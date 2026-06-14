Francia játékvezető kapta az angol–horvát rangadót

A csoportkör első fordulójának talán legerősebb párosítása az L-csoportbeli Anglia–Horvátország mérkőzés, amelyet Clément Turpin kapott meg. A 44 éves francia játékvezetőnek ez a harmadik vb-je (részt vett három Eb-n is), Oroszországban a csoportkör jelentette neki a végállomást, míg Katarban nyolcaddöntőt vezetett.

A portugál válogatott a Kongói DK ellen kezdi meg szereplését, ezen a mérkőzésen a katari Abdulrahman al-Dzsassizm fújja a sípot, aki három és fél évvel ezelőtt a hazájában rendezett vb-n a Horvátország–Marokkó bronzmeccset vezette.

Michael Oliver sérülése miatt az angol játékvezetők közül Anthony Taylor kap előbb szerepet, aki az Üzbegisztán–Kolumbia meccsen lesz látható, míg a Ghána–Panama összecsapást a svéd Glenn Nyberg vezeti.