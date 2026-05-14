Tour de Hongrie: Cosnefroy kiváló ütemérzéke győzelmet és sárga trikót ért

Lenn az alföld tengersík vidékén vezetett a Magyar körverseny második, egyben leghosszabb szakasza, amely a szarvasi vízi színpad mellől indult. Némi városnézést követően az M44-es gyorsforgalmi úton folytatta a 110 kerékpáros a Paksig vezető, több mint kétszáz kilométeres távot. A nap szökése csak több sikertelen próbálkozás után alakult ki, az ötfős csoportba végül két magyar is bekerült, a válogatottat erősítő Varga Márk és a Team United Shipping csapatában szereplő Tóth Márkó. Az MBH sem akart kimaradni, Takács Zsombor lépett el a mezőnytől, ám az ötösfogathoz már nem tudott csatlakozni a rónák végtelenjén.

Az autóútról letérve Lakiteleknél feltűnt a kerékpárosok mellett a velocipédjét hajtó sárga trikós Halápi Sándor, míg a mezőny előtt egy őz csúszott át hajmeresztő mozdulattal. Jakabszálláson pedig egy bácsika kelt át kerékpárjával a szökevények előtt, baj szerencsére egyik esetben sem történt. Emlékezzünk meg a részhajrákról: Kiskunfélegyházán Kay De Bruyckere, Kiskőrösön Adrián Benito gyűjtötte be a legtöbb pontot és az időjóváírást.

Még Kalocsa előtt beérte a főmezőny a szökevényeket, az érseki székhelyen Kristian Egholm nyerte meg a részhajrát. Több versenyző úgy érezte, talán túl korán fogták meg az elmenést, ezért támadást indítottak, közülük Fetter Erik bizonyult a legsikeresebbnek; Takács Marcell ugyan a nyomába eredt, de őt korábban beérték, a Team United Shipping bringása viszont elsőként kelhetett át a Duna hídján, ahol már 45 másodperces előnnyel vezetett.

Huszonhat kilométer volt hátra, amikor az oldalszél alaposan szétszedte a főmezőnyt, több csoport alakult ki, a sárga trikós sprinter, Tim Merlier például egészen hátul maradt. A TdH első kategorizált emelkedőjére, a tengelici szőlőhegyre Edoardo Zamperini ért fel elsőként. Fetter közben besorolt a legelső csoportba, amelyben sokat dolgozott az UAE párosa, Benoit Cosnefroy és Rui Oliveira. Az üldözőcsoportot sürgette az idő, a tíz-tizenöt másodpercnyi különbség azonban nem igazán csökkent, kezdett egyre inkább valósággá válni, hogy az eredetileg tervezettel szemben Pakson elmarad a mezőnyhajrá.

A cél felé közelítve Oliveira nyitott hosszú hajrát, majd kiváló ütemérzékkel Cosnefroy állt élre, aki mögött megjelentek ugyan a sprinterek, de utolérni már nem tudták – az UAE franciája a szakaszgyőzelem mellett a sárga trikót is megszerezte.

A Magyar körverseny pénteken a Kaposvár és Szekszárd közötti, dimbes-dombos szakasszal folytatódik.

47. TOUR DE HONGRIE

2. szakasz (Szarvas–Paks, 206 km): 1. Benoit Cosnefroy (francia, UAE) 4:20:51 óra, 2. Renard (francia, Cofidis) 2 másodperc hátrány, 3. Kanter (német, Astana) azonos idővel. Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Benoit Cosnefroy 7:13:33 óra, 2. Egholm (dán, Lidl-Trek) 2 mp h,. 3. Merlier (belga, Soudal Quick-Step) 4 mp h., …17. (fehér trikóban) Fetter Erik (Team United Shipping) 16 mp h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Tim Merlier 28 pont, 2. Cosnefroy 24, 3. Kanter 24. A hegyi pontverseny állása: 1. (piros trikóban) Edoardo Zamperini (olasz, Cofidis) 5 pont, 2. Pietrobon (olasz, Polti) 3, 3. Söderqvist (svéd, Lidl-Trek) 1. A csapatverseny állása: 1. UAE 21:41:25 óra, 2. Q36.5 2 mp h., 3. NSN a. i.