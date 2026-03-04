Csányi Sándor: Az egyik célunkat, a világbajnoki részvételt még nem értük el

Csányi Sándor az MLSZ-elnöki időszakának eredményeiről, sikereiről:

„Nemcsak arra lehetünk büszkék, hogy a magyar válogatott sorozatban háromszor is kijutott az Európa-bajnokságra, de arra is, hogy legyőzött olyan csapatokat is, mint Anglia, Németország, Horvátország vagy Törökország. (…) A játékosok száma megduplázódott 2010 óta. Pályákat építettünk vagy felújítottunk elsődlegesen a fiataloknak és az amatőr futball számára.”

A labdarúgó-világbajnoki részvételről:

„Az egyik célunkat, a világbajnoki részvételt még nem értük el a legutóbbi, 1986-os szereplés óta. Teljesíthető célnak tartjuk, és Marco Rossi feladata, hogy kivezesse a csapatot a következő vb-re. (…) Van néhány játékosunk, aki a legmagasabb szinten játszik. Nemcsak Szoboszlai Dominik vagy Kerkez Milos ilyen, hanem a Bundesligában és az elitligákban is vannak fiatal labdarúgóink. Ezek a játékosok példaként szolgálhatnak a jövő generációinak.”

A magyar modell: akadémiák és fenntarthatóság

„Az akadémiai rendszert a kormány felügyeli, miközben a nemzeti szövetség a fiatalok versenyképes futballjáért felelős. A kulcs, hogy megtaláljuk a közös célokat, és hogy tisztán lássuk, mit várunk a fiataloktól.”

„Olyan rendszerünk van, amely arra ösztönzi a klubokat, hogy fiatal magyarjátékosokat küldjenek a pályára. Ezt néhány klub kritikával illette, de hiszem, hogy ez a szabály a kulcsa a jövő sikereinek.”

A 2026-os világbajnokságról

„Portugáliával kétszer játszottunk, és helyt álltunk, így ha a portugálok megnyerik a trófeát, akkor az pozitívan tükrözné a teljesítményünket. Mindig van pár erős csapat, különösen Európában: Franciaország, Anglia, Spanyolország és Németország. De figyelni kell Norvégiára is, amely a selejtezőben hibátlanul szerepelve 37 gólt szerzett. Nem szabad megfeledkezni a többi kontinens legjobbjairól sem, ilyen Argentína és Brazília. A világbajnokságot az amerikai földrészen rendezik, és ez lökést és további előnyöket adhat ezeknek válogatottaknak.”

