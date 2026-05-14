Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az MSÚSZ elnökségével szemben

2026.05.14. 19:05
MSÚSZ sportújságíró sportújságírás
A Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) összesen mintegy nyolcszáz tagjából több mint ötven bizalmatlansági indítványban kezdeményezte az elnökségi tagok felmentését a tisztségükből.

Az aláírók felszólították Szöllősi György elnököt, hogy mihamarabb, de legkésőbb a szervezet alapszabályában foglalt hatvan napon belül hívja össze a rendkívüli közgyűlést. 

Az alapszabály szerint az itt megjelentek több mint kétharmadának a szavazata szükséges ahhoz, hogy a kezdeményezés eredményes legyen.

 

