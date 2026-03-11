NFL: megbukott a sztárvédő az orvosin, a Baltimore kihátrált a Crosby-cseréből

A múlt héten kapott szárnyra a hír, hogy a Ravens egy idei és egy jövő évi első körös draftjogért cserébe megveszi a Raiderstől az NFL egyik legjobb passzsiettetőjét. Crosby az előző idény végén nem játszott, a Raiders szerint sérült volt, de ezt a játékos cáfolta, és videókat posztolt magáról, amint kosárlabdázik. A játékos és a klub között megromlott a kapcsolat, Crosby kijelentette, hogy többé nem hajlandó a Las Vegas-i csapatban játszani.

A Ravensszel kötött megállapodás mindegyik fél számára remek megoldásnak tűnt, de a jelek szerint Crosby valóban nincs olyan állapotban, hogy az Baltimore-ban két első körös draftjogot érjen.

A 2026-os ligaidény szerdán magyar idő szerint 22 órakor kezdődik, addig a megállapodásokat nem hitelesítik, így a Ravensnek sincs semmiféle kötelezettsége a Raiders felé, és megtarthatja az idei 14. választási lehetőséget az áprilisi draft első körében. A Raiders viszont már több szabadon igazolható játékossal megállapodott abban a hitben, hogy Crosby fizetését nem neki kell állnia, így valószínűleg mindenképpen el kell adnia a védőt, akinek még gyógyulnia kell. Két első kört azonban aligha kap érte.