Mocsári Bence megnyerte a paratriatlon Európa-bajnokságot

Mocsári Bence aranyérmet nyert a PTS5 kategóriában a spanyolországi Tarragonában rendezett paratriatlon Európa-bajnokságon.
A magyar szövetség közösségi oldalának vasárnapi bejegyzése szerint Mocsári 1:00:04 órás idővel ért célba, 51 másodperccel megelőzve a portugál Filipe Marquest. A dobogó harmadik fokára az ír Tom Williamson állhatott fel.
A PSN Zrt.-Pécsi Sportiskola paralimpiai negyedik helyezett sportolója május közepén a paratriatlonosok világbajnoki-sorozatának jokohamai állomását is megnyerte kategóriájában, július 18-án pedig rajthoz áll a tatai Öreg-tó partján sorra kerülő világkupaversenyen.
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