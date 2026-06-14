Bernd Storck: A 2016-os Eb-n mindenki mögénk állt, ezt sohasem felejtem el





Az Andrássy úton megbénult a közlekedés, a Wesselényi utca sarkán lámpaoszlopokon függeszkedtek a fiatalok, örömittas szurkolók ezrei lepték el Budapest belvárosát.

Micsoda este volt!

Immár tíz éve, hogy a Bernd Storck vezette nemzeti csapat 2016. június 14-én 2–0-ra megverte Ausztriát az Európa-bajnokságon Bordeaux-ban, a csoportkör első mérkőzésén, megváltoztatva az egész ország viszonyulását a sportághoz. Az a győzelem nem csupán három pontot ért, hanem új korszak kezdetét jelentette a honi labdarúgásban: a válogatott 44 év elteltével szerepelt ismét Eb-n, ez volt a magyar futball első igazán nagy sikere a hatvanas évek óta, ami visszaadta a szurkolók hitét. Bernd Storck szerint mindamellett nem Szalai Ádám osztrákoknak lőtt góljával kezdődött a csodálatos történet és nem is Stieber Zoltán emlékezetes emelésével ért véget. A korábbi szakvezetőt Németországban értük utol, és örömmel emlékezett vissza az Ausztria elleni sikerre, valamint a szurkolók elsöprő szeretetére.

(Fotó: Szabó Miklós)

NORVÉGIA LEHET A MEGLEPETÉSCSAPAT A VILÁGBAJNOKSÁGON Ezekben a napokban kihagyhatatlan téma a világbajnokság, Bernd Storck németként természetesen a Nationalelf teljesítményét követi kitüntetett figyelemmel a tornán: „Fontos a jó rajt. Erős a német keret, de nem számítunk favoritnak a tornán. Vannak acélosabb válogatottak, Spanyolország, Franciaország és Brazília szerintem a legnagyobb esélyesek közé tartozik. És az Erling Haaland vezette Norvégia is ott lehet, fantasztikus játékosai vannak, nem tartom elképzelhetetlennek a négy közé jutását.”

„Harminc év után jutott ki a válogatott világversenyre, és ezt az egész ország ünnepelte. Még nem volt akkora elvárás a csapattal szemben, a legfontosabb, hogy ott lehettünk az Európa-bajnokságon. Az emberek boldogok voltak, mindenki mögénk állt. Az osztrákok elleni mérkőzésnek ugyanakkor különleges jelentősége volt a két ország rivalizálása miatt, presztízscsatának számított. Őszintén szólva senki sem várta el tőlünk a győzelmet, Ausztriát tartották favoritnak. A lefújás utáni pillanatokat sohasem felejtem el, az ünneplő magyar szurkolókat, játékosokat, stábtagokat, akkor még csak nem is sejtettük, hogy végül csoportelsők leszünk. Csak azt tudtuk, hogy majdnem fél évszázad után visszatértünk egy nagy tornára, és rögtön győzelemmel kezdtünk.”

Pedig a mérkőzés finoman szólva is döcögősen indult.

Az esélyesebbnek tartott osztrákok már az első percben a kapufát találták telibe, a magyar játékosok láthatóan lámpalázzal küszködtek, ahhoz, hogy az első negyvenöt percet a mieink megússzák kapott gól nélkül, az akkor negyvenéves Király Gábor bravúrjai is kellettek. A második félidő aztán meghozta a fordulatot, Dzsudzsák Balázs távolról elképesztő ballábas lövéssel küldte kapura a labdát, majd következett Kleinheisler László és Szalai Ádám összjátéka.

A pillanat, amikor Szalai Ádám bepiszkálta, - pöckölte és -tuszkolta a labdát az osztrákok kapujába (Fotó: Imago)

„Nem indult könnyen a mérkőzés. Az osztrákok jól kezdtek, de fokozatosan beleálltunk a meccsbe, egyre bátrabbak lettünk. Ne szépítsük, eleinte nem mi irányítottunk, de ahogy telt az idő, egyre jobban működött a játékunk. A fordulást követően pedig éreztem a kispadról, hogy kezdünk ellenfelünk fölé nőni. Amikor Szalai Ádám becsúszva az osztrákok kapujába juttatta a labdát, rögtön az jutott eszembe, megérte kitartani mellette! Sok kritikát kapott akkoriban, keveset futballozott a klubjában, jó néhányan megkérdőjelezték a helyét a válogatottban. Azonban én ismertem őt, tudtam, milyen karakter és hogy mennyit dolgozik. Amikor a gólja után a szurkolókhoz rohant, attól tartottam, hogy összelapítják.”

Stieber Zoltán lefújás előtti emeléses gólja pedig… Nemcsak a lelátókon, hanem Budapest utcáin is végigsöpört az öröm és a boldogság. Bernd Storck úgy érezte, a mérkőzés utáni este valami megváltozott a válogatott főhadiszállásán, a szállodában. A győzelem megalapozta a továbbjutást, Magyarország később megnyerte csoportját Izland és a későbbi aranyérmes, Cristiano Ronaldo vezette Portugália előtt, s bejutott a nyolcaddöntőbe. A játékosok talán elhitték, a lehetetlen nem létezik! Az Izland elleni 1–1 után következett a portugálok elleni 3–3, Gera Zoltán emlékezetes góljával, no meg Dzsudzsák Balázs megpattanós duplájával. A német tréner úgy érzi, az Eb-nyolcaddöntőig vezető úton sikerült olyan válogatottat összeraknia, amelyben azok is képesek voltak kiemelkedőt nyújtani, akik a nemzetközi elit szintjétől messze elmaradtak.

Eldőlt a mérkőzés: Stieber Zoltán parádés mozdulattal szerezte meg a mieink második gólját Bordeaux-ban (Fotó: AFP)

„Gondoljunk csak Guzmics Richárdra vagy a védelem jobb oldalán Fiola Attilára! Nem volt nagy nevük, de mindent beleadtak. Nagy erősségünk volt az egység, végül ezért is döntöttem úgy Franciaországban, hogy minden mezőnyjátékosnak adok legalább néhány percet a pályán, hogy ők is részesei legyenek ennek a történetnek. Egyedül kapusposzton nem változtattam, Király Gábor végigvédte a tornát.”

Bernd Storck szerint az osztrákok elleni győzelemhez és az azt követő eredményekhez az Európa-bajnokság előtti zavartalan felkészülés is kellett. A nemzeti együttes több hétre elvonult Ausztriába, rengeteget dolgozott azért, hogy megfelelő állapotban érkezzen meg Franciaországba.

(Fotó: Nemzeti Sport)

„A szövetség és Csányi Sándor elnök minden támogatást megadott ehhez. Még a bajnokság programját is úgy alakították, hogy több időt tölthessünk együtt az NB I-ben futballozókkal. Nemcsak erőnlétileg készítettük fel a csapatot, hanem taktikailag és mentálisan is.”

Bernd Storck legutóbb Belgiumban dolgozott, ha úgy hozná a sors, szívesen vállalna ismét munkát Magyarországon.

„Figyelemmel követem az NB I-et, és természetesen a válogatott meccseit, a finnek és a kazahok elleni találkozót is megnéztem. Ha olyan projekt lenne Magyarországon, ami felkeltené az érdeklődésemet, szívesen visszatérnék.”

(Fotó: MTI)

EMLÉKEZTETŐ

2016-OS EB, F-CSOPORT, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–AUSZTRIA 2–0 (0–0)

Bordeaux, 34 424 néző. Vezette: Clément Turpin (francia)

MAGYARORSZÁG: Király – Fiola, Guzmics, Lang, Kádár – Gera, Nagy Á. – Dzsudzsák, Kleinheisler (Stieber Z., 79.), Németh K. (Pintér Á., 89.) – Szalai Á. (Priskin, 69.). Szövetségi kapitány: Bernd Storck

AUSZTRIA: Almer – Klein, Dragovic, Hinteregger, Fuchs – Baumgartlinger, Alaba – Harnik (Schöpf, 78.), Junuzovic (Sabitzer, 59.), Arnautovic – Janko (Okotie, 65.). Szövetségi kapitány: Marcel Koller

Gólszerző: Szalai Á. (62.), Stieber Z. (87.)

Kiállítva: Dragovic (66.)