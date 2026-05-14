Sinner rekordot döntött és elődöntőbe jutott Rómában

A hazaiak kedvence, Jannik Sinner a római ATP 1000-es salakpályás tenisztorna csütörtöki negyeddöntőjében az orosz Andrej Rubljovot győzte le 6:2, 6:4-re, ezzel sorozatban a 32. sikerét aratta a Grand Slamek utáni legnagyobb versenyeken: a tavalyi, párizsi torna második fordulója óta nem kapott ki ilyen viadalon, ugyanis a franciaországi diadalát követően idén Indian Wellsben, Miamiban, Monte-Carlóban, Madridban és mostanáig Rómában sem talált legyőzőre.

A korábbi csúcsot 31-gyel a 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovics tartotta 2011 óta: a szerb sztár akkor egymás után megnyerte az Indian Wells-i, a miami, a madridi, a római, valamint a montreali versenyt, mielőtt a cincinnati döntőt feladta Andy Murray ellen.

Jannik Sinner az elődöntőben a csütörtök esti Martín Landaluce–Danyiil Medvegyev mérkőzés győztesével játszik.

ATP és WTA 1000-es torna, Róma

Jannik Sinner (olasz, 1.)–Andrej Rubljov (orosz, 12.) 6:2, 6:4