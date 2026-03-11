Történelmi teljesítmény, Bam Adebayo minden idők második legtöbb pontját hozta össze az NBA-ben – videó

Minden mást elhomályosított Bam Adebayo teljesítménye az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság legutóbbi játéknapján. A Miami Heat játékosa szenzációs 83 pontot dobott a Washington Wizards ellen, és ez minden idők második legtöbb pontja egyetlen mecccsen az NBA-ben. Az örökranglista második helyén korábban Kobe Bryant állt 81 ponttal, ezt haladta meg. Adebayónál csak a legendás Wilt Chamberlain termelt több pontot egyetlen meccsen, összesen százat.

Adebayo korábbi egyéni csúcsa 41 pont volt, tehát több mint a dupláját érte el most. A Miami csapatrekordját LeBron James tartotta 61 ponttal.

„Különleges pillanat ez – mondta Adebayo. – Wilt, én, majd Kobe, ez hihetetlenül hangzik.”

„Kíváncsi lennék, Kobe mit mondana, hogy 83 ponttal megelőztem őt. Mindig is akartam vele beszélgetni. Valószínűleg azt mondaná, hogy csináld meg még egyszer. Szürreális pillanat valakinek a társaságában lenni, akit gyerekként csodáltál.”

Adebayo 13 duplát értékesített, hét hármast dobott be, és – ez a legmegdöbbentőbb – 43 büntetődobást (ez minden idők legtöbbje) végzett, közülük 36-ot értékesített.

Az első negyedben 31, a félidőben 43, a harmadik játékrész végén 63 pontnál járt.

Összefoglaló Adebayo 83 pontjáról, 16 perces videó…

NBA

Alapszakasz

Miami Heat–Washington Wizards 150–129

Philadelphia 76ers–Memphis Grizzlies 139–129

Brooklyn Nets–Detroit Pistons 100–138

Atlanta Hawks–Dallas Mavericks 124–112

Houston Rockets–Toronto Raptors 113–99

San Antonio Spurs–Boston Celtics 125–116

Milwaukee Bucks–Phoenix Suns 114–129

Golden State Warriors–Chicago Bulls 124–130 – hosszabbításban

Portland Trail Balzers–Charlotte Hornets 101–103

Sacramento Kings–Indiana Pacers 114–109

Los Angeles Lakers–Minnesota Timberwolves 120–106