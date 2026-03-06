Nemzeti Sportrádió

Három hónappal a világbajnokság előtt távozott a marokkói sikerkapitány – hivatalos

2026.03.06. 08:13
Eldőlt, hogy a vb-n már nem Valid Regragi irányítja Marokkót (Fotó: Getty Images)
Távozik a marokkói labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Valíd Regragi, akinek helyét az U20-asokkal világbajnoki címet nyerő Mohamed Uahbi veszi át.

Már hosszabb ideje téma volt, hogy Valíd Regragi szövetségi kapitány távozhat a marokkói válogatottól. A szakember a 2022-es katari világbajnokságon szenzációsan szerepelt az észak-afrikai válogatottal, hiszen a legjobb négy közé vezette Marokkót, ám az idei Afrikai Nemzetek Kupáján hazai pályán „csak” ezüstérmes lett, miután a döntőben kikapott Szenegáltól.

„Azt hiszem, a csapatnak új lendületre és egy új arcra van szüksége a világbajnokság előtt” – indokolta távozását Regragi. 

Nemrég felvetődött, hogy a Barcelona exedzője, Xavi veheti át a marokkói válogatottat, de a korábbi klasszis középpályás sajtóhírek szerint nemet mondott a felkérésére. A marokkói szövetség már be is mutatta Regragi utódját: az új szövetségi kapitány Mohamed Uahbi lett, aki 2025-ben U20-as világbajnoki címig vezette a marokkói korosztályos válogatottat.

 

