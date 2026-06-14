Manuel Neuer: A cserék is jó energiákat hoztak a játékba

Manuel Neuer nevével kezdődött a német válogatott összeállítása a Curacao ellen 7–1-re megnyert világbajnoki mérkőzésen, amely után a Bayern München 40 éves kapusa kifejtette, milyen boldog, hogy újra bizalmat kapott Julian Nagelsmann szövetségi kapitánytól.

„Különleges pillanat volt, hitetlenül büszke vagyok rá, hogy ismét szerepelhetek a válogatottban. Ez az ötödik világbajnokságom, nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek a kalandnak. Nagyon sokáig vártam erre a napra, és nagyon elszánt voltam, remek volt ott lenni a pályán a többiekkel” – mondta Neuer.

A veterán kapus arról is beszélt, miért nem sikerült hárítania Livano Comenencia lövését a mérkőzés 21. percében, amikor beleért a labdába, de már nem tudta eléggé befolyásolni annak röppályáját.

„Kivédtem volna, ám a labda megpattant, és túl közel volt ahhoz, hogy erre reagálni tudjak. Egyszerűen csak nem volt szerencsém” – jelentette ki.

Neuer arról is beszélt, hogy a kapott gól ellenére elégedett a német csapat összteljesítményével, és kiemelte: különösen jó érzés volt neki, hogy a cserék is hozzá tudtak tenni a játékhoz – Deniz Undav például bő fél óra alatt egy gólig és két gólpasszig jutott.

„A jó kezdés mindig fontos a nagy tornákon, ezért örömteli, hogy jól futballoztunk és sok gólt szereztünk. A kispadról beszállók is jó energiákat adtak a csapatnak, nem álltunk le, hanem újra és újra gólt akartunk szerezni. Most majd kielemezzük a találkozót, és meglátjuk, miben kell még javulnunk a soron következő mérkőzéseken” – fogalmazott a 125. válogatott fellépését ünneplő kapus.

Ugyancsak megszólalt a mérkőzés után az első gól szerzője, Felix Nmecha, aki kilencedik meccsén második gólját szerezte a német válogatott színeiben.

„Annyira boldog vagyok, hogy csak most kezdem felfogni, mi is történt. Óriási dolog ez mind nekem, mind a családomnak, mind a csapatnak. Mérkőzésről mérkőzésre szeretnénk haladni, s a lehető legjobb eredményt akarjuk elérni” – reagált a meccsre a dortmundi középpályás.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

E-CSOPORT

Németország–Curacao 7–1 (3–1)

Houston, NRG Stadion, 68 021 néző. Vezette: Dzsajed (marokkói)

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich (Anton, 83.), Tah (Rüdiger, 72.), N. Schlotterbeck, Brown (Raum, 72.) – F. Nmecha (Goretzka, 72.), Pavlovic – L. Sané, Musiala (Undav, 64.), Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

CURACAO: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna, Chong (Kastaneer, 82.) – Locadia (Margaritha, 65.), Hansen (Antonisse, a szünetben). Szövetségi kapitány: Dick Advocaat

Gólszerző: F. Nmecha (6.), N. Schlotterbeck (38.), Havertz (45+5., 88. – az elsőt 11-esből), Musiala (47.), Brown (68.), Undav (78.), ill. Comenencia (21.)