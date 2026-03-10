Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

BL: Atalanta–Bayern München 0–3, Atlético Madrid–Tottenham 4–0, Newcastle–Barcelona 0–0

Az operatív igazgató szerint nem halasztják el a labdarúgó-világbajnokságot

V. J./MTIV. J./MTI
2026.03.10. 08:48
A vb trófeája (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb vb 2026 világbajnokság
Heimo Schirgi, a nyári labdarúgó-világbajnokság operatív igazgatója szerint a torna „túlságosan nagy” ahhoz, hogy biztonsági kérdések miatt elhalasszák.

Az osztrák sportvezető hétfőn elmondta: a nemzetközi szövetség (FIFA) továbbra is figyelemmel kíséri az „Irán elleni amerikai és izraeli háború okozta globális zűrzavar miatt kialakult helyzetet és annak következményeit”.

„Ha lenne kristálygömböm, most meg tudnám mondani, mi fog történni, de nyilvánvaló, hogy a helyzet folyamatosan alakul, napról napra változik, és mi szorosan figyelemmel kísérjük” – jelentette ki Schirgi.

Hangsúlyozta: a világbajnokság túlságosan nagy torna ahhoz, hogy elhalasszák, és reményeik szerint minden válogatott részt vehet majd rajta, amelyik kijutott.

A 48 csapatos vb-t júniusban és júliusban 11 egyesült államokbeli, három mexikói és két kanadai helyszínen rendezik meg. Bár az Egyesült Államok beutazási tilalmat vezetett be négy vb-résztvevő nemzettel – Iránnal, Elefántcsontparttal, Haitivel és Szenegállal – szemben, az operatív igazgató szerint a játékosokkal, a csapatvezetőkkel és a közvetlen hozzátartozókkal kivételt tesznek majd.

 

foci vb vb 2026 világbajnokság
Legfrissebb hírek

Két játékos is országot váltott és a világbajnokságra készülő osztrákokat választotta

Foci vb 2026
9 órája

Amerika visszainteget – Szöllősi György jegyzete

Minden más foci
22 órája

Több mint százezer katonával tervezi garantálni a labdarúgó-világbajnokság biztonságát Mexikó

Foci vb 2026
2026.03.06. 21:16

Hajdú B. István: Nem hiszem, hogy új világbajnokot avatunk

Minden más foci
2026.03.03. 10:23

100 nap – Somogyi Zsolt jegyzete

Foci vb 2026
2026.03.03. 06:31

Német–brazil vb-döntőre tippel száz nappal a rajt előtt Klaus Augenthaler

Foci vb 2026
2026.03.03. 06:29

Vb 2026: Mexikóba érkezett a világbajnoki trófea – fotó

Foci vb 2026
2026.02.28. 12:49

Vb 2026: a FIFA bizalma az erőszakhullám ellenére sem rendült meg Mexikóban

Foci vb 2026
2026.02.27. 11:15
Ezek is érdekelhetik