Vb 2026: C. Ronaldo mellett lesz még egy aranylabdás a portugálok négyesében – bemutatjuk a K-csoportot

Cristiano Ronaldóval vagy nélküle? Még szép, hogy vele!

A torna egyik legnagyobb esélyesének is számító portugál válogatott legfontosabb játékosa még mindig egyértelműen a csapatkapitány, Cristiano Ronaldo, aki 41 évesen a rekordot jelentő hatodik világbajnokságára készül. Bár életkora és az Al-Naszrban töltött évei miatt folyamatosan megkérdőjelezik a helyét a kezdőcsapatban, gólerőssége és tapasztalata miatt továbbra is kihagyhatatlan Roberto Martínez válogatottjából. De persze rajta kívül is számos világklasszis alkotja a gárdát: elég lenne megemlíteni a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain gerincét, Vitinhát, Joao Nevest vagy Nuno Mendest, akikre fontos szerep vár a világbajnokságon is, de ugyanígy az első vonalban kell beszélni a Manchester Uniteddel remek idényt futó Bruno Fernándesről, vagy éppen Rúben Diasról, Joao Cancelóról, Rafael Leaóról és Joao Félixről. Az elemzők úgy tartják: a szövetségi kapitánynak soha nem volt még ilyen mély és variálható kerete, így Martínez csapatától a szurkolók joggal várják, hogy történelmük során először bejussanak a világbajnoki döntőbe, ami még a híres aranygenerációjuknak sem jött össze.

Emlékezetes, hogy a portugál gárda a selejtezősorozatból is magabiztosan lépett tovább: ellenünk ugyan kétszer is megszenvedett (egy utolsó pillanatos győzelem, plusz egy döntetlen), de ezt leszámítva három győzelem és egy vereség volt a csapat mérlege, így a csoport élen végzett – bár sokak szerint játékban nem nyújtott olyan meggyőző teljesítményt, hogy azzal feltétlenül a legmagasabb polcon lenne helye a potenciális vb-győztesek között. Figyelembe véve azonban a csoportot, a portugálok továbbjutása papírformának tűnik, egyedül a Kolumbia elleni mérkőzés tűnik bonyolultabb feladatnak, Üzbegisztán és a Kongói DK ellen földindulásszerű meglepetés lenne, ha nem gyűjtenék be a három pontot. Cristiano Ronaldo és csapata számára majd inkább az egyenes kieséses szakasz jelentheti az igazi megmérettetést.

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi – Törökország) – tartalék

Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/FC Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (PSG – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)

Középpályások: 21 Rúben Neves (Al Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 25 Joao Neves (PSG – Franciaország), 23 Vitinha (PSG – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea FC – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr –Szaúd-Arábia).

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

A torna egyik sötét lova: Kongói Demokratikus Köztársaság

A Kongói Demokratikus Köztársaság (régebbi nevén: Zaire) válogatottja 52 évnyi szünet után tér vissza a világbajnokságra, így ők számítanak a torna egyik sötét lovának. Az országot sújtó belső konfliktusok és humanitárius válság ismeretében a nemzeti csapat sikere túlmutat a sportszakmai szempontokon: a szurkolók szenvedélyes, fanatikus támogatása hatalmas plusz energiát adhat a csapatnak a tengerentúli stadionokban. A szakírók úgy vélik, Sébastien Desabre csapata egy rendkívül szervezett, fizikailag erős és könyörtelenül kontrázó együttes, amelynek taktikája az afrikai csapatokra is most már leginkább jellemző masszív védekezésre, valamint a labdaszerzések utáni villámgyors kontrákra épül – ellentétben a régebbi filozófiával, amikor még a látványos, őszinte, abszolút támadó futballt várhattuk a fekete kontinens együtteseitől.

A francia szövetségi kapitány az európai elitligákban edződött, komoly rutinnal rendelkező játékosokra építi válogatottját: a védelemben az egyik legnagyobb név a Lille-ben légióskodó Chancel Mbemba, a West Ham Unitedben szereplő Aaron Wan-Bissaka mellett. A középpályán is vannak jó ajánlólevéllel rendelkező futballisták, például a Watford játékosa, Edo Kayembe, a csatársorban pedig a 35 éves gólvágó, Cédric Bakambu és a Newcastle Unitedet erősítő Yoane Wissa. Mivel azonban már a selejtezősorozatból is csak épphogy, afrikai, majd interkontinentális pótselejtező árán tudott továbbjutni a válogatott, meglepetést jelentene, ha a csoportkör után még folytathatná szereplését.

A KONGÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Timothy Fayulu (Noa – Örményország), 1 Lionel Mpasi (Le Havre – Franciaország), 21 Matthieu Epolo (Standard Liege – Belgium)

Védők: 2 Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Anglia), 24 Gédéon Kalulu (Arisz Limassol – Ciprus), 12 Joris Kayembe (Genk – Belgium), 26 Arthur Masuaku (Lens – Franciaország), 3 Steve Kapuadi (Widzew Lódz – Lengyelország), 4 Axel Tuanzebe (Burnley – Anglia), 22 Chancel Mbemba (Lille OSC – Franciaország), 5 Dylan Batubinsika (AE Lárisza – Görögország)

Középpályások: 14 Noah Sadiki (Sunderland – Anglia), 8 Samuel Moutoussamy (Atromitosz – Görögország), 25 Edo Kayembe (Watford – Anglia), 7 Nathan Mbuku (Montpellier – Franciaország), 18 Charles Pickel (Espanyol – Spanyolország), 6 Ngal’ayel Mukau (Lille – Franciaország), 9 Brian Cipenga (Castellón – Spanyolország), 10 Théo Bongonda (Szpartak Moszkva – Oroszország), 11 Gaël Kakuta (AE Lárisza – Görögország), 15 Aaron Tshibola (Kilmarnock – Skócia)

Támadók: 13 Meschack Elia (Alanyaspor – Törökország), 19 Fiston Mayele (Pyramids FC – Egyiptom), 17 Cédric Bakambu (Real Betis – Spanyolország), 23 Simon Banza (Al-Dzsazira – Arab Emírségek), 20 Yoane Wissa (Newcastle United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre (francia)

Akikkel mindig számolni kell: Kolumbia

A katari tornáról némi meglepetésre lemaradó Kolumbia a dél-amerikai zóna egyik legmasszívabb, legkevésbé kiszámítható válogatottjaként tér vissza a világbajnokság mezőnyébe. A csapatot az argentin szövetségi kapitány, Néstor Lorenzo irányítja, aki elképesztő stabilitást hozott. Irányítása alatt a válogatott egy rendkívül hosszú, több mint húszmeccses veretlenségi szériát produkált, és bejutott a Copa América döntőjébe is, amelyet csupán 1–0-ra veszített el a regnáló világbajnok Argentína ellen – vagyis ez is azt mutatja, hogy a „kávétermesztők” Portugália mellett, papíron mindenképpen a csoport második legerősebb csapatát alkotják.

A válogatott keretében két igazi világklasszis is helyet kapott: a Bayern Münchenben szereplő Luis Díaz kiszámíthatatlan cselei és sebessége miatt mindenben megfelel a modern támadó követelményeinek, és a csapat első számú fegyverét jelentheti a tornán. Mellette James Rodríguez jelenti a szürke állományt, aki fénykorában ugyancsak futballozott a Bayern Münchenben, de szerepelt a Real Madridban is, jelenleg pedig az Egyesült Államokban futballozik. Bár már klubszinten túl van a zeniten, tapasztalata és hallatlan ötletessége olyan fegyver lehet, amely sokat érhet Kolumbiának a csoportkörben és akár a torna későbbi fázisában is. Rájuk támaszkodva Kolumbia nem titkolt célja, hogy megismételje, vagy akár túlszárnyalja a történelmi, 2014-es negyeddöntős szereplését a világbajnokságon.

A KOLUMBIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Camilo Vargas (Atlas – Mexikó), 1 David Ospina (Atlético Nacional), 24 Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – Argentína)

Védők: 17 Johan Mojica (Mallorca – Spanyolország), 22 Deiver Machado (Nantes – Franciaország), 2 Daniel Munoz (Crystal Palace – Anglia), 4 Santiago Arias (Independiente – Argentína), 23 Davinson Sánchez (Galatasaray), 3 Jhon Lucumí (Bologna – Olaszország), 13 Yerry Mina (Cagliari – Olaszország), 18 Willer Ditta (Cruz Azul – Mexikó)

Középpályások: 16 Jefferson Lerma (Crystal Palace – Anglia), 6 Richard Ríos (Benfica – Portugália), 5 Kevin Castano (River Plate – Argentína), 8 Jorge Carrascal (Flamengo – Brazília), 10 James Rodríguez (Minnesota United – Egyesült Államok), 20 Juan Fernando Quintero (River Plate – Argentína), 14 Gustavo Puerta (Racing – Spanyolország), 15 Juan Portilla (Athletico Paranaense – Brazília), 21 Jáminton Campaz (Rosario Central – Argentína)

Támadók: 26 Andrés Gómez (Vasco da Gama – Brazília), 25 Luis Suárez (Sporting – Portugália), 9 Jhon Córdoba (Krasznodar – Oroszország), 19 Cucho Hernández (Real Betis – Spanyolország), 11 Jhon Arias (Palmeiras – Brazília), 7 Luis Díaz (Bayern München – Németország)

Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin)

Aranylabdás, korábbi vb-győztes vezeti az elsőbálozó Üzbegisztánt

Az üzbég válogatott története legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy biztosította helyét a világbajnokság mezőnyében. A közép-ázsiai ország – amelyet a futballvilágban csak Fehér Farkasoknak becéznek – az elmúlt évek tudatos utánpótlás-nevelésének is köszönhette a mostani sikerét, no meg annak az olaszos iskolának, amely Fabio Cannavaro kinevezésével honosodott meg a helyi futballban. Üzbegisztán válogatottját ugyanis a korábbi aranylabdás kiválóság, a 2006-os világbajnok olasz válogatott csapatkapitánya vezeti csatába a vb-n, minimum azzal a céllal, hogy ott megnehezítsék az ellenfelek dolgát. Bár a továbbjutásuk óriási meglepetés lenne, az nem annyira, ha valóban kellemetlen ellenfelek lennének akár a portugálok, akár a kolumbiaiak számára is, a Kongói DK ellen pedig eleve nem tűnnek esélytelennek.

Fabio Cannavaro csapata leggyakrabban egy rendkívül stabil, nehezen feltörhető 5–3–2-es vagy 3–4–3-as hadrendben lép pályára, amelyből életveszélyes kontrákat képesek vezetni. A csapat szellemi vezére a pályán Eldor Shomurodov, aki korábban a Romát is megjárta, és Üzbegisztán legeredményesebb játékosának számít. A legismertebb játékos a 22 éves szélső védő, Abdukodir Khusanov, akiről sokat elmond, hogy Pep Guardiola csábította a Manchester Cityhez, amelyben idén többször megmutatta, hogy a legerősebb csapatok ellen is lehet rá számítani. Rajtuk kívül is rutinos játékosok alkotják a csapat gerincét, de hogy ez pontosan mire lesz majd elég az erős mezőnyben, azt nehéz lenne megjósolni.

AZ ÜZBÉG VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Utkir Yusupov (Navbahor), 12 Abduvohid Nematov (Nasaf), 16 Botirali Ergashev (Neftci)

Védők: 5 Rustam Ashurmatov (Eszteglal – Irán), 4 Farrukh Sayfiyev (Neftci), 3 Hojiakbar Alijonov (Pakhtakor), 13 Sherzod Nasrullayev (Nasaf), 15 Umar Eshmurodov (Nasaf), 2 Abdukodir Khusanov (Manchester City – Anglia), 18 Abdulla Abdullayev (Dibba – Egyesült Arab Emírségek), 24 Bekhruz Karimov (Surkhon), 26 Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), 25 Avazbek Ulmasaliyev (AGMK)

Középpályások: 7 Otabek Shukurov (Banijasz – Egyesült Arab Emírségek), 10 Jaloliddin Masharipov (Eszteglal – Irán), 9 Odiljon Hamrobekov (Traktor SC – Irán), 11 Oston Urunov (Perszepolisz – Irán), 8 Jamshid Iskanderov (Neftci), 17 Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), 22 Abbosbek Fayzullayev (Basaksehir – Törökország), 6 Akmal Mozgovoy (Pahtakor), 19 Azizjon Ganiev (Al-Bataeh – Egyesült Arab Emírségek), 23 Sherzod Esanov (Bukhara)

Támadók: 14 Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir – Törökország), 21 Igor Sergeyev (Perszepolisz – Irán), 20 Azizbek Amonov (Bukhara)

Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro (olasz)