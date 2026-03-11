Nemzeti Sportrádió

A Premier League az idény legjobbját keresi, Szoboszlaira is lehet szavazni

Lukács és Imre is a mezőny legeredményesebbje volt a férfi kézilabda El-ben

2026.03.11. 09:05
Lukács Péter
Imre Bence Lukács Péter Elverum Kiel
Lukács Péter és Imre Bence is hét gólt szerzett a férfi kézilabda Európa-liga második csoportkörének utolsó fordulójában kedden.

 

Az európai szövetség honlapja szerint Lukács csapata, a norvég Elverum HB 29–27-re nyert a spanyol Fraikin BM Granollers otthonában. A válogatott irányító csapattársa, Máthé Dominik négyszer talált a kapuba. Bajnoki listavezető együttesük a második helyen végzett csoportjában, így játszania kell a negyeddöntőbe jutásért. Ellenfele a francia Montpellier HB lesz.

Imre csapata, a THW Kiel házigazdaként 36–29-re győzött a szintén német Flensburg-Handewitt ellen, így a mezőnyben egyedüliként továbbra is százszázalékos, és a negyeddöntőbe jutott.

A válogatott jobbszélső és Lukács is a mezőny legeredményesebb játékosa volt.

Sipos Adrián egyszer talált a kapuba, Palasics Kristófnak kettő, Bartucz Lászlónak négy védése volt a német MT Melsungenben, amely hazai pályán nagy meglepetésre 34–25-re kikapott az északmacedón Vardar Szkopjétól. A rájátszás első fordulójában a dán Fredericia HK lesz a magyar trió csapatának ellenfele.

(MTI)

 

