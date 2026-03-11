Történelmi teljesítmény, Bam Adebayo minden idők második legtöbb pontját hozta össze az NBA-ben – videó

Nemzeti Sportrádió

2026.03.11. 08:16
Bam Adebayo (törülközővel a nyakában) elképesztő teljesítményt nyújtott (Fotó: Getty Images)
Történelmi teljesítmény az NBA legutóbbi játéknapján: a Miami Heat játékosa, Bam Adebayo 83 (!) pontot dobott az NBA legutóbbi játéknapján a Washington Wizards ellen, ezzel minden idők második legjobb eredményét ért el. A Heat 150–129-re győzött.

 

Minden mást elhomályosított Bam Adebayo teljesítménye az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság legutóbbi játéknapján. A Miami Heat játékosa szenzációs 83 pontot dobott a Washington Wizards ellen, és ez minden idők második legtöbb pontja egyetlen mecccsen az NBA-ben. Az örökranglista második helyén korábban Kobe Bryant állt 81 ponttal, ezt haladta meg. Adebayónál csak a legendás Wilt Chamberlain termelt több pontot egyetlen meccsen, összesen százat.

Adebayo korábbi egyéni csúcsa 41 pont volt, tehát több mint a dupláját érte el most. A Miami csapatrekordját LeBron James tartotta 61 ponttal.

„Különleges pillanat ez – mondta Adebayo. – Wilt, én, majd Kobe, ez hihetetlenül hangzik.”

„Kíváncsi lennék, Kobe mit mondana, hogy 83 ponttal megelőztem őt. Mindig is akartam vele beszélgetni. Valószínűleg azt mondaná, hogy csináld meg még egyszer. Szürreális pillanat valakinek a társaságában lenni, akit gyerekként csodáltál.”

Adebayo 13 duplát értékesített, hét hármast dobott be, és – ez a legmegdöbbentőbb – 43 büntetődobást (ez minden idők legtöbbje) végzett, közülük 36-ot értékesített.

Az első negyedben 31, a félidőben 43, a harmadik játékrész végén 63 pontnál járt.

Összefoglaló Adebayo 83 pontjáról, 16 perces videó…

NBA
Alapszakasz
Miami Heat–Washington Wizards 150–129
Philadelphia 76ers–Memphis Grizzlies 139–129
Brooklyn Nets–Detroit Pistons 100–138
Atlanta Hawks–Dallas Mavericks 124–112
Houston Rockets–Toronto Raptors 113–99
San Antonio Spurs–Boston Celtics 125–116
Milwaukee Bucks–Phoenix Suns 114–129
Golden State Warriors–Chicago Bulls 124–130 – hosszabbításban
Portland Trail Balzers–Charlotte Hornets 101–103
Sacramento Kings–Indiana Pacers 114–109
Los Angeles Lakers–Minnesota Timberwolves 120–106

 

