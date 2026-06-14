Nemzeti Sportrádió

„Ennek még nincs vége, az biztos!” – Hamilton még nem mondott le a bajnoki reményekről

H. L.H. L.
2026.06.14. 18:28
Hamilton az első győzelmét aratta a Ferrari versenyzőjeként, és most a bajnoki címet is megcélozta (Fotó: AFP)
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F1 Formula–1 Lewis Hamilton Ferrari
Lewis Hamilton 686 nap után tért vissza a dobogó felső fokára a Formula–1-ben, és az első ferraris győzelmét szerezte meg a Katalán Nagydíjon. A hétszeres világbajnok meghatódottan beszélt arról, hogy milyen mélyről kellett visszakapaszkodnia, és hogy milyen sokat segítettet neki abban a csapat, hogy elérje gyermekkori álmát.

Lewis Hamilton és a Ferrari házassága nem indult zökkenőmentesen. A brit az előző évben többször is kiesett már az időmérő első szakaszában, és karrierje során először maradt dobogós helyezés nélkül. Hullámvölgybe került, és egy ponton kijelentette, talán a csapatának le kellene cserélnie őt. Noha egyre többen kezdték sürgetni a visszavonulását, a hétszeres világbajnok végül maradt, felszívta magát a 2026-os szezonra, és egyre jobb formába lendült a Scuderiával.

Kínában megszerezte az első pódiumát a Ferrari versenyzőjeként, majd Kanadában és Monacóban is másodikként szelte át a célvonalat, aminek révén a vb-összetettben is előrelépett a második helyre. Bár Hamilton lendületben érkezett meg a Katalán Nagydíjra, és az olasz csapat is jelentős fejlesztéseket hozott, a versenyző az első szabadedzés kihagyása után saját bevallása szerint is hátrányba került, nem találta a ritmust, és tanácstalan volt, hol találhat még fél másodpercet a harmadik tréning után.

A brit aztán az időmérőn a semmiből az első sorba repítette a Ferrarit, ráadásul mindössze 64 ezreddel maradt le a pole pozícióról. Hamilton a legjobb ferraris rajthelye megszerzése után abban bízott, hogy a startnál átveheti a vezetést, és képes lehet tartani a lépést az addig veretlen Mercedesszel. Hiába kapta meg azonban a lágy gumit, az elrugaszkodása ezúttal nem sikerült olyan jól, így maradt az élről induló George Russell mögött. 

Hamilton azonban nem adta fel, végig a közelben maradt, miközben a Ferrari a stratégiai küzdelemben irányító szerepet vállalt magára, és elkötelezte magát a három kiállás mellett, míg a Mercedes és a McLaren eggyel kevesebbszer állt ki. A versenyző végig kimagasló tempót diktált, és a végén a szerencse is mellé állt: a Fernando Alonso leállása miatt érvénybe léptetett virtuális biztonsági autós szakasz lehetőséget teremtett neki, hogy az utolsó cseréje után az élen térjen vissza. 

A ferraris előnye ekkor szűk három másodperc volt Russell előtt, amit a kockás zászlóig 19 másodperc felé növelt, és 686 nap után állhatott fel ismét a dobogó felső fokára. Hamilton ezzel megszerezte első ferraris győzelmét, egyúttal pályafutása 106. sikerét könyvelhette el a Formula–1-ben, és megtörte a Mercedes sikerszériáját is egy olyan pályán, amely jellegéből fakadóan az egyik legpontosabb képet adja az aktuális erőviszonyokról. A brit a siker révén 41 pontos hátrányból várhatja a folytatást, és mindent megtesz azért, hogy eltüntesse a különbséget. 

„Először is hatalmas „grazie” (olaszul a köszönöm) mindenkinek! A Ferrarinál dolgozóknak itt és a gyárban is. Frednek (Vasseur), amiért hitt bennem, és elhozott ehhez a csapathoz. Egy olyan álommal vágtam neki ennek az útnak, amely az előző évben szinte lehetetlennek tűnt, de soha nem adtuk fel a reményt. A csapat végig mellettem állt, rengeteg változtatást hajtottunk végre, és nagyon sokat fejlődtünk. Ráadásul nekem van a legnagyszerűbb szurkolótáborom, amit egy sportoló kívánhat magának, úgyhogy köszönöm mindenkinek!” – mondta meghatódodttan, majd felelt arra a kérdésre is, hol helyezi el az első ferraris győzelmét a többi között. 

Mindegyik győzelem különleges a maga módján, de ez valami egészen más. Fiatalabb koromban a televízióban követtem a Ferrari sikereit. Amióta pedig a Formula–1-ben versenyzem, mindig figyeltem a képernyőket, és azon tűnődtem, vajon milyen lehet azzal az autóval nyerni. Most pedig eljött ez a pillanat.

Rögös út vezetett a mai napig. „Visszataláltam önmagamhoz. Nagyszerűen felkészültem. Rengeteget dolgoztam azért, hogy ma itt állhassak. Nagyon sok munka van mögöttem, és most is rengeteget dolgozom a háttérben. A csapat is önbizalmat adott azzal, hogy támogatta azokat a változtatásokat, amiket kértem. Hisznek bennem, és bíztak azokban a döntésekben, illetve kérésekben, amelyekkel előálltam, és lassan kezd összeállni minden. Boldog vagyok az életben, jó helyen vagyok mentálisan. Imádom azt, amit csinálok. Nincs jobb érzés annál, mint egy Formula–1-es autót vezetni.”

Hamilton 41 pontra csökkentette a lemaradását az összetettben. „Határozottan elfogadom ezt a helyzetet. Még nagyon hosszú út áll előttünk, és ahogy láthatták, a Mercedesben továbbra is nagy tempó van. De tovább fogunk dolgozni, és megpróbáljuk ledolgozni a hátrányt. Ennek még nincs vége, az biztos!”

„Nem tudtam volna ezt elérni a fantasztikus csapatom és a támogatás nélkül, amit az elmúlt egy évben kaptam tőlük. Különösen az idei szezon előtt, egy ennyire nehéz év után. A szurkolóim valóban átsegítettek a tavalyi rendkívül nehéz pillanatokon. Gyerekkorom óta erről álmodtam minden egyes nap. Az imént említették, hogy Michael (Schumacher) 1996-ban itt nyert a Ferrarival, és emlékszem, ahogy néztem azt a piros autót, és mindig azon tűnődtem, milyen lehet győzelemre vezetni, a dobogón állni, és annak az embernek lenni, aki megadja a csapatnak azt a pillanatot, amikor együtt énekeljük a nemzeti himnusz.”

Nincs ehhez fogható érzés. Egyszerűen hihetetlen. Nagyon mélyről kellett visszakapaszkodnom ahhoz, hogy újra itt állhassak, és szerintem ennek az egésznek az a tanulsága, hogy soha nem szabad feladni. Nem szabad kételkedni önmagadban, nem szabad lemondani magadról, és újra meg újra meg kell próbálnod.


 

 

KATALÁN NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Lewis HamiltonbritFerrari- 
2.George RussellbritMercedes19.561 mp h. 
3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes23.719 mp h. 
4.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford40.497 mp h. 
5.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes58.661 mp h. 
6.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1 kör h. 
7.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1 kör h. 
8.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1 kör h. 
9.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1 kör h. 
10.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
11.Gabriel BortoletobrazilAudi2 kör h. 
12.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes2 kör h. 
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari2 kör h. 
14.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari3 kör h. 
15.Charles LeclercmonacóiFerrari4 kör h. 
16.Kimi AntonelliolaszMercedes5 kör h. 
17.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari6 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes55feladta
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda37feladta
 Nico HülkenbergnémetAudi29feladta
 Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari15feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda5feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli569156
2. Lewis Hamilton1410115
3. George Russell138106
4. Charles Leclerc2875
5. Lando Norris2773
6. Oscar Piastri2658
7. Max Verstappen1755
8. Pierre Gasly1741
9. Isack Hadjar434
10. Liam Lawson626
11. Franco Colapinto419
12. Oliver Bearman418
13. Arvid Lindblad412
14. Carlos Sainz36
15. Alexander Albon25
16. Esteban Ocon23
17. Gabriel Bortoleto12
18. Fernando Alonso11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes262
2. Ferrari190
3. McLaren-Mercedes131
4. Red Bull-Ford89
5. Alpine-Mercedes60
6. Racing Bulls-Ford38
7. Haas-Ferrari21
8. Williams-Mercedes11
9. Audi2
10. Aston Martin-Honda1
11. Cadillac-Ferrari0
1. KATALÁN NAGYDÍJ
JÚNIUS 12, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Russell 1:16.363
2. szabadedzés1. Norris 1:15.426
JÚNIUS 13., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:15.679
Időmérő1. Russell 1:14.679
JÚNIUS 14., VASÁRNAP
Verseny 1. Hamilton, 2. Russell, 3. Norris
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00

 

 

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