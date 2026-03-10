A magyar válogatottal is szóba hozott FTC-játékos bekerült a horvát keretbe
A Horvát Labdarúgó-Szövetség bejelentette, hogy kik alkotják a válogatott keretét, amely március végén Orlandóban Kolumbiával, majd Brazíliával játszik. A játékosok között Franko Kovacevic, a Ferencváros támadója is megtalálható, akit korábban szóba hoztak a magyar válogatottal is.
Franko Kovacevic egyelőre tartalékként tagja a horvát nemzeti csapatnak.
Bár Marco Rossi, a magyar nemzeti csapat szövetségi kapitánya elmondta, hogy figyelemmel követi Kovacevic honosítását, a játékos kijelentette, hogy noha van magyar útlevele, és lehetne akár magyar válogatott, neki Horvátországért dobog a szíve.
A horvát keret a két felkészülési mérkőzésre Kolumbia és Brazília ellen:
