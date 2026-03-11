Arne Slot a játékvezető és a VAR döntését bírálta a Liverpool BL-veresége után

Szoboszlai bal oldali szöglete után Ibrahima Konaté betalált a 73. percben, de a játékvezető a videóelemzés segítségével úgy ítélte meg, hogy a labda a francia hátvéd kezét érintve jutott a kapuba.

„Nehéz megítélnem, hogy valóban jó döntést hozott-e a játékvezető, de tegyük fel, hogy igaza volt. Akkor viszont még jobban frusztrál, hogy minden szabadrúgásunk és szögletünk után a hazaiaknak ítélte a labdát – nyilatkozott a meccset követő sajtótájékoztatón Arne Slot, aki 100. tétmérkőzésén irányította a Liverpoolt. – Ha pedig megnézzük, Virgil van Dijk mezét mennyire húzták, mielőtt a labda Konaté karját érte, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem mi voltunk az egyetlenek, akiket lenyűgözött a stadion hangulata.”

A hússzoros angol bajnok szeptemberben a Bajnokok Ligája alapszakaszában ugyancsak 1–0-ra kapott ki Isztambulban, ezúttal azonban rendeznek még egy visszavágót is.

„Jó tudni, hogy a következő mérkőzést végre otthon játsszuk, márpedig az Anfieldben javíthatunk a teljesítményünkön, igaz, Isztambulban is megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre. Azt hiszem, azon a meccsen a dolgok normálisabban alakulnak majd számunkra, és azt is hiszem, hogy javíthatunk a teljesítményünkön. Ennek pedig a szurkolóink segítségével egy hét múlva nagy meccshez kell vezetnie” – utalt a holland szakember Alexis Mac Allister lövésére a második félidő elején, illetve nem sokkal később Hugo Ekitiké helyzetére, amely után a törökök kapusa védett bravúrral.

A Galatasaraynál Sallai Roland a 77. percben állt be, s mivel ekkor Kerkez Milost a Liverpoolnál már lecserélték, a jövő szerdai visszavágóig mindenképpen várni kell, hogy a Bajnokok Ligája történetében először egy mérkőzésen három magyar labdarúgó legyen a pályán.