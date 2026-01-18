Nemzeti Sportrádió

Sadio Mané utolsó tánca az Afrika-kupában

BODNÁR ZALÁNBODNÁR ZALÁN
Vágólapra másolva!
2026.01.18. 08:25
null
Címkék
ANK Marokkó Afrikai Nemzetek Kupája Sadio Mané Szenegál ANK-döntő
Védelmi csata lehet a vasárnapi Marokkó–Szenegál döntő az Afrikai Nemzetek Kupájában, a két csapat összesen három gólt kapott az eddigi tizenkét meccsén a tornán.

A két legjobb védelem lép pályára vasárnap az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjében, amelyben Szenegál a házigazda Marokkóval találkozik Rabatban. Az „Atlasz Oroszlánjai” fájdalmas, ötvenéves várakozásnak vetnek véget, ha 1976 után újra megnyerik a trófeát, és erre a saját szurkolótáboruk előtt meg is van minden esélyük.

Valid Regragui szövetségi kapitány csapata az elődöntőben is mesterien védekezett Nigériával szemben, amikor 0–0 után tizenegyesekkel jutott tovább. Az ellenfélnek a 120 perc alatt mindössze két kapura lövése volt, pedig addig 14 gólt szerzett a tornán. Marokkó szenzációs szériában van: tavaly történelmet írt azzal, hogy sorozatban megnyert 16 mérkőzést, és a Nigéria elleni továbbjutással immár 26 meccsesre nőtt a veretlenségi sorozata. Az együttes mindössze egy gólt kapott az idei torna első hat mérkőzésén, ugyanakkor Szenegál is csak kettőt, ezért Valid Regragui szoros küzdelemre számít a döntőben.

„Ez nagyszerű döntős párosítás az elmúlt három év két legjobb afrikai csapatával – idézte a marokkói kapitányt az africanfootball.com. – Szenegálnak fantasztikus csapata van, és egy aranyember vezeti, a szenegáliak a testvéreink. Nagyszerű összecsapás lesz, az esély ötven–ötven százalék. Ez az első alkalom, hogy döntőben találkozunk. Arra kell figyelnünk, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból. Megvan bennünk a harci szellem, vágyunk a sikerre a mezen lévő címerért. Mindig is az volt a célom, hogy ezt a szemléletet a játékosokba plántáljam.”  

Minden más foci
14 órája

Afrika-kupa: Nigéria lett a bronzérmes, tizenegyesekkel verte meg Egyiptomot

Mohamed Szalah és Omar Marmus is hibázott a szétlövés során.

 

A Pape Thiaw szövetségi kapitány által irányított Szenegál azért nagyon veszélyes csapat, mert miközben a védelme nagyszerű, Nigéria után a második legtöbb gólt szerezte eddig a tornán, 12-t. 

Szenegálban a fő téma az, hogy Sadio Mané az utolsó ANK-meccsét játssza – legalábbis így tervezi, de Pape Thiaw arra kéri, ne kapkodja el ezt a döntést. A 33 éves korábbi Liverpool-csatár kulcsszerepet játszott Szenegál menetelésében, két gólja és három gólpassza van. Ott volt a csapatban, amikor Szenegál 2022-ben Kamerunban megnyerte első Afrika-kupáját, de az Egyiptom elleni elődöntős siker után bejelentette, bár játszik a nyári világbajnokságon, ez lesz az utolsó Afrika-kupa-mérkőzése.  

„Az ország nem ért egyet a döntésével, én sem – mondta Thiaw az ESPN-nek. – Szeretnénk a lehető legtovább magunk között tudni. Ő Afrikát is képviseli a világban, és amikor azt mondja, ez az ő döntése, valójában nem csak az övé, hanem Szenegál népéé is, amely még látni akarja őt a pályán.” 

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
DÖNTŐ
20.00: Szenegál–Marokkó, Rabat – élőben az NSO-n!

 

ANK Marokkó Afrikai Nemzetek Kupája Sadio Mané Szenegál ANK-döntő
Legfrissebb hírek

A nem tisztelt Egyiptom éremért harcolhat Marokkóban

Minden más foci
23 órája

Eto’o négymeccses eltiltást kapott az ANK-n történtek miatt

Egyéb egyéni
2026.01.15. 12:38

ANK: Marokkó tizenegyespárbajban nyert a második elődöntőben

Minden más foci
2026.01.14. 23:57

ANK: megvan az első finalista – Szalahék kikaptak

Minden más foci
2026.01.14. 19:47

Afrika négy nagycsapata egymás ellen vív meg a döntőért

Minden más foci
2026.01.14. 10:00

Osimhen, Szalah: gól és gólpassz, Nigéria után Egyiptom is elődöntős az Afrika-kupán

Minden más foci
2026.01.10. 21:56

Afrika-kupa: az Everton sztárja négy közé lőtte Szenegált, s ott van a házigazda Marokkó is

Minden más foci
2026.01.09. 22:00

Afrika futball-lelke – Csinta Samu publicisztikája

Minden más foci
2026.01.07. 23:30
Ezek is érdekelhetik