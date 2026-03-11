Nemzeti Sportrádió

A Premier League az idény legjobbját keresi, Szoboszlaira is lehet szavazni

NFL: megbukott a sztárvédő az orvosin, a Baltimore kihátrált a Crosby-cseréből

I. SZ.I. SZ.
2026.03.11. 08:35
null
Maxx Crosby egyelőre marad Las Vegasban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Baltimore Ravens NFL Maxx Crosby Las Vegas Raiders
Mégsem jön létre az NFL holt idényének eddigi legnagyobb horderejű átigazolása, a Las Vegas Raiderstől a Baltimore Ravenshez tartó Maxx Crosby ugyanis sajtóhírek szerint megbukott új csapata orvosi vizsgálatán, így a Ravens kihátrált az üzletből.

A múlt héten kapott szárnyra a hír, hogy a Ravens egy idei és egy jövő évi első körös draftjogért cserébe megveszi a Raiderstől az NFL egyik legjobb passzsiettetőjét. Crosby az előző idény végén nem játszott, a Raiders szerint sérült volt, de ezt a játékos cáfolta, és videókat posztolt magáról, amint kosárlabdázik. A játékos és a klub között megromlott a kapcsolat, Crosby kijelentette, hogy többé nem hajlandó a Las Vegas-i csapatban játszani.

A Ravensszel kötött megállapodás mindegyik fél számára remek megoldásnak tűnt, de a jelek szerint Crosby valóban nincs olyan állapotban, hogy az Baltimore-ban két első körös draftjogot érjen.

A 2026-os ligaidény szerdán magyar idő szerint 22 órakor kezdődik, addig a megállapodásokat nem hitelesítik, így a Ravensnek sincs semmiféle kötelezettsége a Raiders felé, és megtarthatja az idei 14. választási lehetőséget az áprilisi draft első körében. A Raiders viszont már több szabadon igazolható játékossal megállapodott abban a hitben, hogy Crosby fizetését nem neki kell állnia, így valószínűleg mindenképpen el kell adnia a védőt, akinek még gyógyulnia kell. Két első kört azonban aligha kap érte.

 

Baltimore Ravens NFL Maxx Crosby Las Vegas Raiders
Legfrissebb hírek

Csapatot vált a Super Bowl legjobbja – beindult az átigazolási időszak az NFL-ben

Amerikai sportok
Tegnap, 12:22

A Baltimore megegyezett az NFL egyik legjobb védőjátékosáról

Amerikai sportok
2026.03.07. 07:01

NFL: a Santiago Bernabéuban játszik alapszakaszmeccset az Atlanta Falcons

Amerikai sportok
2026.03.03. 18:20

NFL: a Detroit lesz az egyik csapat, amely Münchenben játszik az ősszel

Amerikai sportok
2026.02.24. 16:04

NFL: 25 évesen elhunyt a Minnesota Vikings elkapója

Amerikai sportok
2026.02.22. 07:43

A következő hetekben alakulnak ki az NFL leendő bajnokcsapatai – így néz ki a holt idény

Amerikai sportok
2026.02.17. 13:39

Rekordok, hivatalos esküvő és dollármilliókat besöprő fogadó a Super Bowlon

Amerikai sportok
2026.02.10. 16:25

Filmbe illő amerikai sztori: így lett bukott tehetségből Super Bowl-győztes kezdőirányító Sam Darnold – portré

Amerikai sportok
2026.02.10. 10:48
Ezek is érdekelhetik