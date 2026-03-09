Amerika visszainteget – Szöllősi György jegyzete

Érdekes egyébként, hogy Szepesi György, aki Blatter jó barátja volt (első közös emlékük az 1954-es futball-vb döntője és németül társalogtak egymással, még teniszeztek is együtt) és 12 évig, három cikluson át ült a FIFA vezérkarában, a maga kicsit naiv, de bölcs módján még jóval korábban azt javasolta, hogy Bill Clinton legyen a FIFA következő elnöke. Mintha a jövőbe látott volna. Ő maga éppen az első, az 1994-es amerikai világbajnokságon, a Chicagóban rendezett kongresszuson köszönt le a végrehajtó bizottsági tagságról, Clinton elnöksége idején, amikor Blatter a FIFA-ban még csak főtitkár volt, de alighanem már a szervezet irányítója. Így aztán nemcsak később Ázsiába és Afrikába, de már Észak-Amerikába is ő vitte el először a futball-vb-t. Erre azonban senki sem emlékezett már, amikor éppen az amerikai térhódításnak került az útjába a FIFA és akkori elnöke 11 évvel ezelőtt. Hiába választották újra demokratikusan a nemzeti futballszövetségek küldöttei, az amerikaiak elküldték Blatternek a selyemzsinórt, és néhány nap múlva lemondott.

Már akkor biztos voltam abban, hogy az ellene indított büntetőeljárások mindegyikében fel fogják menteni (így is lett), ahogyan abban is, az Egyesült Államok hamarosan mégis csak kap egy vb-t (így is lett). Blatter ma talán csöndben megünnepli Zürichben a 90. születésnapját, de vajon futballünnepet ül-e majd a világ a nyáron Amerikában?

