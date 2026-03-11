Sinka László: Egyedülálló, amit Major Veronika nyújtott

A kontinenstorna előtti sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a hazai szövetség szakemberei egy-két érem mellett néhány döntős helyezést várnak a magyar sportlövőktől a jereváni 10 méteres Európa-bajnokságon. Ezt versenyzőink alaposan túlteljesítették, öt aranyéremmel és megannyi döntős szerepléssel zártak Örményországban.

„Eredményes Európa-bajnokságon vagyunk túl, elismerésre méltó a sportolóink Jerevánban mutatott teljesítménye – kezdte értékelését Sinka László főtitkár a Nemzeti Sportnak. – Elképesztő szerepe volt ebben Major Veronikának, öt aranyérmet nyert, a pisztolyos női csapat pedig minden várakozásunkat felülmúlta. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a puskások is tisztességgel vitézkedtek, két döntős helyezést értünk el abban a szakágban az olimpiai versenyszámokban.”

Az Európa-bajnokság előtt elhangzott, hogy jól sikerült a felkészülés, de ilyen eredménysorra aligha lehetett számítani. Major Veronika öt aranyérme szinte egyedülálló a pisztolyosok szakágában.

„Ez a folyamatos klubmunka, illetve a válogatottak menedzselésének eredménye, jó szakmai munka zajlik a műhelyeinkben, és ilyen eredményeket hoz magával. Az előjelek biztatóak voltak, de gondolni sem mertünk ilyen kiugró teljesítményre. Az elutazás előtti edzőtáborozás eredményei mind a két szakágban azt mutatták, jó állapotban vannak sportolóink. Ám amit Major Veronika nyújtott, az egyedülálló, minden idők legjobb Európa-bajnoki szereplésével rukkolt ki. Az európai és az örmény szövetség, valamint a jelenlévő további harminckilenc nemzet képviselői elismerését is kivívta. Egy Eb-n öt aranyérem egy sportolótól nem jellemző, mozgócéllövészetben esetleg a több versenyszám miatt.”

Sinka lapunknak elmondta, hogy a mieink teljesítményével kapcsolatban a szakemberekben nem maradt hiányérzet, ellenben néhány sportoló nem volt elégedett a lövészetével vagy a helyezésével, de ez a hozzáállás viszi előre őket. A főtitkár kiemelte Ferik Csilla, valamint Nagy Ákos Károly szereplését, akik még juniorkorúként érték el szép eredményeket, utóbbi Major Veronikával aranyérmes lett. A versenyzőknek nincs idejük a pihenésre, szerdától a juniorok versenyével elkezdődik az országos bajnokság a Nemzeti lőtéren, míg pénteken és szombaton a felnőttek lépnek lőállásba.