradást. A jövőben sem tervez az MTK letérni az útról, játékosokat nevel és támadófutballt játszik.