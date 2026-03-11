Apokalipszisről ír az olasz sajtó az Atalanta Bayerntől elszenvedett megsemmisítő veresége után
„Erre a teljesítményre számítottunk – vágott bele a mérkőzés után értékelésébe Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője a bajorok klubhonlapja szerint. – Azt is mondhatnám, hogy szerezhettünk volna még egy-két gólt, mert szerintem az egész meccsen nagyon veszélyesek voltunk támadásban. Megvan a tehetség és a minőség is a csapatban. A tervekről könnyű beszélni, az Atalantának is megvannak a tervei, de nekünk vannak olyan játékosaink, akik szeretnek játszani az ilyen meccseken. Az egy egy elleni védekezés sem jelent gondot számukra. Mi is nagyon nagy intenzitással játszunk az edzéseken, szóval nem meglepetés, hogy ezeken a meccseken megtaláljuk a megoldást az ilyen típusú védekezés ellen. Ma (kedden – a szerk.) ezt nagyszerűen megtettük.”
Raffaele Palladino, az Atalanta vezetőedzője csalódottan értékelt a lefújás után, ám nem felejtette el megemlíteni, hogy kivételesen erős csapat ellen léptek pályára: „Először is gratulálok a Bayernnek! Nagyon erős együttes, időnként tényleg átjátszhatatlannak tűntek. Számunkra a legjobb játékosaink a szurkolók voltak. Szeretném megköszönni nekik, hogy a vereség ellenére végig buzdítottak minket. A mostani egy olyan tapasztalat, amely fejlődésre ösztönöz majd bennünket. Ha újrajátszhatnánk a meccset, ugyanígy csinálnék mindent. A csapat mindig jól reagál a vereségekre, és már szombaton is megtesszük ezt. Ismét erős együttessel, az Interrel találkozunk majd, de elmondtam a csapatnak, hogy el kell fogadni a mostani eredményt, és vissza kell szerezni az energiát” – mondta a mérkőzés után az olaszok mestere a Sky Italia szerint.
A Bayern München nem hagyott kérdést a visszavágóra, lemosta a pályáról az Atalantát
A hasonló vereség után mindig is kritikus olasz sajtó nemcsak az Atalanta, hanem a komplett itáliai futball kudarcának tudta be a Bayern elleni végeredményt: „Olaszország, ezek mi vagyunk. Nem az Atalanta követte el a hibát, hanem a futballunk – írta meccs utáni publicisztikájában Luigi Garlando a La Gazzetta dello Sport hasábjain, előrevetítve egy esetleges vb-pótselejtezős kudarcot is. – Az olasz bajnok Napoli a harmincadik helyen végzett az alapszakaszban, a jelenlegi listavezető Inter a nyolcaddöntő előtt kiesett a becsülettel küzdő, de nem galaktikus Bodö/Glimttől. Ehhez adjuk hozzá Norvégia 7–1-es összesített győzelmét Olaszország ellen, húzzunk egy vonalat, és adjuk össze: ennyi. Úgymond a legjobb az egészben, hogy 15 nap múlva, ugyanebben a stadionban válogatottunk Észak-Írországgal néz szembe, hogy elkerülje a harmadik apokalipszist” – állapította meg nagyon kritikusan.
A Bayern München–Atalanta nyolcaddöntős visszavágót március 18-án 21 órától rendezik az Allianz Arénában.
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Atalanta (olasz)–Bayern München (német) 1–6 (Pasalic 90+3., ill. Stanisic 12., Olise 22., 64., Gnabry 25., N. Jackson 52., Musiala 67.)