Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az MSÚSZ elnökségével szemben
A Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) összesen mintegy nyolcszáz tagjából több mint ötven bizalmatlansági indítványban kezdeményezte az elnökségi tagok felmentését a tisztségükből.
Az aláírók felszólították Szöllősi György elnököt, hogy mihamarabb, de legkésőbb a szervezet alapszabályában foglalt hatvan napon belül hívja össze a rendkívüli közgyűlést.
Az alapszabály szerint az itt megjelentek több mint kétharmadának a szavazata szükséges ahhoz, hogy a kezdeményezés eredményes legyen.
