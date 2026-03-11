Hans-Dieter Flick a Barcelona védekezését méltatta a Newcastle elleni döntetlen után
„Nem játszottunk jól a labdával, túl sokszor veszítettük el, a Newcastle pedig pont ezt akarta – kezdte a mérkőzés utáni értékelését Hans-Dieter Flick, az FC Barcelona vezetőedzője a Mundo Deportivo szerint. – Tudtuk, hogy nagyon gyorsan képesek futballozni, amikor járatják a labdát. Nem volt könnyű, de roppant elégedett vagyok a csapatommal, különösen a védekezéssel. Nagyon jól védekeztünk a pályán.”
A német szakember a folytatásban ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az elkövetett hibát ki kell javítani a jövő heti barcelonai visszavágón: „Lehet, hogy kicsit fáradtak voltunk, mégis nagyon intenzív mérkőzést játszottunk egy ilyen légkörben egy ilyen ellenféllel. Nagyon boldog vagyok, és értékelem azt, amit védekezésben láttam a csapattól, de labdával sokkal jobban kell játszanunk a visszavágón.”
Flick külön is kiemelte a két középső védő teljesítményét: „Nem akartunk sok poszton változtatni, egyértelmű volt, hogy Cubarsít és Gerardot (Martín) szeretnénk középhátvédként játszatni. Megkérdeztem Ronaldot (Araújo), hogy játszana-e jobbhátvédként, és jó teljesítményt nyújtott. Nagyon fiatal csapatunk van, és különösen a két középhátvéd fantasztikus munkát végez. Nagyszerű volt látni az elmúlt meccseken, ahogyan fejlődnek, hogy mennyire jól tudnak együtt játszani. De javulnunk kell, mert nagy potenciál van bennünk, és tudjuk még jobban csinálni a dolgokat.”
Nagyon nem ment a játék Newcastle-ben a Barcának, de Yamal 96. perces büntetőjével sikerült elkerülnie a vereséget
Eddie Howe, a Newcastle menedzsere érthetően már nem volt ilyen boldog a döntetlennel, különösen azért, mert csapata a 96. percben engedte ki a kezéből a győzelmet: „Mint futballklubnak ez a meccs nagyszerű reklám volt nekünk, de nagyon letört vagyok amiatt, hogy nem tudtuk megszerezni a megérdemelt győzelmet. Ám ilyen a futball, sosem a romantikára épít. A meccs utolsó pillanatát nehéz értékelni, ha egy pillanatra kikapcsolsz, már megbüntetnek minket, pedig nagyon jól védekeztünk.”
A szakember szerint a visszavágó nem lefutott, annak ellenére sem, hogy a katalán sztárcsapat kétségkívül jobb helyzetben van most: „A párharc nagyon is nyitott. Versenyképesek voltunk, és megmutattuk, hogy amikor a legjobb formánkat nyújtjuk, akkor a legjobbak ellen is tudunk futballozni. Amikor felébredünk, a hideg nappali fényben már látni fogjuk pozitívumokat. Nagyon jól játszottunk, megmutattuk a képességeinket. Bár sok tiszta gólhelyzetet nem alakítottunk ki, úgy gondolom, megvoltak a helyzeteink” – fogalmazott Howe a meccs után a Daily Mail szerint.
Az FC Barcelona–Newcastle nyolcaddöntős visszavágót március 18-án 18.45-tól rendezik a Camp Nouban.
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) 1–1 (0–0)
Newcastle, St. James' Park. Vezette: Guida (olasz)
NEWCASTLE: Ramsdale – Trippier (Livramento, 67.), Thiaw, Burn, Hall – Ramsey, Tonali, Joelinton – Elanga (J. Murphy, 67.), Osula (A. Gordon, 67.), Barnes (Willock, 90+1.). Vezetőedző: Eddie Howe
BARCELONA: Joan García – Joao Cancelo, R. Araújo (Espart, 88.), Cubarsí, Gerard Martín – Pedri (Dani Olmo, 70.), Bernal (Casadó, 73.) – Yamal, Fermín López (F. Torres, 88.), Raphinha – Lewandowski (Rashford, 70.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
Gólszerző: Barnes (86.), ill. Yamal (90+6. – 11-esből)