Két játékos is országot váltott és a világbajnokságra készülő osztrákokat választotta

A 22 éves Carney Chukwuemeka ugyan Bécsben született, de az Aston Villánál nevelkedett, majd 18 millió euróért a Chelsea játékosa lett. A londoni klub tavaly adta kölcsön a Borussia Dortmundnak a korábbi angol utánpótlás-válogatott játékost, aki mostantól az osztrák felnőtt nemzeti csapatban szerepelhet.

A Vorarlberg tartományban található, Dornbirnben születésű Paul Wanner a Bayern München utánpótlásában nevelkedett és a német korosztályos válogatottakat járta végig, a müncheni klub tavaly nyáron adta el a PSV Eindhovennek a 20 éves támadó középpályást.

Ralf Rangnick szövetségi kapitány hétfőn hozza nyilvánosságra a keretét a Ghána és a Koreai Köztársaság elleni felkészülési mérkőzésekre, jó eséllyel mindkét fiatal játékos neve szerepel majd a listán.

Az osztrákok a címvédő argentinok mellett Jordániával és Algériával találkoznak a világbajnokság J-csoportjában.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő, június 11-én kezdődő vb mérkőzéseit az M4 Sport élőben közvetíti.