Nemzeti Sportrádió

Francia játékvezető kapta az angol–horvát rangadót

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.14. 17:55
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Clément Turpin (Fotó: Getty Images)
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foci vb Anglia vb 2026 Németország
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elkészítette a június 17-i játéknap játékvezetői küldését a labdarúgó-világbajnokságra.

A csoportkör első fordulójának talán legerősebb párosítása az L-csoportbeli Anglia–Horvátország mérkőzés, amelyet Clément Turpin kapott meg. A 44 éves francia játékvezetőnek ez a harmadik vb-je (részt vett három Eb-n is), Oroszországban a csoportkör jelentette neki a végállomást, míg Katarban nyolcaddöntőt vezetett.

A portugál válogatott a Kongói DK ellen kezdi meg szereplését, ezen a mérkőzésen a katari Abdulrahman al-Dzsassizm fújja a sípot, aki három és fél évvel ezelőtt a hazájában rendezett vb-n a Horvátország–Marokkó bronzmeccset vezette.

Michael Oliver sérülése miatt az angol játékvezetők közül Anthony Taylor kap előbb szerepet, aki az Üzbegisztán–Kolumbia meccsen lesz látható, míg a Ghána–Panama összecsapást a svéd Glenn Nyberg vezeti.

 

foci vb Anglia vb 2026 Németország
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