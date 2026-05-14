Roland Garros: öt magyar szerepelhet párosban

A magyarok közül két férfi és három női játékos szerepelhet biztosan párosban a teniszezők idei második Grand Slam-tornája, a Roland Garros főtábláján.
A párizsi viadal szervezőinek közlése alapján a nőknél az egyesben főtáblás versenyzők közül Udvardy Panna az ukrán Olekszandra Olijnikovával, Bondár Anna pedig a lengyel Magdalena Frech partnereként nevezett. A párosrangsorban legelőkelőbb helyen (28.) álló Stollár Fanny párja ezúttal az amerikai Asia Muhammad lesz. Az egyesben szintén az elitmezőnyben induló Gálfi Dalma csak abban a versenyszámban szerepel.
A férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is nevezett párosban is: előbbi az olasz Mattia Belluccival, utóbbi az amerikai Marcos Gironnal.
A legnagyobb salakpályás torna jövő vasárnap kezdődik és június 7-ig tart.
