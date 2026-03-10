Nemzeti Sportrádió

A magyar válogatottal is szóba hozott FTC-játékos bekerült a horvát keretbe

2026.03.10. 10:11
Franko Kovacevic (Fotó: Török Attila)
Franko Kovacevic Horvátország vb 2026
A Horvát Labdarúgó-Szövetség bejelentette, hogy kik alkotják a válogatott keretét, amely március végén Orlandóban Kolumbiával, majd Brazíliával játszik. A játékosok között Franko Kovacevic, a Ferencváros támadója is megtalálható, akit korábban szóba hoztak a magyar válogatottal is.

 

Franko Kovacevic egyelőre tartalékként tagja a horvát nemzeti csapatnak.

Bár Marco Rossi, a magyar nemzeti csapat szövetségi kapitánya elmondta, hogy figyelemmel követi Kovacevic honosítását, a játékos kijelentette, hogy noha van magyar útlevele, és lehetne akár magyar válogatott, neki Horvátországért dobog a szíve.

A horvát keret a két felkészülési mérkőzésre Kolumbia és Brazília ellen:

 

 

 

 

 

 

