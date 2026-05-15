ETO vagy FTC: ma eldől a bajnoki cím; Férfi hokiválogatottunk felkészülten várja a finnek elleni vb-rajtot

Az ETO várja kedvezőbb helyzetből az NB I utolsó játéknapját, ha a győriek nyernek Kisvárdán, övék az arany, minden más esetben a Ferencvárosnak is lehet esélye az első helyre. Bánáti Kevin, a Ferencváros ellen győztes gólt szerző támadó hosszú utat tett meg az ETO-ban az elmúlt két évben, azt szeretné, ha a bajnoki trófea felemelésével érne véget az utazás. A győriek játékosával Mohai Dominik beszélgetett. A ferencvárosi Philippe Rommens Achilles-ín-sérüléséből felépülve már amiatt aranyérmesnek érzi magát, hogy fájdalom nélkül futballozhat, de az tenné igazán emlékezetessé a visszatérését, ha a Mol Magyar Kupa megnyerése után megvédené a bajnoki címét a Ferencvárossal. A zöld-fehérek légiósát Borsos László kérdezte

Élvezniük kell a tornát az esztergomiaknak. Az Esztergom balátlövője, Varga Emília szerint úgy kell örüljenek egymás góljainak és jó megoldásainak a házigazda Dijon elleni kézilabda Európa-liga elődöntőben, hogy jelezzék, nem ijednek meg semmitől, ezzel elvehetik az ellenfél kedvét. Papp Bálint helyszíni beharangozója

A csapat készen áll, kezdődhet a világbajnokság. Az elit-vb-t megelőző utolsó kemény edzését is megtartotta Majoross Gergely és stábja a magyar férfi jégkorong-válogatottnak pénteken délután. Az intenzív gyakorlás jó hangulatban telt, és mindenki készen áll az első erőpróbára Finnország ellen. Kapolcsi-Szabó Bence zürichi beszámolója

Ligeti Richárd: Hiszek abban, hogy a munkám eredményes lehet. A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) pénteken bejelentette, hogy a folytatásban nem Martin Gábor, hanem Ligeti Richárd irányítja a női válogatottat. A szakemberrel Krasznai Bence beszélgetett

