Mocsári Bence megnyerte a paratriatlon Európa-bajnokságot



A magyar szövetség közösségi oldalának vasárnapi bejegyzése szerint Mocsári 1:00:04 órás idővel ért célba, 51 másodperccel megelőzve a portugál Filipe Marquest. A dobogó harmadik fokára az ír Tom Williamson állhatott fel.

A PSN Zrt.-Pécsi Sportiskola paralimpiai negyedik helyezett sportolója május közepén a paratriatlonosok világbajnoki-sorozatának jokohamai állomását is megnyerte kategóriájában, július 18-án pedig rajthoz áll a tatai Öreg-tó partján sorra kerülő világkupaversenyen.