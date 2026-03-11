BL: Az ágyúktól sem ijednek meg a németek

Nehéz feladat vár a Bayer Leverkusenre, amely szerdán az Arsenalt fogadja. A londoni „ágyúsok” ragyogóan szerepelnek az idényben, vezetik az angol Premier League-et, a Bajnokok Ligájában pedig megnyerték az alapszakaszt.

„Az Arsenal talán a legjobb csapat jelenleg Európában. A BL-ben minden mérkőzését megnyerte, a legtöbb gólt szerezte és a legkevesebbet kapta az alapszakaszban – fogalmazott keddi sajtótájékoztatóján Kasper Hjulmand, a Leverkusen vezetőedzője. – Ez az egyik legnagyobb kihívás, de nagyon várjuk. Szeretnénk élvezni a meccset a szurkolóinkkal együtt. Természetesen az Arsenal a favorit, de ebben az idényben már megmutattuk sok nagy csapat, például a Manchester City, a Dortmund és az RB Leipzig ellen, hogy le tudjuk győzni. És ahogy mindannyian tudjuk, a futballban bármi lehetséges, csak hinni kell benne. Önbizalommal vágunk neki a meccsnek, mindent beleadunk hazai pályán, hogy olyan eredményt érjünk el, amely után jó eséllyel várhatjuk a visszavágót. Az Arsenal erősségei Mikel Arteta irányításával a pontrúgások, amelyekből a góljai majdnem negyven százaléka születik.”

Christian Kofane szerepet vállalt négy Leverkusen-gólban is az előző három bajnoki mérkőzésen (két gól, két gólpassz), és szintén részt vett a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

„Az Arsenal rendkívül erős csapat, de felkészültünk belőle. Bátrak leszünk, hogy a végén ne legyen miért hibáztatnunk magunkat” – fogalmazott a 19 éves támadó, aki Patrik Schick sérülése miatt került a német csapatba.

BL-NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.45: Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2)

Leverkusen. Vezeti: Halil Umut Meler (török)

Álvaro Arbeloa szerint Vinícius Júniornak a legjobbját kell hoznia

Számos kulcsjátékosa nélkül készül a Real Madrid a felépülő Erling Haalanddal kiegészülő Manchester City ellen – szinte csak brazil támadójának a villanásaiban bízhat.

Vinícius Junioron a világ szeme: a brazil csillag az elmúlt években számos emlékezetes pillanattal gazdagította a Real Madrid történelmét a Bajnokok Ligájában, a csapat jelenlegi helyzete miatt viszont a szokottnál is súlyosabb teher nehezedik a vállára a Manchester City ellen. Jude Bellingham, Rodrygo (sikeres térdműtéten esett át hétfőn) és Kylian Mbappé (hosszú ideje bajlódik a térdével, és állítólag a részleges szalagszakadás sem zárható ki) sem bevethető a támadók közül (a védelemből Alvaro Carreras, David Alaba és Éder Militao sérült, a középpályán Dani Ceballos és Eduardo Camavinga), így elöl Vini mellett Gonzalo Garcíának vagy Brahim Díaznak kellene rohamoznia a manchesteriek kapuját. Sem mélység, sem a megszokott minőség nem jellemzi tehát az évad talán legfontosabb mérkőzésére készülő madridiakat, viszont akármilyen erős a rivális, a Bajnokok Ligájában nem lehet leírni a rekordbajnokot.

„Pep Guardiola mindig tartogat meglepetéseket” – mondta a sajtótájékoztatón Álvaro Arbeloa, a Real Madrid vezetőedzője. – „Teljesen mindegy, hány meccsét nézed meg előre, tudod, hogy húz valami újat, ezért arra is fel kell készülnünk, amire nem is számítunk. Meglepődnék, ha nem új formációban vagy váratlan játékos bevetésével készülne. Hajlamos túlgondolni a taktikát. Vinícius Júnior hatalmas terhet vesz a magára a rengeteg sérült miatt, ő a fő veszélyforrásunk, és ha ki akarjuk ejteni a Manchester Cityt, a legjobbját kell nyújtania.”

A két csapat párharca európai klasszikussá nőtte ki magát 2012 óta. Minden évben kénytelenek vagyunk felidézni az egymás elleni összecsapásokat, mert tényleg rendszeresen összecsap a két csapat, persze a pályán mutatott játék miatt erre egyáltalán nem panaszkodhatunk. Kiegyenlített a versenyfutás, 15 mérkőzésből hatot nyert meg a Real Madrid, ötöt a Manchester City, és négy végződött döntetlennel. Az egyenes kieséses szakaszban hetedszer csapnak össze, 2016-ban, 2022-ben és 2023-ban az elődöntőben, 2020-ban és idén a legjobb 16 között, 2024-ben a legjobb nyolc között, tavaly pedig a legjobb 24 csapat között rendezett rájátszásban. Már az eddigi gólátlag miatt is érdemes lesz a szerdai játéknap rangadójába belepillantani, meccsenként 3.4 gól születik a Real Madrid–Manchester City összecsapásokon.

Vinícius Júnior teljesítménye és fegyelmezettsége kulcsfontosságú lesz. Eddig csak két gólt szerzett Pep Guardiola együttese ellen, viszont öt gólpasszt is kiosztott az évek során. Nem elég a gólerős játék, mindenki tudja, milyen egyszerű felhergelni őt. Márpedig újabb sárga lap esetén a visszavágót eltiltás miatt kihagyni kényszerülne. Az angolok örülhetnek, Erling Haaland teljes értékű munkát végez már az edzéseken, így a Bernabéuban a kezdőcsapat tagja lehet. A Nottin­gham Forest elleni múlt heti botlást (2–2) leszámítva hetek óta kiváló formában futballozik a Manchester City, s ugyan az Arsenal mögött lemaradt a bajnokságban, minden sorozatban aranyérmes lehet még. Az elmúlt évekhez képest idén egyértelmű esélyese a párharcnak a City, továbbjutását már idegenben megalapozhatja.

BL-NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) – élőben az NSO-n!

Madrid. Vezeti: Maurizio Mariani (olasz)

Bradley Barcola nehéz, intenzív összecsapásra számít

A PSG pénteken hazai pályán kapott ki a Monacótól, így Párizsban nem túl derűlátóak a Chelsea elleni nyolcaddöntő előtt.

Nem túl optimisták a szurkolók Párizsban a Chelsea elleni BL-nyolcaddöntő előtt. A PSG múlt pénteken hazai pályán 3–1-re kikapott a Monacótól, ebben a naptári évben már négyszer szenvedett vereséget, és tizenöt mérkőzésen tizennyolc gólt kapott. Egyelőre tehát távolinak tűnik a címvédés, és már a szerda esti, londoniak elleni csata sem ígérkezik egyszerűnek. Bradley Barcola azonban bizakodó, és ha valakinek, neki van is oka a magabiztosságra. Bár ebben a BL-kiírásban még nincs gólja, a legutóbbi három bajnoki fordulóban egyaránt betalált. Emellett jól emlékszik a két csapat nyári klub vb-döntőjére, amelyen 3–0-ra győzött a Chelsea, ám szerinte ez már teljesen más mérkőzés lesz.

„Nem fűt minket a visszavágás vágya, egyszerűen csak nyerni szeretnénk” – idézte a Le Parisien a 23 éves szélsőt. – „A BL egyenes kieséses szakaszában jönnek a legnehezebb, legizgalmasabb összecsapások, mindannyian ezeket várjuk, kedveljük ezeket a találkozókat. Az angol csapatok ellen sosem könnyű, most is nagyon intenzív mérkőzésre számítok. Érthető, hogy többen kritikusak velünk szemben, de többször bizonyítottuk már, hogy a nagy meccsekre felszívjuk magunkat. Most sem lesz másképp, ugyanolyan elszántak vagyunk, mint az előző kiírásban, szeretnénk messzire jutni.”

BL-NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: PSG (francia)–Chelsea (angol)

Párizs. Vezeti: Alejandro Hernández Hernández (spanyol)

A visszavágót március 17-én rendezik Londonban.

A norvégok és a portugálok is klubtörténelmet írnának

Mindkét csapat szerencsésnek tarthatja magát, hogy a legjobb 16 között nem a végső győzelemre esélyes elit klubot kapott, viszont emiatt a nyomás is jóval nagyobb, mert ilyen körülmények között még fájóbb lenne a kiesés.

A Bodőnek mindegy, hogy felkészülési, Bajnokok Ligája vagy Norvég Kupa a sorozat neve: Kjetil Knutsen vezetésével csak a győzelem jöhet szóba 2026-ban: hét mérkőzés, ebből négy a BL-ben, egy a kupában, és mindenkit letarol az északi klub. Ha nem Jens Hauge vagy Kasper Högh szórja a gólokat, akkor az eddig perceket kapó Sondre Auklend: a Molde (2–1) elleni rangadót döntötte el a duplájával múlt csütörtökön.

Minden évben feljebb emeli a lécet a Bodö, a BL-indulás, az első pont, az első győzelem, a legjobb huszonnégybe jutás, és az Inter kiejtése is történelmi tett volt, a Sporting ellen pedig már a nyolc közé kerülésért játszik. Ugyan a lisszaboniak történelme csodálatosan gazdag, ők is hatalmas esélyt kaptak a sorsolással, az idény elején biztosan aláírták volna, hogy a legjobb nyolc közé kerülésért ezt a párharcot kell sikerrel letudniuk. Csakhogy a kötelező továbbjutással járó elvárás nem várt nyomást helyezhet Rui Borges együttesére, még ha jó csatárteljesítményből ott sincs hiány: a kolumbiai válogatott Luis Suárez az előző öt meccsén hat gólt szerzett, 39 idénybeli összecsapásán 31-et. A Spor­ting legjobb eredménye a legrangosabb európai kupasorozatban az 1983-ban elért negyeddöntő, így klubtörténeti tettet hajtana végre a csapat, ha 43 év után újra elérné ezt a bravúrt.

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)

Bodö. Vezeti: Ivan Kruzliak (szlovák)