Megvan a főmeccse a Fehér Ház-i ketrecharcos gálának

2026.03.08. 15:00
Justin Gaethje lesz az egyik főszereplő a Fehér Házban (Fotó: Getty Images)
UFC Fehér Ház Justin Gaethje Donald Trump
A spanyol színekben versenyző Ilia Topuria és az amerikai Justin Gaethje közötti küzdelem lesz a főmeccse annak a ketrecharcos gálának, amelyet a Fehér Ház kertjében rendeznek meg június közepén.

A címmérkőzés mellett további öt összecsapást jelentett be az Ultimate Fighting Championship (UFC) szervezet, melynek könnyűsúlyú bajnoka a 29 éves Topuria, aki eddigi mind a 17 meccsét megnyerte.

Donald Trump amerikai elnök, a ketrecharc nagy kedvelője, tavaly júliusban jelentette be, hogy 2026-ban UFC-rendezvényt tartanak a Fehér Ház területén az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóját ünneplő események részeként. Utóbb azt is közölték, hogy az eseményt 2026. június 14-én, Trump 80. születésnapján rendezik meg.

A mindenkori amerikai elnök hivatalos washingtoni lakó- és munkahelyének számító Fehér Ház kertjébe 20-25 ezer nézőt várnak.

 

