Nemzeti Sportrádió

Csányi Sándor: Az egyik célunkat, a világbajnoki részvételt még nem értük el

R. P.R. P.
2026.03.04. 17:31
null
Címkék
Csányi Sándor Szoboszlai Dominik magyar válogatott
Csányi Sándor interjút adott az europacalcio.it oldalnak, amelyben az MLSZ elnöke beszélt a magyar válogatott elmúlt időszakának sikereiről, a magyar futball felépítéséről és a további célokról is.

Csányi Sándor az MLSZ-elnöki időszakának eredményeiről, sikereiről:

„Nemcsak arra lehetünk büszkék, hogy a magyar válogatott sorozatban háromszor is kijutott az Európa-bajnokságra, de arra is, hogy legyőzött olyan csapatokat is, mint Anglia, Németország, Horvátország vagy Törökország. (…) A játékosok száma megduplázódott 2010 óta. Pályákat építettünk vagy felújítottunk elsődlegesen a fiataloknak és az amatőr futball számára.”

A labdarúgó-világbajnoki részvételről:

„Az egyik célunkat, a világbajnoki részvételt még nem értük el a legutóbbi, 1986-os szereplés óta. Teljesíthető célnak tartjuk, és Marco Rossi feladata, hogy kivezesse a csapatot a következő vb-re. (…) Van néhány játékosunk, aki a legmagasabb szinten játszik. Nemcsak Szoboszlai Dominik vagy Kerkez Milos ilyen, hanem a Bundesligában és az elitligákban is vannak fiatal labdarúgóink. Ezek a játékosok példaként szolgálhatnak a jövő generációinak.”

A magyar modell: akadémiák és fenntarthatóság

„Az akadémiai rendszert a kormány felügyeli, miközben a nemzeti szövetség a fiatalok versenyképes futballjáért felelős. A kulcs, hogy megtaláljuk a közös célokat, és hogy tisztán lássuk, mit várunk a fiataloktól.”

„Olyan rendszerünk van, amely arra ösztönzi a klubokat, hogy fiatal magyarjátékosokat küldjenek a pályára. Ezt néhány klub kritikával illette, de hiszem, hogy ez a szabály a kulcsa a jövő sikereinek.”

A 2026-os világbajnokságról

„Portugáliával kétszer játszottunk, és helyt álltunk, így ha a portugálok megnyerik a trófeát, akkor az pozitívan tükrözné a teljesítményünket. Mindig van pár erős csapat, különösen Európában: Franciaország, Anglia, Spanyolország és Németország. De figyelni kell Norvégiára is, amely a selejtezőben hibátlanul szerepelve 37 gólt szerzett. Nem szabad megfeledkezni a többi kontinens legjobbjairól sem, ilyen Argentína és Brazília. A világbajnokságot az amerikai földrészen rendezik, és ez lökést és további előnyöket adhat ezeknek válogatottaknak.”

A teljes interjút ide kattintva érheti el.

 

Csányi Sándor Szoboszlai Dominik magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Van választék bőven: melyik a legjobb Szoboszlai Dominik-frizura?

Légiósok
4 órája

„Ez a mérkőzés jól összefoglalja az idényünket” – Arne Slot a Liverpool kiesőjelölt elleni veresége után

Angol labdarúgás
11 órája

A végén jöttek a gólok – a Liverpool kikapott Wolverhamptonban

Angol labdarúgás
18 órája

Meglep valakit? Szoboszlaié a hónap gólja a BBC-nél

Légiósok
2026.03.02. 08:00

„Fejlődünk, ez egyértelmű” – a Liverpool új fegyveréről beszélt Arne Slot

Angol labdarúgás
2026.03.01. 09:55

Szoboszlai gólpasszal jelentkezett, a Liverpool hétgólos meccsen legyőzte a West Hamet

Angol labdarúgás
2026.02.28. 18:02

Videó: Szoboszlai gólpasszából duplázta meg előnyét a Liverpool

Angol labdarúgás
2026.02.28. 16:41

Az UEFA elnöke válaszolt Schmidt Ádámnak a Kompany-ügyben

Minden más foci
2026.02.27. 13:27
Ezek is érdekelhetik