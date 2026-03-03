Az iráni női futballisták megismételték a férfiak 2022-es vb-n látott néma demonstrációját

Az irániak Dél-Korea ellen mutatkoztak be hétfőn – a papírformának megfelelően kikaptak 3–0-ra –, és a mérkőzést megelőzően lejátszott himnuszukat némán állva fogadták, nem énekeltek, amit szövetségi kapitányuk, Marzijeh Dzsafari mosolyogva figyelt.

Players and coach of the Iranian women's soccer team refused to sing or even mouth the words of the Islamic Republic's national anthem at their opening match of the Asian Cup 2026 in Australia. The team's courageous gesture highlights the deep hatred Iranians — especially women —… pic.twitter.com/WUIZBl4DSW — Rakesh Krishnan Simha (@ByRakeshSimha) March 3, 2026

Sem az iráni futballisták, sem a kapitány nem kívánta kommentálni a történteket – a sajtótájékoztatón dolgozó hivatalos tolmács is határozottan a szakmai kérdések felé terelte az újságírókat –, a nyugati sajtó mégis azt a következtetést vonta le, hogy a játékosok némasága felért a hazájuk vezetőinek címzett, nem kis bátorságról árulkodó csendes tüntetéssel.

Ez az értelmezés életszerűnek tűnik annak ismeretében, hogy a 2022-es világbajnokságon Irán férfi labdarúgói is hasonlóképp cselekedtek az angolok elleni nyitó mérkőzésük előtt, némán tiltakozván a Mahsza Amini halála miatt a hazájukban zajló tömegtüntetések véres leverése ellen. Sajtóhírek szerint az iszlamista állam televíziója félbe is szakította azt a közvetítést.

Az iráni női válogatott még jóval a légi csapások előtt érkezett meg Ausztráliába, és bár a férficsapat idén nyári világbajnokságra utazását kétségesnek tartja az ország futballvezetősége, a mostani Ázsia-kupa-szereplést nem kaszálta el.

A nézőtéren drukkoló kisebb – vélhetően emigránsokból álló – iráni tábor mindenesetre nem az iszlamista állam lobogóját, hanem a hagyományos oroszlános zászlót lengette a dél-koreaiak elleni meccsen.

Iráni tábor a Gold Coast Stadionban (Fotó: Getty Images)

Iránra még két csoportmérkőzés vár: csütörtökön Ausztrália, vasárnap a Fülöp-szigetek válogatottja lesz az ellenfele.

„A szívünk értük és a családjukért is dobog, nagyon nehéz helyzetben vannak – idézi a Guardian Amy Sayert, az ausztrálok középpályását. – Bátor tett a részükről, hogy egyáltalán itt vannak és futballoznak annak ellenére, amin keresztülmennek. Azon leszünk csütörtökön, hogy nagyon jó mérkőzést játsszunk közösen, ezzel is kifejezve az irántuk érzett tiszteletünket. Remélhetőleg a helyzet hamarosan normalizálódik, ők pedig mindvégig biztonságban érezhetik magukat Ausztráliában.”

A Közel-Keletről egyedül az iráni válogatott jutott ki a 12 csapatos tornára, amely március 21-ig tart.