Pintér Dániel a Fehér Házban járt Donald Trumpnál az Inter Miamival

A Fehér Házban adott fogadást az amerikai hivatásos labdarúgóliga (MLS) 2025-ös bajnoka, az Inter Miami tiszteletére Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke. Az eseményre a csapat játékosai is meghívást kaptak, Trump személyesen üdvözölte őket a keleti szárnyban – köztük a magyar-amerikai Pintér Dánielt is.

„Elismerjük a tehetséges embereket – mondta Donald Trump, aki Jorge Mastól, az Inter Miami társtulajdonosától aláírt rózsaszín labdát és egy 47-es számú mezt kapott ajándékba. – Hatalmas megtiszteltetés, hogy első amerikai elnökként mondhatom ki: üdvözlöm a Fehér Házban, Lionel Messi!”.

Az elnök azt is elmondta: óriási tett, hogy az argentin fenoménnak Amerikát is sikerült meghódítania – tavaly egymás után másodszor lett az idény legértékesebb játékosa –, s hozzásegítette az Inter Miamit az első bajnoki címéhez.

„Leo, nagyon nehéz és igen szokatlan dolgot vitt véghez: idejött és győzött. Ráadásul nagyon nyomás volt önön, hiszen elvárják, hogy mindig nyerjen, márpedig ez csak nagyon keveseknek sikerül” – jelentette ki Donald Trump, aki felidézte, hogy annak idején látta játszani Pelét a New York Cosmos színeiben.

„Lehet, hogy ön még Pelénél is jobb” – mondta, majd a megjelentekhez fordult. „Ki a jobb?” – tette fel a kérdést.

Pintér Dániel (középen, fent) is találkozhatott Trump elnökkel (Fotó: Getty Images)

A fogadás után, amelyen az Inter Miami képviselőin kívül részt vett az MLS főnöke, Don Garber, a nyári világbajnokság szervezőbizottságát vezető Andrew Giuliani, az elnöki kabinet több tagja, valamint a visszavonult baseballsztár, Alex Rodriguez is, Trump meginvitálta a csapatot az Ovális Irodába.

„Felvesszük a versenyt a futball nagyágyúival – fogalmazott Jorge Mas. – A bajnoki címünk nagyon-nagyon megérdemelt, most a világ egyik legjobb csapatának tagjai állnak most itt mögöttünk. A ligánk egyszer ott lehet a földkerekség legjobb bajnokságai között. Azért leszünk sikeresek a jövőben is mert merünk nagyot álmodni, kitartóak vagyunk, és nincs előttünk akadály. Remélem, Elnök úr, hogy nem ez lesz az egyetlen alkalom, amikor a bajnoki címünket ünnepelni jövünk ide.”