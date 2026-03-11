Nemzeti Sportrádió

A Premier League az idény legjobbját keresi, Szoboszlaira is lehet szavazni

Még van esélye a Szegednek megszerezni a negyedik helyet a BL-csoportjában

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
2026.03.11. 08:09
null
A szegedi jobbszélső, Szilágyi Benjámin nehéz mérkőzésre számít Plockban, de csapatával nyerni szeretne (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
férfi kézilabda BL OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata szerda este a lengyel Orlen Wisla Plock vendégeként zárja a Bajnokok Ligája csoportkörét.

Győznie kell Plockban a Szegednek ahhoz, hogy legyen esélye elmozdulni a hatodik helyről BL-csoportjában. A spanyol Xavi Sabaté által irányított lengyel rivális összeszokott, egységes csapat képét mutatja eddig az idényben, címvédőként vezeti a lengyel bajnokságot, a BL-ben pedig már korábban biztossá tette harmadik helyét a csoportban.

Ebben a góllövőlista harmadik helyén álló francia Melvyn Richardson (86 gól) mellett a klub három magyar válogatott kézilabdázójának is nagy szerepe van. Az irányító Fazekas Gergő már 40 gólnál – köztük a PSG elleni győztes találat – jár, amikor lehetőséget kap, a balátlövő Szita Zoltán szintén hozzá tud tenni a csapatjátékhoz (16 gól), a jobbátlövő Ilic Zorannak többször is a szélen kell bizonyítania (14 gól).

A Szeged és a Plock az idény első egymás elleni meccsét tavaly szeptemberben, a nyitó fordulóban lejátszotta, és ami a Pick Arénában történt, sorsdöntőnek bizonyult. A lengyelek szinte végig vezettek és nyertek 34–33-ra az előzetesen közvetlen riválisnak gondolt szegediek otthonában. Ha fordítva alakul az a meccs, lehet, épp a magyar csapat készülődhetne nagyobb tét nélkül a szerdai találkozóra.

Ám a sors más utat szánt a Szegednek, a vereség után nagyon hamar elkapta egy sérüléshullám, amelyről azóta sem sikerült „lejönnie”. Az egy héttel ezelőtti, GOG együttesével szemben hazai pályán elveszített meccsen a balszélső Sebastian Frimmel volt a „soros” az állandó hiányzó Magnus Röd mellett. A többiek közül Bánhidi Bence, Mario Sostaric és Janus Smárason is visszatérve, félig-meddig egészségesen lépett pályára.

„Nagyon nehéz, hogy nem tudunk napról napra ugyanabban az összetételben készülni – mondta lapunknak még a GOG ellen 37–34-re elveszített összecsapás után a jobbszélső Szilágyi Benjámin.Mindenki ilyen-olyan állapotban van, nagyon kevesen vagyunk teljesen egészségesek, de a »félsérültjeink« is próbálnak mindent beleadni. Ez nem kifogás, hanem tény. Plockban is kemény mérkőzés vár ránk, de nyerni szeretnénk, s hazahozni a két pontot. Meccsről meccsre készülünk, ezért még nem figyeljük, ki jöhet szembe a rájátszásban.”

Ez lehet, hogy nem is akkora gond, mert a 14. fordulóban még nagyon sokféle forgatókönyv megvalósulhat. Az A-csoport 3–6. helyezettje és a B-csoport 4–6. helyezettje még rengeteg variációban összekerülhet. Az előny a veszprémi csoport szereplőinél van, mert ők csütörtökön legalább már azt tudják, mi a másik csoport végeredménye. A Szegednek akkor van esélye a rájátszásban pályaelőnyt, azaz hazai visszavágót érő 4. pozíció megszerzésére, ha nyer Lengyelországban, a GOG és a PSG pedig maximum döntetlent játszik a zágrábiak, illetve a magdeburgiak ellen.

Kedden a szegedi klub igazgatósága bejelentette, hogy 2026. február 26-i hatállyal Papp Edwardot választotta az igazgatóság elnökévé, miután Szűcs Ernő Péter új szakmai megbízásai miatt befejezte elnöki tevékenységét.

VÉLEMÉNYEK
Mikler Roland, a Szeged kapusa: – Szeretnénk pozitívan zárni a csoportkört, főleg azután, hogy a legutóbbi három meccsünk nem úgy alakult, ahogyan szerettük volna. A nagyon jó formában lévő Wisla Plock ellen játszunk, amely már korábban megszerezte a harmadik helyet a csoportban. Reméljük, sikerül feljebb lépnünk a tabellán.
Xavi Sabaté, a Wisla Plock vezetőedzője: – Itt az újabb lehetőség, hogy tovább fejlődjünk, ismét ennek a szellemében szeretnénk játszani. Nagyon jó ellenféllel csapunk össze hazai pályán, amelynek ráadásul nagy szüksége van a pontokra, hogy előrébb végezzen a csoportban. Telt házat várok az Orlen Arenában, a játékosaim megérdemelnék ezt.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 14. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.45: Orlen Wisla Plock–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: GOG (dán)–RK Zagreb (horvát)
20.45: Barca (spanyol)–Eurofarm Peliszter (északmacedón)
20.45: PSG (francia)–Magdeburg (német)

    
A B-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Barca13121445–355+9024
2. Magdeburg131111431–374+5723
3. Wisla Plock13814394–380+1417
4. Paris SG13517412–410+211
5. GOG13517410–440–3011
6. SZEGED1358398–394+410
7. Peliszter13229342–400–586
8. Zagreb13112347–426–792

 

 

férfi kézilabda BL OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Legfrissebb hírek

Papp Edward lett a Pick Szeged igazgatóságának új elnöke

Kézilabda
23 órája

Nem rózsás a csapataink helyzete a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2026.03.07. 12:16

Sokba került a leolvadás: hatgólos előnyről kapott ki a Veszprém a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.03.05. 22:22

A Barca után a GOG is győzött Szegeden a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.03.05. 20:19

A Veszprémnek csak most kezdődik az igazi hajrá a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2026.03.05. 11:48

Férfi kézilabda BL: Szita Zoltánék simán nyertek; a Kielce megelőzte a Veszprémet; a PSG csak ikszelt

Kézilabda
2026.03.04. 22:45

A Szeged 73 gólos meccsen győzte le a Tatabányát

Kézilabda
2026.03.01. 19:44

Hivatalos: Lukács Péter a nyártól Szegeden folytatja

Kézilabda
2026.02.28. 10:21
Ezek is érdekelhetik