Apokalipszisről ír az olasz sajtó az Atalanta Bayerntől elszenvedett megsemmisítő veresége után

„Erre a teljesítményre számítottunk – vágott bele a mérkőzés után értékelésébe Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője a bajorok klubhonlapja szerint. – Azt is mondhatnám, hogy szerezhettünk volna még egy-két gólt, mert szerintem az egész meccsen nagyon veszélyesek voltunk támadásban. Megvan a tehetség és a minőség is a csapatban. A tervekről könnyű beszélni, az Atalantának is megvannak a tervei, de nekünk vannak olyan játékosaink, akik szeretnek játszani az ilyen meccseken. Az egy egy elleni védekezés sem jelent gondot számukra. Mi is nagyon nagy intenzitással játszunk az edzéseken, szóval nem meglepetés, hogy ezeken a meccseken megtaláljuk a megoldást az ilyen típusú védekezés ellen. Ma (kedden – a szerk.) ezt nagyszerűen megtettük.”

Raffaele Palladino, az Atalanta vezetőedzője csalódottan értékelt a lefújás után, ám nem felejtette el megemlíteni, hogy kivételesen erős csapat ellen léptek pályára: „Először is gratulálok a Bayernnek! Nagyon erős együttes, időnként tényleg átjátszhatatlannak tűntek. Számunkra a legjobb játékosaink a szurkolók voltak. Szeretném megköszönni nekik, hogy a vereség ellenére végig buzdítottak minket. A mostani egy olyan tapasztalat, amely fejlődésre ösztönöz majd bennünket. Ha újrajátszhatnánk a meccset, ugyanígy csinálnék mindent. A csapat mindig jól reagál a vereségekre, és már szombaton is megtesszük ezt. Ismét erős együttessel, az Interrel találkozunk majd, de elmondtam a csapatnak, hogy el kell fogadni a mostani eredményt, és vissza kell szerezni az energiát” – mondta a mérkőzés után az olaszok mestere a Sky Italia szerint.