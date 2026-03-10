Öt iráni válogatott női labdarúgó kapott menedéket Ausztráliában

Az iráni válogatott már az első, Dél-Korea elleni (0–3) csoportmeccsén a figyelem középpontjába került, amikor a játékosok nem énekelték országuk himnuszát. A jelenetet sokan politikai üzenetként, az iszlamista rezsim elleni tiltakozásként értelmezték, az iráni állami médiában pedig éles kritikák érték emiatt a csapatot.

A következő meccseken – vélhetően kényszer hatására – tisztelegtek a himnusz alatt. Ausztrália ellen (0–4) tátogták, a Fülöp-szigetek elleni találkozót megelőzően pedig énekelték a jelenlegi rezsim által bevezetett szöveget.

A CNN egy, a rezsimmel kritikus iráni sportújságírótól úgy tudja, legalább hét játékos elhagyta a csapat szállodáját, mivel attól tartottak, hogy hazatérésük esetén retorzió érheti őket. Közülük öten – köztük a csapatkapitány, Zara Ganbari – az ausztrál hatóságokhoz fordult segítségért. A sportolókat biztonságos helyre vitték, és később humanitárius vízumot kaptak, így az országban maradhatnak – ezt már maga Ausztrália miniszterelnöke, Anthony Albanese jelentette be. A többi elmenekült játékos egyelőre ismeretlen helyen tartózkodik. Az ausztrál kormány jelezte: amennyiben újabb labdarúgók fordulnak hozzájuk, megvizsgálják a menedékkérelmüket.

Az amerikai hírtelevízió internetes portálja arról is írt, az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke, Mehdi Tadzs és alelnöke, Farideh Sodzsaej megpróbált Ausztráliába utazni, hogy hazahozzák a csapatot, de nem kaptak vízumot a beutazáshoz.