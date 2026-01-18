Sadio Mané utolsó tánca az Afrika-kupában
A két legjobb védelem lép pályára vasárnap az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjében, amelyben Szenegál a házigazda Marokkóval találkozik Rabatban. Az „Atlasz Oroszlánjai” fájdalmas, ötvenéves várakozásnak vetnek véget, ha 1976 után újra megnyerik a trófeát, és erre a saját szurkolótáboruk előtt meg is van minden esélyük.
Valid Regragui szövetségi kapitány csapata az elődöntőben is mesterien védekezett Nigériával szemben, amikor 0–0 után tizenegyesekkel jutott tovább. Az ellenfélnek a 120 perc alatt mindössze két kapura lövése volt, pedig addig 14 gólt szerzett a tornán. Marokkó szenzációs szériában van: tavaly történelmet írt azzal, hogy sorozatban megnyert 16 mérkőzést, és a Nigéria elleni továbbjutással immár 26 meccsesre nőtt a veretlenségi sorozata. Az együttes mindössze egy gólt kapott az idei torna első hat mérkőzésén, ugyanakkor Szenegál is csak kettőt, ezért Valid Regragui szoros küzdelemre számít a döntőben.
„Ez nagyszerű döntős párosítás az elmúlt három év két legjobb afrikai csapatával – idézte a marokkói kapitányt az africanfootball.com. – Szenegálnak fantasztikus csapata van, és egy aranyember vezeti, a szenegáliak a testvéreink. Nagyszerű összecsapás lesz, az esély ötven–ötven százalék. Ez az első alkalom, hogy döntőben találkozunk. Arra kell figyelnünk, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból. Megvan bennünk a harci szellem, vágyunk a sikerre a mezen lévő címerért. Mindig is az volt a célom, hogy ezt a szemléletet a játékosokba plántáljam.”
Afrika-kupa: Nigéria lett a bronzérmes, tizenegyesekkel verte meg Egyiptomot
A Pape Thiaw szövetségi kapitány által irányított Szenegál azért nagyon veszélyes csapat, mert miközben a védelme nagyszerű, Nigéria után a második legtöbb gólt szerezte eddig a tornán, 12-t.
Szenegálban a fő téma az, hogy Sadio Mané az utolsó ANK-meccsét játssza – legalábbis így tervezi, de Pape Thiaw arra kéri, ne kapkodja el ezt a döntést. A 33 éves korábbi Liverpool-csatár kulcsszerepet játszott Szenegál menetelésében, két gólja és három gólpassza van. Ott volt a csapatban, amikor Szenegál 2022-ben Kamerunban megnyerte első Afrika-kupáját, de az Egyiptom elleni elődöntős siker után bejelentette, bár játszik a nyári világbajnokságon, ez lesz az utolsó Afrika-kupa-mérkőzése.
„Az ország nem ért egyet a döntésével, én sem – mondta Thiaw az ESPN-nek. – Szeretnénk a lehető legtovább magunk között tudni. Ő Afrikát is képviseli a világban, és amikor azt mondja, ez az ő döntése, valójában nem csak az övé, hanem Szenegál népéé is, amely még látni akarja őt a pályán.”
AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
DÖNTŐ
20.00: Szenegál–Marokkó, Rabat – élőben az NSO-n!