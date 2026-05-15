Tizenegyesek döntöttek, a patinás Saint-Étienne egy lépésre került a Ligue 1-től

Ismeretes, hogy a francia másodosztályból a Le Mans mellett bajnokként a Troyes jutott fel, míg a 3–5. helyezett Saint-Étienne, Red Star, Rodez hármas rájátszásra volt jogosult: az első körben a Rodez 3–2-re nyert, így a mostani körben a szebb napokat is látott, korábbi 10-szeres francia bajnok, hatszoros kupagyőztes és egyszer BEK-döntős Saint-Étienne-nel mérkőzött meg péntek este.

A hazai pálya előnyét élvező Saint-Étienne ugyan mezőnyben fölényben futballozott, de sem az első, sem a második félidőben nem tudott gólt szerezni, így a csapatok gól nélküli döntetlennel zártak a rendes játékidőben. Hosszabbítás helyett egyből következhettek a tizenegyesrúgások, amelyek óriási izgalmakat hoztak: a Rodez rögtön az első két lövését elrontotta, de aztán a hazaiak is hibáztak kétszer, s nem tudták lezárni a párbajt. Hat-hatig fej fej mellett haladtak a csapatok, amikor a vendégek ismét hibáztak, a Saint-Étienne-nél viszont Mickael Nade gólra váltotta az utolsó lövést – így a patinás klub jutott tovább, s került egy lépésre az élvonaltól.

A lebonyolítás értelmében a továbbjutó Saint-Étienne a Ligue 1 leendő 16. helyezettjével (Auxerre, Le Havre vagy Nice) játszik majd az élvonalbeli tagságért, ekkor már oda-visszavágós rendszerben.

FRANCIA LIGUE 1

OSZTÁLYOZÓ, ELŐDÖNTŐ

Saint-Étienne–Rodez 0–0 – 11-esekkel 7–6