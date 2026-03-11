Hans-Dieter Flick a Barcelona védekezését méltatta a Newcastle elleni döntetlen után

„Nem játszottunk jól a labdával, túl sokszor veszítettük el, a Newcastle pedig pont ezt akarta – kezdte a mérkőzés utáni értékelését Hans-Dieter Flick, az FC Barcelona vezetőedzője a Mundo Deportivo szerint. – Tudtuk, hogy nagyon gyorsan képesek futballozni, amikor járatják a labdát. Nem volt könnyű, de roppant elégedett vagyok a csapatommal, különösen a védekezéssel. Nagyon jól védekeztünk a pályán.”

A német szakember a folytatásban ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az elkövetett hibát ki kell javítani a jövő heti barcelonai visszavágón: „Lehet, hogy kicsit fáradtak voltunk, mégis nagyon intenzív mérkőzést játszottunk egy ilyen légkörben egy ilyen ellenféllel. Nagyon boldog vagyok, és értékelem azt, amit védekezésben láttam a csapattól, de labdával sokkal jobban kell játszanunk a visszavágón.”

Flick külön is kiemelte a két középső védő teljesítményét: „Nem akartunk sok poszton változtatni, egyértelmű volt, hogy Cubarsít és Gerardot (Martín) szeretnénk középhátvédként játszatni. Megkérdeztem Ronaldot (Araújo), hogy játszana-e jobbhátvédként, és jó teljesítményt nyújtott. Nagyon fiatal csapatunk van, és különösen a két középhátvéd fantasztikus munkát végez. Nagyszerű volt látni az elmúlt meccseken, ahogyan fejlődnek, hogy mennyire jól tudnak együtt játszani. De javulnunk kell, mert nagy potenciál van bennünk, és tudjuk még jobban csinálni a dolgokat.”