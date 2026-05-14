Giro d’Italia: Ballerini nyerte az újabb bukással tarkított befutót

A szerdai káosz után nyugodtabb napra készültek a Giro d’Italia versenyzői, a háromhetes körverseny egy negyedik kategóriás emelkedőt leszámítva viszonylag sík etappal folytatódott, a befutó mezőnyhajrát ígért, így készülhettek a sprinterek.

Két alpecines, Luca Vergallito és Edward Plackaert lépett el a főmezőnytől, később még hárman csatlakoztak hozzájuk. Plackaert később leszakadt, az esőből pedig csütörtökön is kijutott a kerékpárosoknak, igaz nem annyi, mint egy nappal korábban. A szökevényeket 35 kilométerrel a vége előtt érte utol a főmezőny, amely élén az Unibet diktálta a tempót. Nápoly felé közelítve is ez a csapat szervezkedett a leginkább, Dylan Groenewegennek készítették elő a terepet, de ott figyelt a ciklámen trikós Paul Magnier és Jonathan Milan is.

Csakhogy négyszáz méterrel a vége előtt egy veszélyes U-kanyar várt a mezőnyre, ráadásul csúszós, térköves útburkolattal. Az Unibet sora elcsúszott, bukott Groenewegen és Milan is, a kanyart legjobban bevevő Davide Ballerini – akit egyébként felvezetőembernek szántak eredetileg – bírta végig és megnyerte az etapot. Összetettben nem történt változás, a hetedik szakaszt is Afonso Eulálio kezdheti meg rózsaszínben, a Formia és Blockhaus közötti etap viszont már a végső esélyesek számára is kiemelt fontosságú.

GIRO D’ITALIA

6. szakasz, Paestum–Nápoly, 142 km

1. Davide Ballerini (olasz, XDS Astana) 3:19:30 óra

2. Jasper Stuyven (belga, Soudal Quick-Step) azonos idővel

3. Paul Magnier (francia, Soudal Quick-Step) a. i.

Az összetett állása:

1. Afonso Eulálio (portugál, Bahrain-Victorious) 24:47:13 óra

2. Igor Arrieta (spanyol, UAE Emirates-XRG) 2:51 perc hátrány

3. Christian Scaroni (olasz, XDS Astana Team) 3:34 p h.