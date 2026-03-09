Amerika visszainteget – Szöllősi György jegyzete
Amerikai világbajnokságra készülünk, már amennyire a bizonytalan világpolitikai és biztonsági helyzetben készülni lehet és érdemes. Elsőként talán ez az aktualitás jut eszembe a kedden 90 éves Joseph S. Blatter életművén gondolkodva. Ha ugyanis – és ezt a Nemzeti Sportnak adott interjúban mesélte évekkel ezelőtt – Blatter tanácsára hallgattak volna a FIFA vezetői, akkor a 2018-as és a 2022-es világbajnokságot, geopolitikai egyensúlyra törekedve Oroszországnak és az Egyesült Államoknak ítélték volna. Ő volt az egyetlen, aki nem szavazott Katarra, a FIFA végrehajtó bizottságából mindenki más úgy ítélte meg, hogy a 2022-es vb a közel-keleti monarchiában lesz a legjobb helyen.
Blatter: Nem vagyok bűnös – a teljes exkluzív interjú a FIFA korábbi elnökével
Igen ám, csak éppen akkoriban érte el az amerikaiak ingerküszöbét az európai futball, mint üzlet, mint iparág. Az amerikai üzletemberek, befektetők elkezdtek európai elitklubokat vásárolni, egyre több itteni nagycsapat járt gálameccseket játszani az Egyesült Államokba, a világ legerősebb gazdasága egyre nagyobb szeletet követelt magának a futballtortából. Ennek részeként világeseményeket is szerettek volna Amerikába vinni. Nem véletlen, hogy a FIFA-vezérkar és Blatter megbuktatásában látványos szerepet vállalt az FBI, sőt, még a New York Times is. Ahogyan az sem véletlen, hogy Donald Trump amerikai elnök már a beiktatása előtt meghívta a nyaralójába Gianni Infantinót, Blatter utódját, a FIFA tíz éve megválasztott mai főnökét, aki közben már egyedi békedíjjal is kitüntette az amerikai elnököt, sőt, állam- és kormányfők között a Béketanács washingtoni alakulóülésén is ott mosolygott. Időközben persze klub-vb-t is rendezett az Egyesült Államok, és már arról hallani, hogy Bajnokok Ligája-meccseket is visz majd az UEFA a tengerentúlra.
Sepp Blatter, a dörzsölt idealista
Érdekes egyébként, hogy Szepesi György, aki Blatter jó barátja volt (első közös emlékük az 1954-es futball-vb döntője és németül társalogtak egymással, még teniszeztek is együtt) és 12 évig, három cikluson át ült a FIFA vezérkarában, a maga kicsit naiv, de bölcs módján még jóval korábban azt javasolta, hogy Bill Clinton legyen a FIFA következő elnöke. Mintha a jövőbe látott volna. Ő maga éppen az első, az 1994-es amerikai világbajnokságon, a Chicagóban rendezett kongresszuson köszönt le a végrehajtó bizottsági tagságról, Clinton elnöksége idején, amikor Blatter a FIFA-ban még csak főtitkár volt, de alighanem már a szervezet irányítója. Így aztán nemcsak később Ázsiába és Afrikába, de már Észak-Amerikába is ő vitte el először a futball-vb-t. Erre azonban senki sem emlékezett már, amikor éppen az amerikai térhódításnak került az útjába a FIFA és akkori elnöke 11 évvel ezelőtt. Hiába választották újra demokratikusan a nemzeti futballszövetségek küldöttei, az amerikaiak elküldték Blatternek a selyemzsinórt, és néhány nap múlva lemondott.
Már akkor biztos voltam abban, hogy az ellene indított büntetőeljárások mindegyikében fel fogják menteni (így is lett), ahogyan abban is, az Egyesült Államok hamarosan mégis csak kap egy vb-t (így is lett). Blatter ma talán csöndben megünnepli Zürichben a 90. születésnapját, de vajon futballünnepet ül-e majd a világ a nyáron Amerikában?
A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!