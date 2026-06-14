Nemzeti Sportrádió

Manuel Neuer: A cserék is jó energiákat hoztak a játékba

V. H. L.V. H. L.
2026.06.14. 22:55
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Icon SportswireFotó: Getty Images
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foci vb 2026 Manuel Neuer Curacao német labdarúgó-válogatott Németország
Manuel Neuer szerint a Curacao elleni fölényes győzelem nagy lökést adhat a német válogatottnak, és maga örül, hogy a kispadról beszállók is sokat hozzá tudtak tenni a csapat teljesítményéhez.

Manuel Neuer nevével kezdődött a német válogatott összeállítása a Curacao ellen 7–1-re megnyert világbajnoki mérkőzésen, amely után a Bayern München 40 éves kapusa kifejtette, milyen boldog, hogy újra bizalmat kapott Julian Nagelsmann szövetségi kapitánytól.

„Különleges pillanat volt, hitetlenül büszke vagyok rá, hogy ismét szerepelhetek a válogatottban. Ez az ötödik világbajnokságom, nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek a kalandnak. Nagyon sokáig vártam erre a napra, és nagyon elszánt voltam, remek volt ott lenni a pályán a többiekkel” – mondta Neuer.

A veterán kapus arról is beszélt, miért nem sikerült hárítania Livano Comenencia lövését a mérkőzés 21. percében, amikor beleért a labdába, de már nem tudta eléggé befolyásolni annak röppályáját.

„Kivédtem volna, ám a labda megpattant, és túl közel volt ahhoz, hogy erre reagálni tudjak. Egyszerűen csak nem volt szerencsém” – jelentette ki.

Neuer arról is beszélt, hogy a kapott gól ellenére elégedett a német csapat összteljesítményével, és kiemelte: különösen jó érzés volt neki, hogy a cserék is hozzá tudtak tenni a játékhoz – Deniz Undav például bő fél óra alatt egy gólig és két gólpasszig jutott.

„A jó kezdés mindig fontos a nagy tornákon, ezért örömteli, hogy jól futballoztunk és sok gólt szereztünk. A kispadról beszállók is jó energiákat adtak a csapatnak, nem álltunk le, hanem újra és újra gólt akartunk szerezni. Most majd kielemezzük a találkozót, és meglátjuk, miben kell még javulnunk a soron következő mérkőzéseken” – fogalmazott a 125. válogatott fellépését ünneplő kapus.

Ugyancsak megszólalt a mérkőzés után az első gól szerzője, Felix Nmecha, aki kilencedik meccsén második gólját szerezte a német válogatott színeiben.

„Annyira boldog vagyok, hogy csak most kezdem felfogni, mi is történt. Óriási dolog ez mind nekem, mind a családomnak, mind a csapatnak. Mérkőzésről mérkőzésre szeretnénk haladni, s a lehető legjobb eredményt akarjuk elérni” – reagált a meccsre a dortmundi középpályás.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
Németország–Curacao 7–1 (3–1)
Houston, NRG Stadion, 68 021 néző. Vezette: Dzsajed (marokkói)
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich (Anton, 83.), Tah (Rüdiger, 72.), N. Schlotterbeck, Brown (Raum, 72.) – F. Nmecha (Goretzka, 72.), Pavlovic – L. Sané, Musiala (Undav, 64.), Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
CURACAO: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna, Chong (Kastaneer, 82.) – Locadia (Margaritha, 65.), Hansen (Antonisse, a szünetben). Szövetségi kapitány: Dick Advocaat
Gólszerző: F. Nmecha (6.), N. Schlotterbeck (38.), Havertz (45+5., 88. – az elsőt 11-esből), Musiala (47.), Brown (68.), Undav (78.), ill. Comenencia (21.)

Június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion		Németország–Curacao7–1
Június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Elefántcsontpart–EcuadorX–X
Június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion		Németország–ElefántcsontpartX–X
Június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Ecuador–CuracaoX–X
Június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Ecuador–NémetországX–X
Június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Curacao–ElefántcsontpartX–X
E-CSOPORT

 

 

foci vb 2026 Manuel Neuer Curacao német labdarúgó-válogatott Németország
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