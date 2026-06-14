„Ennek még nincs vége, az biztos!” – Hamilton még nem mondott le a bajnoki reményekről
Lewis Hamilton és a Ferrari házassága nem indult zökkenőmentesen. A brit az előző évben többször is kiesett már az időmérő első szakaszában, és karrierje során először maradt dobogós helyezés nélkül. Hullámvölgybe került, és egy ponton kijelentette, talán a csapatának le kellene cserélnie őt. Noha egyre többen kezdték sürgetni a visszavonulását, a hétszeres világbajnok végül maradt, felszívta magát a 2026-os szezonra, és egyre jobb formába lendült a Scuderiával.
Kínában megszerezte az első pódiumát a Ferrari versenyzőjeként, majd Kanadában és Monacóban is másodikként szelte át a célvonalat, aminek révén a vb-összetettben is előrelépett a második helyre. Bár Hamilton lendületben érkezett meg a Katalán Nagydíjra, és az olasz csapat is jelentős fejlesztéseket hozott, a versenyző az első szabadedzés kihagyása után saját bevallása szerint is hátrányba került, nem találta a ritmust, és tanácstalan volt, hol találhat még fél másodpercet a harmadik tréning után.
A brit aztán az időmérőn a semmiből az első sorba repítette a Ferrarit, ráadásul mindössze 64 ezreddel maradt le a pole pozícióról. Hamilton a legjobb ferraris rajthelye megszerzése után abban bízott, hogy a startnál átveheti a vezetést, és képes lehet tartani a lépést az addig veretlen Mercedesszel. Hiába kapta meg azonban a lágy gumit, az elrugaszkodása ezúttal nem sikerült olyan jól, így maradt az élről induló George Russell mögött.
Hamilton azonban nem adta fel, végig a közelben maradt, miközben a Ferrari a stratégiai küzdelemben irányító szerepet vállalt magára, és elkötelezte magát a három kiállás mellett, míg a Mercedes és a McLaren eggyel kevesebbszer állt ki. A versenyző végig kimagasló tempót diktált, és a végén a szerencse is mellé állt: a Fernando Alonso leállása miatt érvénybe léptetett virtuális biztonsági autós szakasz lehetőséget teremtett neki, hogy az utolsó cseréje után az élen térjen vissza.
A ferraris előnye ekkor szűk három másodperc volt Russell előtt, amit a kockás zászlóig 19 másodperc felé növelt, és 686 nap után állhatott fel ismét a dobogó felső fokára. Hamilton ezzel megszerezte első ferraris győzelmét, egyúttal pályafutása 106. sikerét könyvelhette el a Formula–1-ben, és megtörte a Mercedes sikerszériáját is egy olyan pályán, amely jellegéből fakadóan az egyik legpontosabb képet adja az aktuális erőviszonyokról. A brit a siker révén 41 pontos hátrányból várhatja a folytatást, és mindent megtesz azért, hogy eltüntesse a különbséget.
„Először is hatalmas „grazie” (olaszul a köszönöm) mindenkinek! A Ferrarinál dolgozóknak itt és a gyárban is. Frednek (Vasseur), amiért hitt bennem, és elhozott ehhez a csapathoz. Egy olyan álommal vágtam neki ennek az útnak, amely az előző évben szinte lehetetlennek tűnt, de soha nem adtuk fel a reményt. A csapat végig mellettem állt, rengeteg változtatást hajtottunk végre, és nagyon sokat fejlődtünk. Ráadásul nekem van a legnagyszerűbb szurkolótáborom, amit egy sportoló kívánhat magának, úgyhogy köszönöm mindenkinek!” – mondta meghatódodttan, majd felelt arra a kérdésre is, hol helyezi el az első ferraris győzelmét a többi között.
Mindegyik győzelem különleges a maga módján, de ez valami egészen más. Fiatalabb koromban a televízióban követtem a Ferrari sikereit. Amióta pedig a Formula–1-ben versenyzem, mindig figyeltem a képernyőket, és azon tűnődtem, vajon milyen lehet azzal az autóval nyerni. Most pedig eljött ez a pillanat.
Rögös út vezetett a mai napig. „Visszataláltam önmagamhoz. Nagyszerűen felkészültem. Rengeteget dolgoztam azért, hogy ma itt állhassak. Nagyon sok munka van mögöttem, és most is rengeteget dolgozom a háttérben. A csapat is önbizalmat adott azzal, hogy támogatta azokat a változtatásokat, amiket kértem. Hisznek bennem, és bíztak azokban a döntésekben, illetve kérésekben, amelyekkel előálltam, és lassan kezd összeállni minden. Boldog vagyok az életben, jó helyen vagyok mentálisan. Imádom azt, amit csinálok. Nincs jobb érzés annál, mint egy Formula–1-es autót vezetni.”
Hamilton 41 pontra csökkentette a lemaradását az összetettben. „Határozottan elfogadom ezt a helyzetet. Még nagyon hosszú út áll előttünk, és ahogy láthatták, a Mercedesben továbbra is nagy tempó van. De tovább fogunk dolgozni, és megpróbáljuk ledolgozni a hátrányt. Ennek még nincs vége, az biztos!”
„Nem tudtam volna ezt elérni a fantasztikus csapatom és a támogatás nélkül, amit az elmúlt egy évben kaptam tőlük. Különösen az idei szezon előtt, egy ennyire nehéz év után. A szurkolóim valóban átsegítettek a tavalyi rendkívül nehéz pillanatokon. Gyerekkorom óta erről álmodtam minden egyes nap. Az imént említették, hogy Michael (Schumacher) 1996-ban itt nyert a Ferrarival, és emlékszem, ahogy néztem azt a piros autót, és mindig azon tűnődtem, milyen lehet győzelemre vezetni, a dobogón állni, és annak az embernek lenni, aki megadja a csapatnak azt a pillanatot, amikor együtt énekeljük a nemzeti himnusz.”
Nincs ehhez fogható érzés. Egyszerűen hihetetlen. Nagyon mélyről kellett visszakapaszkodnom ahhoz, hogy újra itt állhassak, és szerintem ennek az egésznek az a tanulsága, hogy soha nem szabad feladni. Nem szabad kételkedni önmagadban, nem szabad lemondani magadról, és újra meg újra meg kell próbálnod.
KATALÁN NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|-
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|19.561 mp h.
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|23.719 mp h.
|4.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|40.497 mp h.
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|58.661 mp h.
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1 kör h.
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|8.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|9.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|10.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|2 kör h.
|12.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|14.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|3 kör h.
|15.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|4 kör h.
|16.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|5 kör h.
|17.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|6 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|55
|feladta
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|37
|feladta
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|29
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|15
|feladta
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|5
|feladta
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|6
|9
|156
|2.
|Lewis Hamilton
|1
|4
|10
|115
|3.
|George Russell
|1
|3
|8
|106
|4.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|5.
|Lando Norris
|–
|2
|7
|73
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|6
|58
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|7
|55
|8.
|Pierre Gasly
|–
|1
|7
|41
|9.
|Isack Hadjar
|–
|–
|4
|34
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|6
|26
|11.
|Franco Colapinto
|–
|–
|4
|19
|12.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|4
|12
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|262
|2.
|Ferrari
|190
|3.
|McLaren-Mercedes
|131
|4.
|Red Bull-Ford
|89
|5.
|Alpine-Mercedes
|60
|6.
|Racing Bulls-Ford
|38
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|1. KATALÁN NAGYDÍJ
|JÚNIUS 12, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:16.363
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:15.426
|JÚNIUS 13., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:15.679
|Időmérő
|1. Russell 1:14.679
|JÚNIUS 14., VASÁRNAP
|Verseny
|1. Hamilton, 2. Russell, 3. Norris
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00