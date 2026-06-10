Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: C. Ronaldo mellett lesz még egy aranylabdás a portugálok négyesében – bemutatjuk a K-csoportot

TÓTHPÁL ZOLTÁNTÓTHPÁL ZOLTÁN
2026.06.10. 12:14
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Cristiano Ronaldo az utolsó világbajnokságára készül (Fotó: Getty Images)
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Portugália foci vb 2026 foci vb vb 2026 foci vb extra világbajnokság 2026 Üzbegisztán Kongói Demokratikus Köztársaság Kolumbia
Június 11-én a mexikóvárosi Azteca Stadionban kezdetét veszi minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnoksága. A 48 csapatos tornán három ország – Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada – osztozik a házigazda szerepén. A csoportokat bemutató sorozatunk következő részében a Portugália, Kolumbia, Kongói DK és Üzbegisztán alkotta K-jelű négyessel foglalkozunk.

Cristiano Ronaldóval vagy nélküle? Még szép, hogy vele!

A torna egyik legnagyobb esélyesének is számító portugál válogatott legfontosabb játékosa még mindig egyértelműen a csapatkapitány, Cristiano Ronaldo, aki 41 évesen a rekordot jelentő hatodik világbajnokságára készül. Bár életkora és az Al-Naszrban töltött évei miatt folyamatosan megkérdőjelezik a helyét a kezdőcsapatban, gólerőssége és tapasztalata miatt továbbra is kihagyhatatlan Roberto Martínez válogatottjából. De persze rajta kívül is számos világklasszis alkotja a gárdát: elég lenne megemlíteni a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain gerincét, Vitinhát, Joao Nevest vagy Nuno Mendest, akikre fontos szerep vár a világbajnokságon is, de ugyanígy az első vonalban kell beszélni a Manchester Uniteddel remek idényt futó Bruno Fernándesről, vagy éppen Rúben Diasról, Joao Cancelóról, Rafael Leaóról és Joao Félixről. Az elemzők úgy tartják: a szövetségi kapitánynak soha nem volt még ilyen mély és variálható kerete, így Martínez csapatától a szurkolók joggal várják, hogy történelmük során először bejussanak a világbajnoki döntőbe, ami még a híres aranygenerációjuknak sem jött össze.

Emlékezetes, hogy a portugál gárda a selejtezősorozatból is magabiztosan lépett tovább: ellenünk ugyan kétszer is megszenvedett (egy utolsó pillanatos győzelem, plusz egy döntetlen), de ezt leszámítva három győzelem és egy vereség volt a csapat mérlege, így a csoport élen végzett – bár sokak szerint játékban nem nyújtott olyan meggyőző teljesítményt, hogy azzal feltétlenül a legmagasabb polcon lenne helye a potenciális vb-győztesek között. Figyelembe véve azonban a csoportot, a portugálok továbbjutása papírformának tűnik, egyedül a Kolumbia elleni mérkőzés tűnik bonyolultabb feladatnak, Üzbegisztán és a Kongói DK ellen földindulásszerű meglepetés lenne, ha nem gyűjtenék be a három pontot. Cristiano Ronaldo és csapata számára majd inkább az egyenes kieséses szakasz jelentheti az igazi megmérettetést.

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi – Törökország) – tartalék
Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/FC Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (PSG – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)
Középpályások: 21 Rúben Neves (Al Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 25 Joao Neves (PSG – Franciaország), 23 Vitinha (PSG – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea FC – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr –Szaúd-Arábia).
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

 

A torna egyik sötét lova: Kongói Demokratikus Köztársaság

A Kongói Demokratikus Köztársaság (régebbi nevén: Zaire) válogatottja 52 évnyi szünet után tér vissza a világbajnokságra, így ők számítanak a torna egyik sötét lovának. Az országot sújtó belső konfliktusok és humanitárius válság ismeretében a nemzeti csapat sikere túlmutat a sportszakmai szempontokon: a szurkolók szenvedélyes, fanatikus támogatása hatalmas plusz energiát adhat a csapatnak a tengerentúli stadionokban. A szakírók úgy vélik, Sébastien Desabre csapata egy rendkívül szervezett, fizikailag erős és könyörtelenül kontrázó együttes, amelynek taktikája az afrikai csapatokra is most már leginkább jellemző masszív védekezésre, valamint a labdaszerzések utáni villámgyors kontrákra épül – ellentétben a régebbi filozófiával, amikor még a látványos, őszinte, abszolút támadó futballt várhattuk a fekete kontinens együtteseitől.

A francia szövetségi kapitány az európai elitligákban edződött, komoly rutinnal rendelkező játékosokra építi válogatottját: a védelemben az egyik legnagyobb név a Lille-ben légióskodó Chancel Mbemba, a West Ham Unitedben szereplő Aaron Wan-Bissaka mellett. A középpályán is vannak jó ajánlólevéllel rendelkező futballisták, például a Watford játékosa, Edo Kayembe, a csatársorban pedig a 35 éves gólvágó, Cédric Bakambu és a Newcastle Unitedet erősítő Yoane Wissa. Mivel azonban már a selejtezősorozatból is csak épphogy, afrikai, majd interkontinentális pótselejtező árán tudott továbbjutni a válogatott, meglepetést jelentene, ha a csoportkör után még folytathatná szereplését. 

A KONGÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Timothy Fayulu (Noa – Örményország), 1 Lionel Mpasi (Le Havre – Franciaország), 21 Matthieu Epolo (Standard Liege – Belgium)
Védők: 2 Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Anglia), 24 Gédéon Kalulu (Arisz Limassol – Ciprus), 12 Joris Kayembe (Genk – Belgium), 26 Arthur Masuaku (Lens – Franciaország), 3 Steve Kapuadi (Widzew Lódz – Lengyelország), 4 Axel Tuanzebe (Burnley – Anglia), 22 Chancel Mbemba (Lille OSC – Franciaország), 5 Dylan Batubinsika (AE Lárisza – Görögország)
Középpályások: 14 Noah Sadiki (Sunderland – Anglia), 8 Samuel Moutoussamy (Atromitosz – Görögország), 25 Edo Kayembe (Watford – Anglia), 7 Nathan Mbuku (Montpellier – Franciaország), 18 Charles Pickel (Espanyol – Spanyolország), 6 Ngal’ayel Mukau (Lille – Franciaország), 9 Brian Cipenga (Castellón – Spanyolország), 10 Théo Bongonda (Szpartak Moszkva – Oroszország), 11 Gaël Kakuta (AE Lárisza – Görögország), 15 Aaron Tshibola (Kilmarnock – Skócia)
Támadók: 13 Meschack Elia (Alanyaspor – Törökország), 19 Fiston Mayele (Pyramids FC – Egyiptom), 17 Cédric Bakambu (Real Betis – Spanyolország), 23 Simon Banza (Al-Dzsazira – Arab Emírségek), 20 Yoane Wissa (Newcastle United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre (francia)

Akikkel mindig számolni kell: Kolumbia

A katari tornáról némi meglepetésre lemaradó Kolumbia a dél-amerikai zóna egyik legmasszívabb, legkevésbé kiszámítható válogatottjaként tér vissza a világbajnokság mezőnyébe. A csapatot az argentin szövetségi kapitány, Néstor Lorenzo irányítja, aki elképesztő stabilitást hozott. Irányítása alatt a válogatott egy rendkívül hosszú, több mint húszmeccses veretlenségi szériát produkált, és bejutott a Copa América döntőjébe is, amelyet csupán 1–0-ra veszített el a regnáló világbajnok Argentína ellen – vagyis ez is azt mutatja, hogy a „kávétermesztők” Portugália mellett, papíron mindenképpen a csoport második legerősebb csapatát alkotják.

A válogatott keretében két igazi világklasszis is helyet kapott: a Bayern Münchenben szereplő Luis Díaz kiszámíthatatlan cselei és sebessége miatt mindenben megfelel a modern támadó követelményeinek, és a csapat első számú fegyverét jelentheti a tornán. Mellette James Rodríguez jelenti a szürke állományt, aki fénykorában ugyancsak futballozott a Bayern Münchenben, de szerepelt a Real Madridban is, jelenleg pedig az Egyesült Államokban futballozik. Bár már klubszinten túl van a zeniten, tapasztalata és hallatlan ötletessége olyan fegyver lehet, amely sokat érhet Kolumbiának a csoportkörben és akár a torna későbbi fázisában is. Rájuk támaszkodva Kolumbia nem titkolt célja, hogy megismételje, vagy akár túlszárnyalja a történelmi, 2014-es negyeddöntős szereplését a világbajnokságon.

A KOLUMBIAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Camilo Vargas (Atlas – Mexikó), 1 David Ospina (Atlético Nacional), 24 Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – Argentína)
Védők: 17 Johan Mojica (Mallorca – Spanyolország), 22 Deiver Machado (Nantes – Franciaország), 2 Daniel Munoz (Crystal Palace – Anglia), 4 Santiago Arias (Independiente – Argentína), 23 Davinson Sánchez (Galatasaray), 3 Jhon Lucumí (Bologna – Olaszország), 13 Yerry Mina (Cagliari – Olaszország), 18 Willer Ditta (Cruz Azul – Mexikó)
Középpályások: 16 Jefferson Lerma (Crystal Palace – Anglia), 6 Richard Ríos (Benfica – Portugália), 5 Kevin Castano (River Plate – Argentína), 8 Jorge Carrascal (Flamengo – Brazília), 10 James Rodríguez (Minnesota United – Egyesült Államok), 20 Juan Fernando Quintero (River Plate – Argentína), 14 Gustavo Puerta (Racing – Spanyolország), 15 Juan Portilla (Athletico Paranaense – Brazília), 21 Jáminton Campaz (Rosario Central – Argentína)
Támadók: 26 Andrés Gómez (Vasco da Gama – Brazília), 25 Luis Suárez (Sporting – Portugália), 9 Jhon Córdoba (Krasznodar – Oroszország), 19 Cucho Hernández (Real Betis – Spanyolország), 11 Jhon Arias (Palmeiras – Brazília), 7 Luis Díaz (Bayern München – Németország)
Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin)

Aranylabdás, korábbi vb-győztes vezeti az elsőbálozó Üzbegisztánt

Az üzbég válogatott története legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy biztosította helyét a világbajnokság mezőnyében. A közép-ázsiai ország – amelyet a futballvilágban csak Fehér Farkasoknak becéznek – az elmúlt évek tudatos utánpótlás-nevelésének is köszönhette a mostani sikerét, no meg annak az olaszos iskolának, amely Fabio Cannavaro kinevezésével honosodott meg a helyi futballban. Üzbegisztán válogatottját ugyanis a korábbi aranylabdás kiválóság, a 2006-os világbajnok olasz válogatott csapatkapitánya vezeti csatába a vb-n, minimum azzal a céllal, hogy ott megnehezítsék az ellenfelek dolgát. Bár a továbbjutásuk óriási meglepetés lenne, az nem annyira, ha valóban kellemetlen ellenfelek lennének akár a portugálok, akár a kolumbiaiak számára is, a Kongói DK  ellen pedig eleve nem tűnnek esélytelennek.

Fabio Cannavaro csapata leggyakrabban egy rendkívül stabil, nehezen feltörhető 5–3–2-es vagy 3–4–3-as hadrendben lép pályára, amelyből életveszélyes kontrákat képesek vezetni. A csapat szellemi vezére a pályán Eldor Shomurodov, aki korábban a Romát is megjárta, és Üzbegisztán legeredményesebb játékosának számít. A legismertebb játékos a 22 éves szélső védő, Abdukodir Khusanov, akiről sokat elmond, hogy Pep Guardiola csábította a Manchester Cityhez, amelyben idén többször megmutatta, hogy a legerősebb csapatok ellen is lehet rá számítani. Rajtuk kívül is rutinos játékosok alkotják a csapat gerincét, de hogy ez pontosan mire lesz majd elég az erős mezőnyben, azt nehéz lenne megjósolni. 

AZ ÜZBÉG VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Utkir Yusupov (Navbahor), 12 Abduvohid Nematov (Nasaf), 16 Botirali Ergashev (Neftci)
Védők: 5 Rustam Ashurmatov (Eszteglal – Irán), 4 Farrukh Sayfiyev (Neftci), 3 Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor), 13 Sherzod Nasrullayev (Nasaf), 15 Umar Eshmurodov (Nasaf), 2 Abdukodir Khusanov (Manchester City – Anglia), 18 Abdulla Abdullayev (Dibba – Egyesült Arab Emírségek), 24 Bekhruz Karimov (Surkhon), 26 Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), 25 Avazbek Ulmasaliyev (AGMK)
Középpályások: 7 Otabek Shukurov (Banijasz – Egyesült Arab Emírségek), 10 Jaloliddin Masharipov (Eszteglal – Irán), 9 Odiljon Hamrobekov (Traktor SC – Irán), 11 Oston Urunov (Perszepolisz – Irán), 8 Jamshid Iskanderov (Neftci), 17 Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), 22 Abbosbek Fayzullayev (Basaksehir – Törökország), 6 Akmal Mozgovoy (Pahtakor), 19 Azizjon Ganiev (Al-Bataeh – Egyesült Arab Emírségek), 23 Sherzod Esanov (Bukhara)
Támadók: 14 Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir – Törökország), 21 Igor Sergeyev (Perszepolisz – Irán), 20 Azizbek Amonov (Bukhara)
Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz)

Június 17., szerda, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–Kongói DK
Június 18., csütörtök, 4.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Üzbegisztán–Kolumbia
Június 23., kedd, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–Üzbegisztán
Június 24., szerda, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Kolumbia–Kongói DK
Június 28., vasárnap, 1.30
Miami, Miami Stadion		Kolumbia–Portugália
Június 28., vasárnap, 1.30
Atlanta, Atlanta Stadion		Kongói DK–Üzbegisztán
K-CSOPORT

 

 

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