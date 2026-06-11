Nemzeti Sportrádió

A bukiknál a spanyolok a favoritok

P. Gy.P. Gy.
2026.06.11. 16:42
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Régóta emlegetett igazság, hogy nem a pénz focizik, hanem a focival lehet rengeteg pénzt keresni, továbbá az is, hogy a statisztika nem rúg gólt. Ezek ellenére úgy gondoltuk, érdemes megnézni a labdarúgó-vb rajtja előtt, hogy a FIFA világranglistája, a Transfermarkt keretértékei, illetve az első számú hazai fogadóiroda alapján melyik válogatott tűnik a legerősebbnek, no és hogyan alakul a csapatok között a további sorrend. Érdekesség, hogy a három különböző szempont szerint más-más ország került az élre.
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