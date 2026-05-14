Tekvondó: a korosztályos sikeremberek is remekeltek az Eb-n

Két első, egy második és két harmadik hely – ez a ragyogó magyar mérlege az idei felnőtt tekvondó-Eb-nek úgy, hogy a diadalból alaposan

kivette részét a válogatott utánpótlás-részlege, amely az összgyűjteményhez két aranyat és egy ezüstöt tett hozzá Münchenben.

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy ötödik helyek is voltak, a csütörtöki zárónapon pedig az Európa-bajnokság egyik magyar újonca, a 20 éves Klajkó Dávid kilencedikként végzett, igazán elégedettek lehetünk a hátországi élvonal teljesítményével. Klajkónál maradva: a TFSE junior és felnőtt országos bajnoka a 74 kilogrammos kategóriában győztes meccsel debütált, két menetben verve a bosnyák Benjamin Husicot, a 28 fős súlycsoport hatodik kiemeltjét. A nyolc közé kerülés ugyan már nem jött össze neki, mivel 2-0-ra alulmaradt a lengyel Lukasz Cudnoch elleni csatában, bemutatkozása azonban a felnőttek mezőnyében egyértelműen jól sikerült.

Na de akkor mit mondjunk a magyar csapat utánpótlás-korosztályba tartozó további három tagjának produktumáról? Merthogy

ők meg két aranyat és egy ezüstöt rúgtak-ütöttek össze a koreai eredetű harcművészet 2026-os kontinentális csúcstalálkozóján.

A húszéves Márton ikrek dobogós helyezése persze borítékolható volt, hiszen Viviana párizsi olimpiai bajnokként, Luana pedig világbajnokként érkezett a bajor fővárosba. Ezzel együtt az erőviszonyokra alapozott előrejelzést nem mindig igazolja vissza az élet, most mégsem kellett csalódni várakozásainkban. Ha úgy tetszik: elvárásunknak megfelelően teljesítettek a Spanyolországban élő, de kezdettől magyar színekben versenyző nővérek: Viviana Európa-bajnok lett 62 kg-ban, míg Luana másodikként zárt a 67 kilósok között.

Az igazán nagy bravúr azonban a mindössze 17 esztendős Salim Kamilah nevéhez fűződik, aki ifjú kora dacára korábban már két felnőtt-világbajnokságon is indult (s lett ott egyformán 5.), felnőtt Eb-n azonban most szerepelt először. A korábbi korosztályos kontinensbajnok, junior Eb-második Kamilah, a Los Angelesben élő és készülő, de évek óta magyarként versenyző Salim család sarja Münchenben ízelítőt adott bámulatos tudásából, s végigzakatolva a 46 kilósok mezőnyén,

négy győzelmet aratva lett újoncként felnőtt Európa-bajnok.

(Kiemelt képünkön: Az oldalt álló bronzérmesek, Salim Omar Gergely és Patakfalvy Luca között a három utánpótláskorú medáltulajdonos: az aranyérmes Salim Kamilah és Márton Viviana, s az ezüstöt kiérdemlő Márton Luana Forrás: Borhi Mihály/MTKDSZ)