Labdarúgó-vb: nem kapott tájékoztatást Irán visszalépési szándékáról az ázsiai szövetség

2026.03.16. 10:17
null
Az iráni labdarúgó-válogatott
visszalépés foci vb AFC Irán
Az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) hétfői közlése szerint nem kapott jelzést arról, hogy az iráni válogatott visszalépne a nyári világbajnokságtól.

Egyelőre nem jelezte Irán, hogy férfiválogatottja nem indul a nyári labdarúgó-világbajnokságon – közölte hétfőn az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC). Irán kijutott a 48 csapatot felvonultató tornára, amelynek június 11-től az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. Új-Zéland és Belgium nemzeti csapatával Los Angelesben, az egyiptomi együttessel Seattle-ben játszana az ázsiai gárda, amelynek részvétele a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt vált kérdésessé.

A társházigazda Egyesült Államok, valamint Izrael február 28-án indított támadást Irán ellen, a légicsapásokban meghalt Ali Hamenei ajatollah, az ázsiai ország legfőbb politikai és vallási vezetője. Az iráni sportminiszter múlt hét szerdán arról beszélt, a háború miatt kizárt, hogy hazája válogatottja ott legyen a vb-n.

„Ez egy nagyon érzelmes pillanat, mindenki sok mindent mond – vélekedett az AFC főtitkára, Windsor John Kuala Lumpurban. – Végül az iráni szövetség lesz az, amely elhatározza, pályára lépnek-e. Mai állás szerint pedig az álláspontja az, hogy a válogatott elutazik a világbajnokságra.”

A főtitkár kiemelte: az AFC azt szeretné, ha tagországának válogatottja részt venne a világbajnokságon azt követően, hogy megszerezte a szereplés jogát.

„Reméljük, hogy megoldják a problémáikat, bármik is legyenek azok, és képesek lesznek a részvételre” – hangsúlyozta.

A visszalépés a modern időszak világbajnokságait tekintve példa nélküli, a pótlás sürgős feladat elé állítaná a FIFA-t.

 

