Lukács és Imre is a mezőny legeredményesebbje volt a férfi kézilabda El-ben

Az európai szövetség honlapja szerint Lukács csapata, a norvég Elverum HB 29–27-re nyert a spanyol Fraikin BM Granollers otthonában. A válogatott irányító csapattársa, Máthé Dominik négyszer talált a kapuba. Bajnoki listavezető együttesük a második helyen végzett csoportjában, így játszania kell a negyeddöntőbe jutásért. Ellenfele a francia Montpellier HB lesz.

Imre csapata, a THW Kiel házigazdaként 36–29-re győzött a szintén német Flensburg-Handewitt ellen, így a mezőnyben egyedüliként továbbra is százszázalékos, és a negyeddöntőbe jutott.

A válogatott jobbszélső és Lukács is a mezőny legeredményesebb játékosa volt.

Sipos Adrián egyszer talált a kapuba, Palasics Kristófnak kettő, Bartucz Lászlónak négy védése volt a német MT Melsungenben, amely hazai pályán nagy meglepetésre 34–25-re kikapott az északmacedón Vardar Szkopjétól. A rájátszás első fordulójában a dán Fredericia HK lesz a magyar trió csapatának ellenfele.

(MTI)