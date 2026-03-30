Szövetségi kapitánya szerint Curacao akár meglepetést okozhat a vb-n

A 63 éves holland szakvezető azt mondta, jó előjel a nemzeti együttes számára az, ahogyan kiharcolta a vb-részvételt. Curacao az E-csoportban Németországgal, Elefántcsontparttal és Ecuadorral találkozik az első alkalommal 48 csapatos tornán.

„Három esélyünk van, az első Németország ellen, szóval számunkra még nincs vége a vébének az első meccsen. A világbajnokságokon és az Európa-bajnokságokon alapvetően mindig van egy meglepetéscsapat, és miért ne lehetnénk ezúttal mi az az együttes, amelyik borítja a papírformát? Az egész csapatunk harcosokból áll és ők soha nem adják fel” – nyilatkozta hétfőn Melbourne-ben Rutten.

A nemzetközi szövetség (FIFA) világranglistáján 82. helyezett Curacao kedden Ausztráliával játszik felkészülési mérkőzést. Ez lesz Rutten második meccse kapitányként, miután egy hónapja honfitársától, Dick Advocaattól átvette a posztot – edzői pályafutása során első alkalommal irányít nemzeti válogatottat, s korábban még Pintér Attila kinevezése előtt 2014-ben az MLSZ is megkereste a magyar válogatott kapitányi posztja kapcsán.

Rutten első alkalommal múlt pénteken Sydneyben ült a curacaói kispadon, s azon a találkozón tanítványai 2–0-ra kikaptak Kínától. A holland szakember most azt mondta, az akklimatizációt követően sokkal jobb teljesítményt vár a játékosaitól, mint a kínaiak elleni összecsapáson. Elárulta azt is, hogy nem akart jelentős mértékben változtatni az Advocaat által összeállított válogatotton, a csapatot a vb-re juttató honfitársát ugyanis a mai napig hősként ünneplik a karibi országban.