Az iráni női futballisták megismételték a férfiak 2022-es vb-n látott néma demonstrációját
Az irániak Dél-Korea ellen mutatkoztak be hétfőn – a papírformának megfelelően kikaptak 3–0-ra –, és a mérkőzést megelőzően lejátszott himnuszukat némán állva fogadták, nem énekeltek, amit szövetségi kapitányuk, Marzijeh Dzsafari mosolyogva figyelt.
Sem az iráni futballisták, sem a kapitány nem kívánta kommentálni a történteket – a sajtótájékoztatón dolgozó hivatalos tolmács is határozottan a szakmai kérdések felé terelte az újságírókat –, a nyugati sajtó mégis azt a következtetést vonta le, hogy a játékosok némasága felért a hazájuk vezetőinek címzett, nem kis bátorságról árulkodó csendes tüntetéssel.
Ez az értelmezés életszerűnek tűnik annak ismeretében, hogy a 2022-es világbajnokságon Irán férfi labdarúgói is hasonlóképp cselekedtek az angolok elleni nyitó mérkőzésük előtt, némán tiltakozván a Mahsza Amini halála miatt a hazájukban zajló tömegtüntetések véres leverése ellen. Sajtóhírek szerint az iszlamista állam televíziója félbe is szakította azt a közvetítést.
Az iráni női válogatott még jóval a légi csapások előtt érkezett meg Ausztráliába, és bár a férficsapat idén nyári világbajnokságra utazását kétségesnek tartja az ország futballvezetősége, a mostani Ázsia-kupa-szereplést nem kaszálta el.
A nézőtéren drukkoló kisebb – vélhetően emigránsokból álló – iráni tábor mindenesetre nem az iszlamista állam lobogóját, hanem a hagyományos oroszlános zászlót lengette a dél-koreaiak elleni meccsen.
Iránra még két csoportmérkőzés vár: csütörtökön Ausztrália, vasárnap a Fülöp-szigetek válogatottja lesz az ellenfele.
„A szívünk értük és a családjukért is dobog, nagyon nehéz helyzetben vannak – idézi a Guardian Amy Sayert, az ausztrálok középpályását. – Bátor tett a részükről, hogy egyáltalán itt vannak és futballoznak annak ellenére, amin keresztülmennek. Azon leszünk csütörtökön, hogy nagyon jó mérkőzést játsszunk közösen, ezzel is kifejezve az irántuk érzett tiszteletünket. Remélhetőleg a helyzet hamarosan normalizálódik, ők pedig mindvégig biztonságban érezhetik magukat Ausztráliában.”
A Közel-Keletről egyedül az iráni válogatott jutott ki a 12 csapatos tornára, amely március 21-ig tart.