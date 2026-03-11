Női kosárlabda vb-selejtező: nem elvárás, de összejöhet a berlini részvétel

Felvirradt a nagy nap, a magyar női kosárlabda-válogatott elkezdi a szereplését az isztambuli világbajnoki selejtezőtornán. A hatcsapatos csoport tagjainak a tét a szeptemberi 4-13. között Berlinben rendezendő viadalon való részvétel, ez alól kivételt képeznek a 2025-ös Ázsia-kupát megnyerő ausztrálok, akik úgymond versenyen kívül játszanak Isztambulban, ők bárhogyan is végeznek, ott lesznek Németországban, rajtuk kívül a legjobb három válogatott mehet majd a vébére. Reményeink szerint ezen csapatok egyike a magyar lesz, amely vasárnap óta Isztambulban készül a várhatóan mindenki számára megerőltető viadalra (hét nap alatt öt mérkőzés).

Női kosarasaink elszántan készülnek a világbajnoki selejtezőre

VAN MIN JAVÍTANI

Mielőtt mélyebben elkezdjük elemezni Völgyi Péter szövetségi kapitány együttesének esélyeit, a teljes képhez vissza kell ugrani az időben és megemlékezni a 2024. február 11. és 2025. február 9. közötti esztendőre. A magyar női kosárlabda-történelem egyik legfájdalmasabb éve volt ez a válogatott szempontjából: előbb a soproni olimpiai selejtezőben maradtunk le a párizsi játékokról a spanyolok elleni egypontos vereséggel végződő, rémálomszerű mérkőzéssel, amit 21 pontos vezetésről vesztettünk el. Majd az Európa-bajnoki selejtezősorozatot zártuk le úgy, hogy hosszabbításban kikaptunk Bulgáriában, ami szintén kudarccal ért fel, hiszen lemaradtunk a tavalyi kontinensviadalról is (ez már csak annak fényében is volt szomorú, hogy a 2023-as Eb-n ragyogó szerepléssel negyedik lett együttesünk). Előbbi tornán még Székely Norbert irányította a válogatottat, majd márciustól Völgyi vette át a csapatot, és első megméretésén jól és eredményesen meccselt, 2024 augusztusában az együttes Ruandában megnyerte a világbajnoki előselejtezőt, ennek a sikernek köszönhetően került Isztambulba. A magyar női válogatott eddig ötször szerepelt vébén, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen végzett, az eddigi legjobb helyezése az ötödik volt, amelyet 1957-ben szerzett meg Rio de Janeiróban.

NS-SZAKÉRTŐ Balogh Judit, háromszoros Eb-bronzérmes játékos: – Amióta világ a világ, nehéz megítélni, hogy egy válogatottban kinek van ott a helye, fontos szempont, hogy egy ilyen jellegű, idény közben megrendezett tornán figyelembe kell venni, ki milyen formában van. Japánnal kezdünk, de ennek nincs különösebb jelentősége, mert min­den meccs fontos. A már világbajnoki résztvevő ausztrálok versenyen kívül vesznek részt a tornán, ami így is, úgy is elsülhet, de erős csapattal érkeztek Isztambulba, feltehetően komolyan veszik a meccseket. Papíron az argentin válogatott a leggyengébb a hatosban, ellene mindenki kötelezőnek tekinti a győzelmet. A japánok érdekes kosárlabdát játszanak, náluk is volt fiatalítás, kitűnő játékosok estek ki az olimpiai ezüstérmes csapatból, de továbbra is kellemetlen stílusuk van, főleg, ha betalálnak távolról. A sebességüket kompenzálni kell, de a magassági fölény a mi oldalunkon van. A számítások szerint az argentinokon kívül valakit még meg kell előzni, de nem tudjuk, hogy a török csapat mennyire versenyképes, ugyanakkor hazai pályán nem lesz könnyű megverni. A legtöbb játékos éppen folyó bajnokságból érkezik, ez jobb, mint hete­kig készülni, mert így játékban, formában vannak a kosárlabdázók. A mieink között többen sérülékenyek, így kulcskérdés, hogy fogják bírni a sorozatterhelést, ez fontos tényező. Szerintem ez a torna jóval nagyobb próbatétel, mint a ruandai volt, min­denkit használni kell, mert nyolc játékossal nem fog sikerüni a kvalifikáció.

A KVALIFIKÁCIÓ BRAVÚR LENNE

Önmagában az a tény elkeserítő is lehetne, hogy 28 éve nem járt együttesünk a világbajnokságon, ám ezzel nem feltétlenül kell foglalkoznia annak a 12 játékosnak és azoknak a stábtagoknak, akik Isztambulban sikeres szereplésre és az ezzel járó szeptemberi részvételre pályáznak. „Nem lehet elvárás a kvalifikáció, inkább bravúr lenne, ha kiharcolnánk a vébérészvételt, de elszántak vagyunk és hiszünk a sikerben, magunkban. Bénítólag semmiképpen sem szabad hatnia ránk annak, hogy ilyen régen nem járt a válogatott világbajnokságon, sőt, inkább motivációként kell ezt használni” – mondta a Nemzeti Sportnak a 23 éves Dombai Réka, a Szekszárd pontfelelőse, aki még meg sem született, amikor a jelenleg másodedzőként Völgyi munkáját segítő Iványi Dalma is ott volt a németországi, 1998-as tornán. A sorsolást követően sokan legyintettek és mondták, erős a hatos, amelybe kerültünk (Ausztrália, Kanada, Japán, Törökország és Argentína az ellenfél). Erős bizony, de rendkívül speciális a torna lebonyolítása, minden csapat öt meccset játszik hét nap alatt…

Ez olyan kvalifikációs rendszer, amely teljességgel rendhagyó a szerda-szombat ritmusban játszóknak, eltér a világbajnoki és Európa-bajnoki alaprendszertől, főleg az évad ezen szakaszában, hiszen a játékosok a klubjukban heti maximum két tétmérkőzésen vesznek részt. Ez alapvetően módosíthatja a papírformát, amely alapján Ausztrália toronymagas favorit. A FIBA, vagyis a nemzetközi szövetség természetesen elkészítette a torna előzetes erősorrendjét, ez alapján Ausztrália, Japán, Törökország, Kanada, Magyarország, Argentína a sorrend.

MINIINTERJÚ: CÉL A KVALIFIKÁCIÓ – Múlt pénteken még spanyol bajnokit játszott a Salamancával, vasárnap Isztambulban csatlakozott a válogatotthoz…

– Ez az időszak nem a pihenésé, de hát ezzel nincs is semmi baj. Jól érzem magam, izgatottan vártam, hogy csatlakozzak a többiekhez, november régen volt, hiányzott a közeg, s örülök, hogy végre itt vagyok. Jól érzem magam Spanyolországban, jó döntés volt, hogy a görög Athinaikosztól eljöttem. Más közegbe kerültem, az elején nehéz volt felvenni a ritmust, mert a spanyol bajnokság gyors, erős, de már sikerült, és egyre jobb formába is lendültem. – Speciális a torna lebonyolítása, ön hogyan készül erre az erőltetett menetre, ami hét nap alatt öt mérkőzést jelent?

– Idény közben borzasztó nehéz öt mérkőzést jól lejátszani, szinte lehetetlen. Meccsről meccsre kell haladni, mert a célunk a kvalifikáció. Mindannyiunknak a lehető legprofibban kell hozzáállni, nagyon odafigyelni a regenerációra, megfelelően étkezni, keményen edzeni, sokat aludni, kevés hibával játszani, és akkor sikerül. Egyikünk sem tudja, mi vár ránk, milyen állapotban leszünk majd a negyedik meccs után, hiszen ilyen jellegű tornán nem szerepeltünk még. Nem nyomásként éljük meg a selejtezőt, de tudjuk, mekkora a jelentősége, és mi nagyon szeretnénk ott lenni a világbajnokságon. – Ön lett az új csapatkapitány, gratulálunk hozzá. Mit jelent ez önnek?

– Váratlanul ért, amikor Völgyi Péter felhívott és közölte a döntést. Hatalmas megtiszteltetésnek tartom a kinevezést, viszont úgy gondolom, nem változik semmi, ugyanúgy segítem a többieket, ahogy eddig, és ugyanolyan elánnal küzdök a válogatott sikeréért, ahogy korábban. TAKÁCS-KISS Virág, a Salamanca centere

NEM ALAPTALAN A BIZAKODÁS

Ám mi mégis bizakodunk, ahogyan a válogatottban mindenki más. Például a jelenlegi legmagasabbra taksált játékosunk, Juhász Dorka, aki éppen Törökországban bizonyít hétről hétre a Galatasaray együttesében, s akit február legjobbjának választottak az Euroligában.

„Az elvárás nem helyezésben mérhető, hanem abban, hogy kihozzuk a maximumot a csapatból. Tippelni nem szeretek, egy a lényeg, amikor vége a tornának, akkor olyan helyen álljunk, hogy kijutottunk Berlinbe. Bízom a csapatban, amely tehetséges, jó játékosokból áll” – mondta lapunknak a kedd délutáni tréning előtt Juhász.

Az Euroliga egyik legjobb középjátékosa mellett a posztján szintén Európa legprímább centerei közé sorolt, Spanyolországban profiskodó Takács-Kiss Virág is kitűnő formában érkezett a válogatottba, és akkor még nem említettük Lelik Rékát, aki az előző két évben a DVTK-ban megmutatta az elit sorozatban is, hogy topjátékos. Nem kérdés, ha mindhárman tudásuk legjavát nyújtják, bárkit legyőzhet a csapat, ugyanakkor a keretet alkotó játékosok fizikai állapota és esetleges sérülései is nagyban befolyásolhatják, hány meccset nyerhetünk. A honosított pozícióban helyet kapó Turner Yvonne igazi csapatember, kiváló kosárlabdázó és mindig szívesen csatlakozott, de azt se felejtsük el, hogy már 38 éves, míg Aho Nina, az együttes szellemi vezére és első számú hangulatfelelőse rengeteg sérüléssel bajlódott az előző évben, s nem tudni, hogy bírja majd a megerőltető ritmust. Egy szó, mint száz, ha a kulcsemberek hozzák magukat és emellett csapatként tud működni a válogatott, igenis ott lehet a szeptemberi vébén, és megszakíthatja a 28 éve tartó átkot.

Jó hangulat a fotózáson: Varga Alízt Aho Nina és Turner Yvonne (jobbra) emelte a magasba egy jópofa kép kedvéért

A berlini tornára eddig öt válogatott véglegesítette részvételét: a házigazda Németország, továbbá a legutóbbi kontinensbajnokságokat megnyerő Ausztrália, Belgium, Nigéria és Egyesült Államok – amint korábban az auszik kapcsán írtuk, ezek a csapatok tét nélkül vesznek részt a selejtezőben. Három hatos csoportból, az isztambuliból is az ausztrálokon kívül, három, egyből pedig, amelyben az Eb-győztes belgák mellett a németek is ott lesznek, rajtuk kívüli a legjobb két együttes jut el a szeptember 4. és 13. közötti vb-re.

ELLENFÉLNÉZŐ Le kell lassítani a japánokat A 2021-ben olimpiai, 1975-ben világbajnoki ezüstérmes válogatott alaposan kicserélődött a tokiói ötkarikás játékok óta, mindössze öt játékos maradt az öt évvel ezelőtti sikercsapatból (Todo, Mijazava, Macsida, Mawuli és Takada). A szövetségi kapitányi poszton is változás történt, az amerikai Corey Gaines került a kormányhoz, a 60 esztendős szakember játszott Japánban, édesanyja is japán. Gainest 2025 februárjában nevezték ki a válogatott élére, amelynek 12-es keretében jelenleg egyetlen nem Japánban játszó kosaras van, Stephanie Mawuli, aki a spanyol Zaragoza légiósa. A magyar csapat mindössze két hivatalos meccset játszott ázsiai ellenfelével: 2024-ben Sopronban az olimpiai selejtezőtornán 13 pontos hátrányból fordítottunk és nyertünk 81–75-re (Határ Bernadett volt a legjobbunk 17 ponttal), míg 1998-ban a németországi vébén a 9. helyért lejátszott helyosztón kikaptunk tőlük 108–82-re (Károlyi Andrea volt a legeredményesebb magyar 20 ponttal). Az Ázsia-kupát története során hatszor megnyerő, tavaly a döntőt az ausztrálok ellen kilenc ponttal elveszítő együttes rendkívül szokatlan stílusban játszik, gyors befejezésekre törekedve, rengeteg hárompontossal kísérletezve elképesztő sebességgel kosárlabdázik.

Hatalmas csarnokban küzdhetnek Lelik Rékáék A tornának a Török Kosárlabda-szövetség tulajdonában lévő isztambuli Türkcell Basketball Develpoment Center ad otthont, amelyet 2024-ben adtak át. A modern épület­együttes ékköve a 10 ezer néző befogadására alkalmas főcsarnok, mellette egy ezres kapcitású és három kisebb edzőterem található. Az első nagyobb esemény a 37. Elnöki Kupa volt, ezen a Fenerbahce és az Efes euroligás férfiegyüttese csapott össze, ezt tekintik a hivatalos megnyitónak is. Érdekesség, hogy a férfiválogatott az első hivatalos meccsét a mieink ellen játszotta itt 2024. november 22-én, amelyet 92–66-ra nyert meg a házigazda Gasper Okorn szövetségi kapitány legénysége ellen.

A VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ PROGRAMJA

Szerda

Argentína–Ausztrália, 12.30

Japán–MAGYARORSZÁG, 15.30 (Tv: M4 Sport)

Kanada–Törökország, 18.30

Csütörtök

Ausztrália–Japán, 12.30

MAGYARORSZÁG–Kanada, 15.30 (Tv: M4 Sport)

Törökország–Argentína, 18.30

Szombat

Ausztrália–MAGYARORSZÁG, 12.30 (Tv: M4 Sport)

Argentína–Kanada, 15.30

Japán–Törökország, 18.30

Vasárnap

MAGYARORSZÁG–Argentína, 12.30 (Tv: M4 Sport)

Kanada–Japán, 15.30

Törökország–Ausztrália, 18.30

Kedd

Japán–Argentína, 12.30

Ausztrália–Kanada, 15.30

Törökország–MAGYARORSZÁG, 18.30 (Tv: M4 Sport)