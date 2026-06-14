TCR World Tour: Michelisz negyedik lett a harmadik spanyolországi versenyen

Santiago Urrutia rendkívül magabiztos formában érkezett meg Valenciába, hiszen az első és a második futamon is nyert, aminek révén a legtöbb pontot szerezte a hétvégén, és így ő várhatta az élről az utolsó versenyt is. Az uruguayi pilóta mellől Thed Björk rugaszkodhatott el, míg a második soron Aurélien Comte és a vasárnap már dobogóra álló Michelisz Norbert osztozott. A kettős mögül Viktor Andersson, illetve Mikel Azcona várta a piros lámpák kialvását.

Urrutia jól jött el a rajtnál, és sikerült megtartania a vezetést annak ellenére is, hogy Björk az első fétkávon mutogatta magát. Bár Comte harmadikként fordult el, hamarosan két helyet is veszített: Michelisz, valamint az Anderssont is maga mögé utasító Azcona megelőzte őt, így az ötödik helyre szorult vissza.

Míg az első hármas között megszilárdulni látszottak a pozíciók, Azconára tapadt Comte, de hiába a nyomásgyakorlás, nem talált fogást a spanyol ellenfelén, majd kissé le is szakadt a Hyundai mögött. Noha ezúttal nem voltak drámai kiesések, és az élmezőnyben sem volt túl sok előzés, hátrébb zajlottak az események, és a végén helycsere is történt dobogós helyen.

Urrutia magabiztos győzelmet aratott, és ő lett az első versenyző a sorozat történetében, aki adott hétvégén mindhárom futamon nyert. Az uruguayi a tökéletes valenciai szerepléssel 20 pontra növelte az előnyét a bajnokságban a másodikként célba érő Björk előtt. A harmadik Azcona lett, miután Michelisz az utolsó métereken elengedte maga mellett a hazai közönség előtt szereplő csapattársát. A magyar pilóta ezzel visszaadta a szívességet az őt a második futamon segítő spanyolnak. Az ötödik Comte lett, majd Andersson, Yann Ehrlacher, Jimmy Clairet, Julien Briche, illetve Sten Dorian Piirimagi zárta az első tízes sorát.

A világbajnokság állása öt verseny után: 1.Santiago Urrutia (uruguayi, Geely Cyan Racing) 140 pont, 2. Thed Björk (svéd, Geely Cyan Racing) 120 pont, 3. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse) 111 pont, 4. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse) 106 pont, 5. Aurélien Comte (francia, CUPRA Leon VZ TCR) 103 pont. 6. Yann Ehrlacher (francia, Geely Cyan Racing) 77 pont.

