Sadio Mané utolsó tánca az Afrika-kupában

A két legjobb védelem lép pályára vasárnap az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjében, amelyben Szenegál a házigazda Marokkóval találkozik Rabatban. Az „Atlasz Oroszlánjai” fájdalmas, ötvenéves várakozásnak vetnek véget, ha 1976 után újra megnyerik a trófeát, és erre a saját szurkolótáboruk előtt meg is van minden esélyük.

Valid Regragui szövetségi kapitány csapata az elődöntőben is mesterien védekezett Nigériával szemben, amikor 0–0 után tizenegyesekkel jutott tovább. Az ellenfélnek a 120 perc alatt mindössze két kapura lövése volt, pedig addig 14 gólt szerzett a tornán. Marokkó szenzációs szériában van: tavaly történelmet írt azzal, hogy sorozatban megnyert 16 mérkőzést, és a Nigéria elleni továbbjutással immár 26 meccsesre nőtt a veretlenségi sorozata. Az együttes mindössze egy gólt kapott az idei torna első hat mérkőzésén, ugyanakkor Szenegál is csak kettőt, ezért Valid Regragui szoros küzdelemre számít a döntőben.

„Ez nagyszerű döntős párosítás az elmúlt három év két legjobb afrikai csapatával – idézte a marokkói kapitányt az africanfootball.com. – Szenegálnak fantasztikus csapata van, és egy aranyember vezeti, a szenegáliak a testvéreink. Nagyszerű összecsapás lesz, az esély ötven–ötven százalék. Ez az első alkalom, hogy döntőben találkozunk. Arra kell figyelnünk, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból. Megvan bennünk a harci szellem, vágyunk a sikerre a mezen lévő címerért. Mindig is az volt a célom, hogy ezt a szemléletet a játékosokba plántáljam.”