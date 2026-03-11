Infantino szerint Trump biztosította a FIFA-t Irán vb-részvételéről
„A megbeszélések során Trump elnök ismételten hangsúlyozta, hogy az iráni csapatot természetesen meghívják az Egyesült Államokban sorra kerülő tornára” – mondta a FIFA elnöke a Trumppal folytatott találkozó után. Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított Irán ellen.
„Mindannyiunknak szüksége van egy olyan eseményre, mint a FIFA-világbajnokság, amely jobban összehozza az embereket, mint valaha” – tette hozzá Infantino.
A bejelentés ellenére sem tekinthető biztosnak az iráni csapat vb-indulása, mivel saját döntése alapján is visszaléphet a tornától. Mehdi Tadzs, az Iráni Labdarúgó-szövetség (FFI) elnöke korábban már utalt erre.
„Milyen értelmes ember küldené a nemzeti csapatát az Egyesült Államokba, ha a világbajnokság politikailag annyira terhelt, mint Ausztráliában?” – nyilatkozott az ISNA hírügynökségnek Tadzs, utalva a női Ázsia-kupán történtekre.
Az iráni női együttes ausztráliai szereplése ugyanis nagy port kavart, az első csoportmeccsen a játékosok nem énekelték a himnuszt, majd a következő találkozón tisztelegve hallgatták. Miután a csapat kiesett, öt játékos elfogadta az ausztrál kormány humanitárius vízumajánlatát.
Az iráni válogatottnak június 15-én Új-Zéland, 21-én pedig Belgium ellen kellene pályára lépnie a kaliforniai Inglewoodban a világbajnokságon, majd a G-csoport záró körében június 26-án Seattle-ben az egyiptomiakkal csapna össze.
Az amerikai-kanadai-mexikói rendezésű vb-re június 11. és július 19. között kerül sor, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.