Vezető videóelemzőként dolgozhat a holland élvonalban Sándor Gergely

ÖNKÉNTESKÉNT KEZDTE hét éve a holland Cambuur utánpótláscsapatai mellett, a következő idényben viszont már vezető videóelemzőként készülhet az élvonalra Sándor Gergely. A 34 éves szakember a holland futball egyik érdekes projektjének részese: a leeuwardeni klub fiatal labdarúgókra és szakemberekre építve jutott vissza az Eredivisie-be, miközben jelentős nyereséget termelt játékoseladásból.

„Pedig vereséggel kezdtük az idényt, igaz, nem volt optimális a felkészülésünk – beszélt az idényről lapunknak Sándor Gergely. – Ezt követően három-négy meccset nyertünk meg egy góllal. Bár a játék eleinte nem volt az igazi, az eredmények jöttek, ami önbizalmat adott a csapatnak – február elejéig csak egy vereségünk volt a bajnokságban. Fokozatosan összeállt a játékunk, mert az átigazolási időszak utolsó pillanatában olyan futballisták érkeztek, akik kulcsemberek lettek: ilyen volt például a Marokkóval októberben U20-as világbajnoki címet nyerő Iszmael Bauf, a gólokat időnként kettesével szerző Ichem Ferrah vagy Oscar Sjöstrand. Utóbbit nagyjából négyszázezer euróért vettük, majd nyolc hónap múlva kétmillióért adtuk tovább. Ez a scoutingrészleg és a stáb közös sikere volt, mert nemcsak megtalálni kell a játékost, hanem nap mint nap kihozni belőle a maximumot.”

A Cambuur modellje az utóbbi években kifejezetten hatékonynak bizonyult. A klub fiatal futballistákat igazol, felderítőhálózatának köszönhetően ingyen vagy olcsón szerez meg piacképes labdarúgókat, akiket később jelentős haszonnal értékesít tovább. Az idény során négymillió euró folyt be az egyesület kasszájába játékoseladásból, mégis feljutott az Eredivisie-be.

„Ehhez teljes csapatmunka szükséges: kell egy jó megfigyelőcsapat, amely megtalálja a játékosokat, kell egy klub, amely megfelelő környezetet biztosít, valamint egy szakmai stáb, amely fejleszti a őket. Az utóbbi években a spanyol és az olasz, valamint közvetve az angol másodosztályba is értékesítettünk játékost. Kevés nálunk a saját nevelés, aki eljut a kezdőcsapatig, de jól kompenzálunk. A legtöbben egy év alatt hatalmas fejlődésen mennek keresztül itt – amire klubunk eleve jelentős energiát fordít –, majd továbblépnek. A keret átlagéletkora alig haladja meg a huszonhárom évet, előfordul, hogy a cseresorunkban mindenki huszonegy alatti.”

Ha már az életkornál tartunk: a szakmai stáb tagjainak többsége is fiatal.

„A hollandok szeretnek lehetőséget adni a tehetséges szakembereknek. A másodedzőnk harmincéves, a vezető megfigyelő huszonkilenc, az erőnléti edzőnk huszonnyolc, a kapusedzőnk harminckettő. Van egy nagyon ambiciózus mag a stábban, amely folyamatosan fejlődni akar. Nálunk például létezik olyan, hogy Bajnokok Ligája-óra. Munka után a saját fejlődésünk érdekében ráhúzunk egy órát: meccseket nézünk, kutatásokat olvasunk, információt gyűjtünk, majd megosztjuk egymással. Ez nem kötelező program, de néhányan szinte vérszerződést kötöttünk, hogy ezt rendszeresen csináljuk. Húzzuk egymást előre.”

Vezető elemzőként ugyan nem ő hozza meg a döntéseket, de hatással van a vezetőedzőre, a csapat játékára.

„A másodosztályt megnyerő ADO Den Haag elleni bajnokink előtti hétindítón bedobtam egy ötletet a stábnak. Mivel az ellenfél öt-hat emberrel támadott az első vonalban, mi pedig addig négyvédős rendszerben játszottunk, felhívtam a figyelmet arra, hogy válthatnánk öt védőre, így jobban tudnánk kezelni a mozgásukat. Persze a döntést az edzők hozzák meg, végül az én ötletem alapján készültünk arra a mérkőzésre, amelyet megnyertünk. Ez azért jó visszajelzés.”

A feljutás ellenére jelentős változások várnak a Cambuurra: Henk de Jong vezetőedző távozik, a helyét a 39 éves Johan Plat veszi át.

„Henk legenda errefelé, de néhány évvel ezelőtt volt egy súlyos betegsége és műtétje. Úgy döntött, elérkezett a háttérbe vonulás ideje, már nem akarja vállalni azt a nyomást, ami az élvonalban várna rá. Az új vezetőedző fiatal, lendületes szakember, jól illik a közegbe. A cél természetesen a bennmaradás, ami nem lesz egyszerű, szükség van a keret megerősítésére. Örömteli, hogy élvezzük a szurkolóink támogatását. A másodosztályban majdnem telt ház volt az összes meccsünkön, meghaladta a tizenháromezret az átlagnézőszám, s vélhetően ez az Eredivisie-ben is így lesz.”

Sándor Gergelynek különösen nagy lépés lesz a következő idény, hiszen először dolgozhat vezető videóelemzőként a holland élvonalban.

„Korábban már voltam az első csapat mellett, amikor a Cambuur legutóbb kiesett az Eredivisie-ből, de akkor még csak asszisztensként segítettem. Most teljesen más a felelősség súlya, mert én vezetem az elemzői munkát. Bár lejárt a szerződésem, a klub szeretné, ha maradnék, és én is folytatnám a munkát. Szeretek itt élni, és szakmailag is rengeteget jelent az élvonal. Hat-hét éve önkéntesként kezdtem az U19-es csapatnál, onnan jutottam el oda, hogy most már az Eredivisie-re készülhetek. Ez jól mutatja a holland futballszemléletet is: ha látják rajtad, hogy dolgozni, fejlődni akarsz és van tudásod, megadják a lehetőséget. Az ajtót kinyithatják előtted – de hogy meddig jutsz, az már rajtad múlik.”